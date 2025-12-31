О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» по реализации поручений Главы государства

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании» следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 1) пункта 3 статьи 25 после слов «подземным способом» дополнить словами «, или операций по добыче твердых полезных ископаемых открытым способом на объектах размещения техногенных минеральных образований»;

2) в части первой пункта 2 статьи 28 слово «пятидесяти» заменить словом «семидесяти»;

3) пункт 5 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«5. Выданная лицензия размещается на единой платформе недропользования в день выдачи.»;

4) в статье 32:

часть вторую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«Переоформленная лицензия размещается на единой платформе недропользования в день переоформления.»;

часть шестую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Исправленная лицензия размещается на единой платформе недропользования в день исправления.»;

5) в статье 64:

в подпункте 2) слова «организации и проведения» заменить словом «планирования»;

в подпункте 6) слово «обеспечения» заменить словом «организации»;

в подпункте 8) слово «осуществления» заменить словами «организации проведения»;

в подпункте 9) слово «ведения» заменить словами «организации ведения»;

подпункт 19) дополнить словами «, а также методики их расчета»;

6) в статье 68:

в пункте 2:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Уведомление должно быть направлено в форме электронного документа по электронному адресу либо посредством единой платформы недропользования.»;

часть пятую исключить;

в части первой пункта 3 слова «и (или) определенного» исключить;

в пункте 4:

часть первую изложить в следующей редакции:

«4. Извещения также могут осуществляться с использованием информационных систем, предусмотренных настоящим Кодексом, в порядке, определенном компетентным органом.»;

в части второй:

слова «пунктом 3 статьи 47, пунктами 1 и 4 статьи 50,» исключить;

слова «, пунктами 1 и 4 статьи 163, пунктом 3 статьи 164, пунктами 2, 4 и 5 статьи 181» исключить;

слова «единой государственной системы управления недропользованием» заменить словами «единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом»;

в пункте 5:

слова «, пунктом 1 статьи 169, пунктом 2 статьи 170, пунктом 5 статьи 171, пунктом 2 статьи 173 и пунктом 5 статьи 181» исключить;

слова «единой государственной системы управления недропользованием» заменить словами «единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом»;

7) главу 10 дополнить статьей 68-1 следующего содержания:

«Статья 68-1. Единая платформа недропользования

1. Единая платформа недропользования является государственной информационной системой, которая обеспечивает оказание государственных услуг и информационное взаимодействие между государственными органами, недропользователями и иными заинтересованными лицами в сфере недропользования, в том числе посредством интеграции с другими объектами информатизации.

2. Единая платформа недропользования также содержит:

1) электронные информационные ресурсы, содержащие информацию в сфере недропользования в соответствии с пунктом 2 статьи 7 настоящего Кодекса, другие документы и (или) сведения, к которым в соответствии с требованиями настоящего Кодекса государством обеспечивается открытый доступ;

2) информационные ресурсы, содержащие географические координаты и сведения о (об):

территориях участков недр, предоставленных для проведения операций по недропользованию;

территориях государственного геологического изучения недр;

территориях проведения ликвидации последствий недропользования;

территориях расположения блоков;

особо охраняемых природных территориях, территориях земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, земель лесного фонда;

землях для нужд обороны и национальной безопасности;

территориях населенных пунктов;

территориях земель водного фонда, водоохранных зонах;

контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения;

других территориях, имеющих значение для предоставления прав недропользования.

3. Порядок функционирования единой платформы недропользования, а также перечень его информационных ресурсов, сервисов и функций определяются уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых по согласованию с уполномоченным органом в области углеводородов и уполномоченным органом в сфере информатизации.

4. Уполномоченные государственные органы, участвующие в рассмотрении вопросов, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, обязаны своевременно обновлять информацию на единой платформе недропользования, включая пространственные (географические) данные о зонах ограничений.

5. Единая платформа недропользования находится в государственной собственности.

Единая платформа недропользования не подлежит приватизации, передаче во владение и пользование организациям, не являющимся подведомственными организациями государственных органов Республики Казахстан.»;

8) пункт 2 статьи 69 изложить в следующей редакции:

«2. Управление государственным фондом недр осуществляется в соответствии с основными направлениями государственной политики в сфере недропользования, стратегическими и тактическими мерами по ее осуществлению в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.»;

9) в статье 70:

пункт 2 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) требований настоящего Кодекса.»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. В программе управления государственным фондом недр подлежат определению географические координаты:

1) территорий, в пределах которых проводится и планируется проведение регионального геологического изучения, поиска и (или) оценки полезных ископаемых в процессе государственного геологического изучения недр;

2) территорий, в пределах которых участки недр подлежат предоставлению для проведения операций по недропользованию на основании аукционов, в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением территорий, предоставляемых статьей 189-1 настоящего Кодекса;

3) территорий, в пределах которых участки недр подлежат предоставлению только национальным компаниям в области углеводородов и урана;

4) территорий, в пределах которых участки недр предоставляются для добычи общераспространенных полезных ископаемых;

5) иные сведения, необходимые для реализации государственной политики управления недрами и положений настоящего Кодекса.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Формирование программы управления государственным фондом недр обеспечивается с учетом географических координат и сведений территорий, предусмотренных абзацами шестым – десятым подпункта 2) пункта 2 статьи 68-1 настоящего Кодекса, в порядке, определяемом компетентным органом.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Утвержденная компетентным органом программа управления государственным фондом недр, в том числе с учетом внесенных изменений и дополнений, подлежит размещению в открытом доступе на интернет-ресурсе компетентного органа и единой платформе недропользования на казахском и русском языках в течение двух рабочих дней со дня утверждения и (или) внесения изменений.»;

пункт 7 исключить;

10) статью 71 изложить в следующей редакции:

«Статья 71. Изучение состояния государственного фонда недр

1. Изучение состояния государственного фонда недр направлено на обеспечение научной, информационной и аналитической основы для осуществления операций по недропользованию, а также актуализацию сведений о минерально-сырьевой базе Республики Казахстан, состоянии недр, их геологическом строении и происходящих в них процессах.

2. Изучение состояния государственного фонда недр включает:

1) государственное геологическое изучение недр;

2) государственный мониторинг недр;

3) ведение единого кадастра государственного фонда недр;

4) сбор, систематизацию, обобщение и анализ геологической информации, получаемой в результате государственного мониторинга недр, государственного геологического изучения недр и операций по недропользованию;

5) создание, эксплуатацию и развитие инфраструктуры по хранению, анализу и предоставлению геологической информации, находящейся в собственности, владении или пользовании у государства.

3. Изучение состояния государственного фонда недр осуществляется национальным оператором в области геологии с привлечением аккредитованных научных организаций в порядке, определяемом уполномоченным органом по изучению недр.

4. Контроль за изучением состояния государственного фонда недр осуществляется уполномоченным органом по изучению недр в определяемом им порядке.

5. Финансирование деятельности по изучению состояния государственного фонда недр осуществляется за счет средств республиканского бюджета, включая не менее пятидесяти процентов средств, поступивших в отчетном финансовом году от сумм подписных бонусов, установленных Налоговым кодексом Республики Казахстан, за исключением организаций нефтяного сектора, а также иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

6. Использование и распределение средств, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, осуществляются национальным оператором в области геологии.»;

11) пункты 6 и 7 статьи 72 изложить в следующей редакции:

«6. Предоставление информации по государственному учету запасов полезных ископаемых определяется уполномоченным органом по изучению недр в установленном им порядке.

7. Ведение единого кадастра государственного фонда недр осуществляется в целях учета состояния минерально-сырьевой базы Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом по изучению недр.»;

12) статью 74 изложить в следующей редакции:

«Статья 74. Государственное геологическое изучение недр

1. Государственное геологическое изучение недр представляет собой совокупность фундаментальных, прикладных, тематических, полевых и лабораторных исследований, проводимых в целях изучения земной коры и протекающих в ней процессов, направленных на получение, обновление и систематизацию сведений о геологическом строении, составе, состоянии и ресурсах недр, выявление закономерностей формирования и размещения полезных ископаемых, а также определение минерально-сырьевого потенциала территории страны.

2. Государственное геологическое изучение недр осуществляется с учетом систематизации, обобщения и анализа геологической информации, находящейся в собственности, владении и пользовании у государства.

3. Государственное геологическое изучение недр проводится в рамках документов государственного планирования.

4. Государственное геологическое изучение недр осуществляется в целях:

1) актуализации геологической информации о недрах в пределах территории ведения работ;

2) создания геологических карт;

3) выявления предполагаемых (прогнозных) ресурсов полезных ископаемых.

5. Организация и проведение государственного геологического изучения недр осуществляются национальным оператором в области геологии в порядке, определяемом уполномоченным органом по изучению недр.

Запрещаются планирование и проведение государственного геологического изучения недр на предмет выявления предполагаемых (прогнозных) ресурсов полезных ископаемых на территориях проведения операций по разведке полезных ископаемых.

Организация и проведение государственного геологического изучения недр на подземные воды осуществляются национальным оператором в области геологии в порядке, определяемом уполномоченным органом по изучению недр совместно с уполномоченным органом в области охраны и использования водного фонда.

6. Государственное геологическое изучение недр проводится по всей территории Республики Казахстан, включая участки недр, предоставленные в пользование в соответствии с настоящим Кодексом. Проведение работ по государственному геологическому изучению недр не должно препятствовать деятельности субъектов, осуществляющих операции по недропользованию.

7. Территория, на которой планируется проведение государственного геологического изучения недр, подлежит определению на единой платформе недропользования с указанием целей, задач, характера и сроков работ.

8. Результаты проведения государственного геологического изучения недр подлежат размещению в открытом доступе на единой платформе недропользования в течение двух месяцев со дня подписания акта выполненных работ по завершению государственного геологического изучения недр.

9. Государственное геологическое изучение недр проводится в соответствии с правилами стадийности геологоразведочных работ, определяемыми уполномоченным органом по изучению недр.»;

13) пункт 3 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«3. Учет и хранение геологической информации, находящейся в собственности, владении и пользовании у государства, осуществляются уполномоченным органом по изучению недр.

Систематизация, обобщение и предоставление геологической информации, находящейся в собственности, владении и пользовании у государства осуществляются национальным оператором в области геологии.

Обеспечение функционирования единой платформы недропользования, за исключением единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, осуществляется национальным оператором в области геологии.

Порядок учета, хранения, систематизации, обобщения и предоставления геологической информации, находящейся в собственности, владении и пользовании у государства, определяется уполномоченным органом по изучению недр.

Обеспечение доступности и предоставление геологической информации в электронной форме осуществляются посредством единой платформы недропользования.

Национальный оператор в области геологии осуществляет сбор геологической информации, находящейся в собственности, владении и пользовании у государства, для последующего предоставления заинтересованным лицам в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Национальным оператором в области геологии является подведомственная организация уполномоченного органа по изучению недр, которая не подлежит приватизации.»;

14) в части первой пункта 4 статьи 76 слова «копии национальному оператору по сбору, хранению, обработке и предоставлению геологической информации» заменить словами «электронные копии национальному оператору в области геологии»;

15) пункт 1 статьи 77 изложить в следующей редакции:

«1. Открытый доступ к информации о предоставленных правах недропользования обеспечивается на единой платформе недропользования.»;

16) пункт 4 статьи 79 изложить в следующей редакции:

«4. Сокрытие или представление заведомо недостоверных (ложных) сведений о недрах и недропользовании в отчетах об оценке ресурсов и (или) запасов твердых полезных ископаемых и иной отчетности или документации, представляемых в соответствии с настоящим Кодексом, влечет ответственность и иные правовые последствия, предусмотренные настоящим Кодексом и другими законами Республики Казахстан.»;

17) в части второй пункта 1 статьи 95 слова «интернет-ресурсе компетентного органа» заменить словами «единой платформе недропользования»;

18) в статье 100:

в части второй пункта 2 слова «интернет-ресурсе компетентного органа» заменить словами «единой платформе недропользования»;

в пункте 3 слово «пятидесяти» заменить словом «семидесяти»;

19) в пункте 2 статьи 101 слова «интернет-ресурсе компетентного органа» заменить словами «единой платформе недропользования»;

20) подпункт 3) пункта 4 статьи 126 изложить в следующей редакции:

«3) представителями уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности, сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по изучению недр и местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы;»;

21) подпункт 3) пункта 4 статьи 127 изложить в следующей редакции:

«3) представителями уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности, сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по изучению недр и местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы;»;

22) в статье 144:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 144. Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом»;

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом – информационная система уполномоченного органа в области углеводородов, предназначенная для:»;

в подпункте 1) слова «сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа) путем» исключить;

в подпункте 2) слова «сырой нефти и газового конденсата путем» исключить;

дополнить подпунктами 3), 4) и 5) следующего содержания:

«3) хранения, анализа и обработки информации в сфере недропользования по углеводородам;

4) оказания государственных услуг и выполнения функций в сфере недропользования, учета энергоресурсов (учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа);

5) приема отчетов и (или) иного информационного взаимодействия с лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), либо их уполномоченными представителями.»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом подлежит интеграции с единой платформой недропользования.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный орган в области углеводородов определяет:

1) порядок формирования и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом, в том числе сбор, предоставление, обработку, хранение, использование и распространение информации по учету сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа);

2) формы и порядок представления отчетов лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа);

3) порядок оказания государственных услуг, выполнения функций и взаимодействия с лицами, осуществляющими операции в сфере разведки, добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), либо их уполномоченными представителями посредством единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Недропользователи, субъекты, осуществляющие операции в сфере добычи и оборота сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа), либо их уполномоченные представители представляют отчеты посредством единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом.»;

в пункте 4 слова «информационной системы учета сырой нефти, газового конденсата, сырого газа и продуктов его переработки (товарного газа)» заменить словами «единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом»;

23) статью 145 исключить;

24) в пункте 3 статьи 162 слово «пятидесяти» заменить словом «семидесяти»;

25) абзац первый пункта 2 статьи 165 изложить в следующей редакции:

«2. Договор доверительного управления участком недр разрабатывается и заключается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан и предоставляет доверительному управляющему право:»;

26) подпункт 3) пункта 4 статьи 177 изложить в следующей редакции:

«3) представителями уполномоченных органов в области охраны окружающей среды, промышленной безопасности, в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, по изучению недр и местных исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы;»;

27) в статье 186:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Территория разведки по лицензии на разведку твердых полезных ископаемых может включать блок на любой территории Республики Казахстан, если иное не вытекает из настоящего Кодекса.»;

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) в отношении блока, полностью расположенного в пределах территории, на которой в соответствии с требованиями настоящего Кодекса должна быть проведена или проводится ликвидация последствий разведки или добычи твердых полезных ископаемых;»;

28) абзац первый пункта 10 статьи 187 изложить в следующей редакции:

«10. Сведения о поданном заявлении размещаются на единой платформе недропользования в день подачи заявления и должны содержать:»;

29) в пункте 1 статьи 188:

в части первой слова «7) и 8)» заменить

словами «7), 8) и 8-1)»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Сведения о направленном уведомлении размещаются на единой платформе недропользования в день его направления заявителю.»;

в части четвертой слова «интернет-ресурсе компетентного органа» заменить словами «единой платформе недропользования»;

30) дополнить статьей 189-1 следующего содержания:

«Статья 189-1. Предоставление права недропользования на разведку твердых полезных ископаемых на вновь свободный блок

1. Рассмотрение заявлений на выдачу лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, включающих один и тот же блок, вновь свободный для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей, в случае, если заявления на выдачу лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, включающие один и тот же блок, поданы в течение пятнадцати рабочих дней со дня размещения на единой платформе недропользования сведений о вновь свободном блоке, в порядке, определяемом уполномоченным органом в области твердых полезных ископаемых.

В этом случае приоритет рассмотрения заявлений определяется по итогам аукциона.

2. Аукцион проводится не позднее пятнадцати рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявлений, поданных на один и тот же блок, вновь свободный для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых. Указанный срок рассмотрения заявлений исчисляется со дня окончания срока, предусмотренного частью первой пункта 1 настоящей статьи.

Аукцион проводится в порядке, определяемом компетентным органом.

3. Уплата по итогам аукциона подписного бонуса, помимо представления компетентному органу надлежащего обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых, является условием выдачи лицензии на разведку твердых полезных ископаемых.

Неуплата подписного бонуса по итогам аукциона и (или) непредоставление надлежащего обеспечения исполнения обязательств по ликвидации последствий операций по разведке твердых полезных ископаемых в установленный срок влекут отказ компетентного органа в выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых.

4. Аукцион признается несостоявшимся, если в нем не участвовал ни один заявитель.

5. В случае, если аукцион не состоялся либо после проведения аукциона не исполнены обязательства, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, приоритет рассмотрения заявлений на выдачу лицензии на разведку твердых полезных ископаемых определяется в порядке очередности их поступлений в соответствии со статьей 189 настоящего Кодекса.»;

31) пункт 1 статьи 190 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, заявитель, лицо либо организация, прямо или косвенно контролирующие заявителя или находящиеся под его контролем, не исполнили обязательства по уплате подписного бонуса по итогам аукциона, проведенного в соответствии с настоящим Кодексом;»;

32) пункты 5 и 7 статьи 194 изложить в следующей редакции:

«5. Извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки до одной тысячи кубических метров допускаются исключительно в целях отбора проб для лабораторных и технологических исследований при условии указания таких работ в плане разведки и представления его копии в уполномоченный орган в области твердых полезных ископаемых.

Результаты исследования проб, отобранных в течение календарного года, подлежат занесению в ежегодный геологический отчет не позднее следующего отчетного периода.

Извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров, допускаются в случае отсутствия ранее разработанных или промышленно-апробированных схем переработки руды, подтверждаемых заключением компетентного лица, с разрешения уполномоченного органа в области твердых полезных ископаемых в определяемом им порядке.»;

«7. Разрешение на извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров, подлежит выдаче при условии:

1) соответствия заявления на выдачу разрешения на извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки в объеме, превышающем одну тысячу кубических метров, требованиям установленной формы;

2) наличия результатов исследования отобранных проб за предыдущие периоды в геологических отчетах, ранее представленных недропользователем в случае проведения работ;

3) наличия экологического разрешения или заключения о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду;

4) предоставления дополнительного обеспечения, покрывающего стоимость ликвидации последствий работ, предусмотренных абзацем первым настоящего пункта.

Извлечение горной массы и (или) перемещение почвы на участке разведки твердых полезных ископаемых без разрешения, выданного в соответствии с настоящим пунктом, а равно с нарушением требований выданного разрешения запрещаются. Нарушение указанного запрета считается пользованием участком разведки в противоречии с его целью и назначением и влечет отзыв лицензии на разведку твердых полезных ископаемых и ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

33) пункт 5 статьи 197 после слов «промышленной безопасности» дополнить словами «, по изучению недр»;

34) в статье 200:

пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) нарушение требований части второй

пункта 7 статьи 194 настоящего Кодекса.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. При выявлении нарушений, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 1 настоящей статьи, компетентный орган письменно уведомляет об этом недропользователя.»;

35) пункт 1 статьи 203 дополнить словами «, за исключением территорий участков недр, предоставляемых в порядке исключительного права в соответствии со статьей 201 настоящего Кодекса»;

36) абзац первый пункта 11 статьи 204 изложить в следующей редакции:

«11. Сведения о поданном заявлении размещаются на единой платформе недропользования в день подачи заявления и должны содержать:»;

37) предложение второе части первой пункта 3 статьи 205 изложить в следующей редакции:

«Уведомление размещается на единой платформе недропользования в день его направления заявителю.»;

38) пункт 1 статьи 207 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, заявитель, лицо либо организация, прямо или косвенно контролирующие заявителя или находящиеся под его контролем, не исполнили обязательства по уплате подписного бонуса по итогам аукциона, проведенного в соответствии с настоящим Кодексом;»;

39) статью 208 дополнить частью второй следующего содержания:

«Лицензия на добычу твердых полезных ископаемых на объектах размещения техногенных минеральных образований, расположенных на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров, должна дополнительно содержать следующие условия:

1) проведение операций по добыче твердых полезных ископаемых исключительно с изъятием техногенных минеральных образований, расположенных на территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территориях на расстоянии одной тысячи метров;

2) вывоз и переработка изъятых техногенных минеральных образований за пределами территории земель населенных пунктов и прилегающих к ним территорий на расстоянии одной тысячи метров;

3) ликвидация последствий изъятия техногенных минеральных образований посредством рекультивации нарушенных земель, их очистки от загрязнения, приведения места изъятия в соответствие с окружающим ландшафтом;

4) соблюдение условий соглашения о социально-экономической поддержке местного населения, заключаемого в соответствии с подпунктом 1) части первой пункта 3 статьи 25 настоящего Кодекса.»;

40) пункт 4 статьи 218 после слов «благополучия населения» дополнить словами «, по изучению недр»;

41) дополнить главой 28-1 следующего содержания:

«Глава 28-1. Предоставление права недропользования по твердым полезным ископаемым, за исключением общераспространенных полезных ископаемых и урана, на основании аукциона

Статья 221-1. Территории для предоставления участков недр для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых и урана, на основании аукциона

1. Установить, что следующие участки недр предоставляются для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых и урана, на основании аукциона:

1) на добычу твердых полезных ископаемых по участкам недр, содержащим запасы и (или) ресурсы твердых полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых и урана, включенные в государственный учет полезных ископаемых и свободные от проведения операций по недропользованию, предусмотренных подпунктами 2), 3) и 4) статьи 22 настоящего Кодекса;

2) на разведку твердых полезных ископаемых по участкам недр с выявленными перспективами по результатам государственного геологического изучения недр;

3) на разведку твердых полезных ископаемых по территориям контрактов на разведку, совмещенную разведку и добычу твердых полезных ископаемых, признанных недействительными, непродленными или досрочно прекращенными, за исключением территорий, предусмотренных подпунктом 1) настоящего пункта.

2. Территория участков недр, предоставляемых на основании аукциона, подлежит определению в программе управления государственным фондом недр и формируется в порядке, определяемом уполномоченным органом по изучению недр.

3. Территория участка недр, предоставленная для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых на основании аукциона, не должна превышать двести блоков.

Статья 221-2. Проведение аукциона

1. Аукцион проводится на основании решения конкурсной комиссии, состав которой утверждается компетентным органом.

Конкурсная комиссия вправе включить в условия аукциона дополнительные обязательства по выдаваемой лицензии помимо обязательств, предусмотренных статьями 191 и 208 настоящего Кодекса, а также дополнительные основания отзыва лицензии или уплаты неустойки за нарушение дополнительных обязательств.

Порядок проведения аукциона и выдачи лицензии по итогам аукциона на разведку или добычу твердых полезных ископаемых определяется компетентным органом.

2. Помимо выполнения иных требований, устанавливаемых правилами проведения аукциона и выдачи лицензии по итогам аукциона на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, к участию в аукционе допускаются заявители, обладающие профессиональными и финансовыми возможностями, достаточными для покрытия минимальных расходов на операции по разведке или добыче твердых полезных ископаемых в течение первого года действия лицензии.

3. Объявление о проведении аукциона должно быть опубликовано не ранее чем за два месяца до даты его проведения.

Условия аукциона должны предусматривать стартовый размер подписного бонуса.

Победителем аукциона считается участник, предложивший наибольший размер подписного бонуса.

Итоги аукциона могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Республики Казахстан не позднее десяти рабочих дней со дня проведения аукциона.

4. Неуплата победителем аукциона подписного бонуса влечет отказ компетентного органа в выдаче победителю аукциона и лицам, прямо или косвенно контролирующим победителя, лицензии на недропользование, а также в их допуске к участию в аукционах на предоставление права недропользования в течение пяти лет со дня проведения аукциона.

Указанным лицам в течение данного срока запрещается выдача разрешения на переход права недропользования и (или) объектов, связанных с правом недропользования, при их приобретении.

Статья 221-3. Порядок и основания признания аукциона несостоявшимся

1. Аукцион признается несостоявшимся, если на дату проведения аукциона не зарегистрировался ни один заявитель. В этом случае аукцион подлежит повторному проведению не ранее чем через два месяца с даты проведения аукциона.

2. В случае признания аукциона несостоявшимся дважды по участкам недр, предусмотренным подпунктом 1) пункта 1 статьи 221-1 настоящего Кодекса, не ранее чем через два месяца с даты признания аукциона несостоявшимся проводится аукцион, предусматривающий выдачу лицензии на разведку твердых полезных ископаемых.

3. Территория аукциона подлежит исключению из программы управления государственным фондом недр в случаях:

1) признания аукциона на разведку несостоявшимся дважды по участкам недр, предусмотренным подпунктами 2) и 3) пункта 1 статьи 221-1 настоящего Кодекса и пунктом 2 настоящей статьи;

2) невключения в территорию участков разведки при выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых по итогам аукциона.

4. Право недропользования для проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых по территориям аукционов, исключенным из программы управления государственным фондом недр, предоставляется в порядке, предусмотренном статьей 189-1 настоящего Кодекса.

Статья 221-4. Признание аукциона недействительным

1. Аукцион на предоставление права недропользования на разведку или добычу твердых полезных ископаемых может быть признан недействительным в судебном порядке по требованию участника или компетентного органа.

2. Основаниями для признания аукциона недействительным являются:

1) нарушение правил проведения аукциона, установленных настоящим Кодексом, которое повлияло на определение победителя аукциона;

2) установление факта представления лицом, которому по итогам аукциона выдана лицензия на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, в компетентный орган заведомо недостоверных сведений, оказавших влияние на его решение о допуске такого лица к участию в аукционе.

Статья 221-5. Обязательства по ликвидации последствий недропользования на территории, предоставленной на основании аукциона

1. В случае выдачи лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых на участке недр по итогам аукциона лицо, являвшееся обладателем права недропользования по прекратившему действие контракту, обязано передать новому недропользователю средства или права по ликвидационному фонду и иному имуществу, сформированные для ликвидации последствий недропользования по прекратившему действие контракту, в течение месяца с даты выдачи соответствующей лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых.

Обязательства по ликвидации последствий операций по недропользованию на соответствующем участке недр переходят в полном объеме к победителю аукциона после предоставления обеспечения ликвидации последствий разведки или добычи твердых полезных ископаемых в соответствии c настоящим Кодексом.

Если лицензия на разведку или добычу не была выдана на основании аукциона, лицо, являвшееся обладателем права недропользования по прекратившему действие контракту или лицензии, обязано ликвидировать последствия операций по недропользованию в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

2. Положения подпункта 6) пункта 2 статьи 186 и подпункта 4) пункта 2 статьи 203 настоящего Кодекса не применяются при выдаче лицензий на недропользование по итогам аукциона в соответствии с настоящей статьей.»;

42) пункт 5 статьи 226 после слов «промышленной безопасности» дополнить словами «, по изучению недр»;

43) пункт 1 статьи 232 изложить в следующей редакции:

«1. Добыча исключительно общераспространенных полезных ископаемых в предпринимательских целях осуществляется на основании лицензии на добычу общераспространенных полезных ископаемых по территориям, определяемым программой управления государственным фондом недр.»;

44) в статье 242:

в пункте 1:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Проектом переработки твердых полезных ископаемых является комплекс мероприятий, предусматривающих создание новых производств по переработке твердых полезных ископаемых, создание производственной, энергетической и (или) транспортной инфраструктуры, непосредственно связанной с таким производством по переработке твердых полезных ископаемых.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Для недропользователей, перечень которых утверждается Правительством Республики Казахстан, проектом переработки твердых полезных ископаемых является комплекс мероприятий, предусматривающих создание новых, расширение и (или) модернизацию действующих производств по переработке твердых полезных ископаемых.»;

в части второй пункта 2 слова «7 000 000-кратного» заменить словами «70 000 000-кратного»;

45) в подпункте 4) пункта 1 статьи 244 слова «и законодательством Республики Казахстан в сфере предпринимательства» исключить;

46) в статье 245:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Инвестиционные преференции предоставляются недропользователю, проводящему операции по добыче твердых полезных ископаемых, являющемуся юридическим лицом, созданным в Республике Казахстан, при реализации им проекта переработки твердых полезных ископаемых на территории Республики Казахстан. При этом в решении Правительства Республики Казахстан указываются инвестиционные преференции, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, с обеспечением гарантий стабильности по предоставляемым инвестиционным преференциям в случае изменения законодательства Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) созданию новых производств по переработке твердых полезных ископаемых, созданию производственной, энергетической и (или) транспортной инфраструктуры, непосредственно связанной с таким производством по переработке твердых полезных ископаемых;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) созданию новых, расширению и (или) модернизации действующих производств по переработке твердых полезных ископаемых;»;

в подпункте 4) слова «лицам, являющимся субъектами предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» заменить словами «в соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной политике»;

47) абзац первый пункта 7 статьи 251 изложить в следующей редакции:

«7. Сведения о поданном заявлении размещаются на единой платформе недропользования в день подачи заявления и содержат:»;

48) во втором предложении пункта 4 статьи 259 слово «государственных» исключить;

49) абзац первый пункта 7 статьи 265 изложить в следующей редакции:

«7. Сведения о поданном заявлении размещаются на единой платформе недропользования в день подачи заявления и содержат:»;

50) пункт 3 статьи 277 дополнить абзацем сорок первым следующего содержания:

«главой 32 с учетом того, что соглашение о переработке твердых полезных ископаемых может быть заключено с недропользователем, обладающим правом недропользования по контракту на совмещенную разведку и добычу (в период добычи) и (или) по контракту на добычу твердых полезных ископаемых, заключенному до введения в действие настоящего Кодекса;»;

51) в статье 278:

в части первой пункта 3-1 цифры «2026» заменить цифрами «2029»;

дополнить пунктами 7-1 и 7-2 следующего содержания:

«7-1. Субъект промышленно-инновационной деятельности, реализующий промышленно-инновационные проекты, в соответствии с пунктом 7 настоящей статьи вправе передать право недропользования лицу, являющемуся субъектом промышленно-инновационной деятельности, при условии:

1) перехода прав на соответствующий объект строительства и (или) модернизацию объекта по промышленно-инновационному проекту;

2) перехода обязательств, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части четвертой и частью пятой пункта 7 настоящей статьи.

Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности ведет мониторинг реализации промышленно-инновационного проекта в предусмотренные сроки и представляет сведения по итогам мониторинга в компетентный орган ежегодно не позднее тридцатого апреля года, следующего за отчетным.

Лицензия на разведку или добычу, выданная в соответствии с настоящим пунктом, может быть отозвана помимо оснований, предусмотренных статьями 200 или 221 настоящего Кодекса, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных подпунктами 1) и 2) части первой настоящего пункта.

7-2. Установить, что субъекты промышленно-инновационной деятельности, реализующие промышленно-инновационные проекты стоимостью свыше 14 500 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, включенные в единую карту индустриализации в соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной политике», производственная деятельность (технологический процесс) которых связана (связан) с недропользованием, вправе с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом, получить участок недр, расположенный в пределах территории, указанной в подпункте 2) пункта 3 статьи 70 настоящего Кодекса, для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых, за исключением урана или угля.

Данное право может быть реализовано субъектами промышленно-инновационной деятельности в течение пяти лет со дня введения в действие настоящего пункта.

Заявление о выдаче лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых по указанной территории может быть подано в любое время до объявления проведения аукциона. В этом случае аукцион по указанной территории не проводится.

К заявлению о выдаче лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, поданному в соответствии с настоящим пунктом, помимо документов, предусмотренных статьями 187 или 204 настоящего Кодекса, дополнительно прилагаются:

решение межведомственной комиссии по промышленной политике, согласованное с Президентом Республики Казахстан и подтверждающее, что производственная деятельность (технологический процесс) заявителя связана (связан) с недропользованием;

любые из следующих документов, подтверждающих наличие у заявителя финансовых возможностей по реализации предложенного промышленно-инновационного проекта в заявленной стоимости:

гарантия иностранного банка, банка второго уровня Республики Казахстан, национального института развития Республики Казахстан и (или) организации, имеющей ежегодно подтверждаемый минимальный долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте не ниже «BB-» по шкале Standard and Poor’s или аналогичного уровня по шкалам рейтинговых агентств Moody’s, FitchRatings;

договор займа с любыми организациями, определенными абзацем четвертым настоящей части, с целевым использованием займа на реализацию предложенного промышленно-инновационного проекта;

выписка об остатке и движении денег по банковскому счету в банке второго уровня Республики Казахстан или у Национального оператора почты.

Порядок признания производственной деятельности (технологического процесса) субъектов промышленно-инновационной деятельности производственной деятельностью (технологическим процессом), связанной (связанным) с недропользованием, определяется Правительством Республики Казахстан.

Право недропользования, предоставленное на основании и для реализации промышленно-инновационного проекта, связано с ним общим назначением и следует за объектом строительства и (или) модернизации по такому проекту.

Условия лицензии на разведку или добычу твердых полезных ископаемых, выданной в соответствии с настоящим пунктом, помимо условий, предусмотренных статьями 191 или 208 настоящего Кодекса, должны предусматривать:

1) указание на параметры нового промышленно-инновационного проекта, подлежащего реализации в качестве обязательства и предусматривающего производство товара не менее среднего уровня передела;

2) указание на дополнительные ежегодные минимальные расходы на реализацию промышленно-инновационного проекта, составляющие в совокупности по годам и сроку реализации проекта сумму свыше 14 500 000-кратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января года выдачи лицензии;

3) промежуточный и предельный срок реализации промышленно-инновационного проекта;

4) обязательства по выплате среднемесячной заработной платы на уровне выше статистического показателя среднемесячной заработной платы за год, предшествующий отчетному году, соответствующего региона;

5) обязательства по обеспечению продукцией промышленно-инновационного проекта потребностей внутреннего рынка предприятий обрабатывающей промышленности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной политике»;

6) обязательства по переработке всех добытых твердых полезных ископаемых в рамках промышленно-инновационного проекта;

7) обязательства по обеспечению минимальной доли внутристрановой ценности в товарах, используемых при проведении операций по недропользованию и реализации промышленно-инновационного проекта;

8) дополнительное основание по отзыву лицензии в случае невыполнения условий, предусмотренных подпунктами 1) – 7) настоящей части.

Субъект промышленно-инновационной деятельности, реализующий промышленно-инновационные проекты в соответствии с настоящим пунктом, вправе по решению межведомственной комиссии по промышленной политике, согласованному с Президентом Республики Казахстан, передать право недропользования лицу, являющемуся субъектом промышленно-инновационной деятельности, при условии:

1) перехода прав на соответствующий объект строительства и (или) модернизацию объекта по промышленно-инновационному проекту;

2) перехода обязательств, предусмотренных частью седьмой настоящего пункта.

Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности ведет мониторинг реализации промышленно-инновационного проекта в предусмотренные сроки и представляет сведения по итогам мониторинга в компетентный орган ежегодно не позднее тридцатого апреля года, следующего за отчетным.

Недропользователь на участке недр, предоставленном в соответствии с положениями настоящего пункта, не вправе начинать добычу полезных ископаемых до начала эксплуатации производственного объекта по промышленно-инновационному проекту.

Лицензия на разведку или добычу, выданная в соответствии с настоящим пунктом, может быть отозвана помимо оснований, предусмотренных соответственно статьями 200 или 221 настоящего Кодекса, в случае неисполнения обязательств, предусмотренных частями седьмой и десятой настоящего пункта.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпунктов 1) и 39) статьи 1, которые вводятся в действие с 2 мая 2025 года;

2) подпунктов 44), 45), 46) и 50), абзацев первого и второго подпункта 51) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2026 года;

3) абзацев двенадцатого, тринадцатого, четырнадцатого, пятнадцатого и шестнадцатого подпункта 6), абзаца четвертого подпункта 13), подпунктов 22) и 23) статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 декабря 2025 года

№ 249-VІIІ ЗРК