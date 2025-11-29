Закон Республики Казахстан

О ратификации Соглашения о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств

Ратифицировать Соглашение о трансграничных перевозках радиоактивных материалов в государствах – участниках Содружества Независимых Государств, совершенное 6 ноября 2020 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 28 ноября 2025 года

№ 235-VІIІ ЗРК