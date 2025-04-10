Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам охраны и использования водного фонда

Нормативные правовые акты
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О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам охраны и использования водного фонда

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам охраны
            и использования водного фонда

 

 

Статья 1. Внести в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года следующие изменения
и дополнения:

1) в части второй статьи 138:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Уничтожение или повреждение государственных пунктов наблюдений за водными объектами и водными ресурсами, специальных информационных знаков и знаков ограничений и запретов общего водопользования, лесоустроительных или лесохозяйственных знаков в лесном фонде, маркшейдерских, геодезических пунктов и знаков –»;

в абзаце втором слова «пяти», «тридцати», «семидесяти» и «ста» заменить соответственно словами «пятидесяти», «трехсот», «семисот» и «одной тысячи»;

2) в статье 141:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 141. Нарушение права государственной собственности на водный фонд»;

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Незаконный захват водных объектов, переуступка права водопользования, а также совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право государственной собственности на водный
фонд, –»;

в абзаце втором слова «тридцати», «сорока», «шестидесяти» и «двухсот шестидесяти» заменить соответственно словами «ста пятидесяти», «двухсот»,


«трехсот» и «одной тысячи трехсот»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Осуществление специального водопользования без разрешения, нецелевое использование водных ресурсов, превышение разрешенных объемов водопользования, несоблюдение утвержденного водного режима и других условий специального водопользования –»;

в абзаце втором слова «десяти», «двадцати», «тридцати» и
«ста семидесяти» заменить соответственно словами «пятидесяти», «ста»,
«ста пятидесяти» и «восьмисот пятидесяти»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере четырехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере шестисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»;

3) в абзаце первом части первой, абзаце первом части третьей и абзаце первом части четвертой статьи 164 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

4) в статье 299:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 299. Нарушение законодательства Республики Казахстан при проведении аттестуемых видов работ в области промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений»;

в абзаце первом и подпункте 5) части первой слово «плотин» заменить словами «гидротехнических сооружений»;

части третью и четвертую исключить;

5) в статье 358:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 358. Нарушение требований по охране водных объектов и содержащихся в них водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения, а также непринятие мер по предупреждению вредного воздействия вод»;

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Нарушение требований ввода в эксплуатацию объектов, отрицательно влияющих на состояние водных объектов, –»;

в абзаце втором слова «двадцати», «сорока», «семидесяти» и
«ста сорока» заменить соответственно словами «ста сорока»,
«двухсот восьмидесяти», «четырехсот девяноста» и «девятисот восьмидесяти»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Непроведение мероприятий, определенных водным законодательством Республики Казахстан, обеспечивающих охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, непроведение санации поверхностных водных объектов, невыполнение плана мероприятий по сокращению объемов потерь
воды, поэтапному (не более чем пять лет) переходу к системам
оборотного и (или) повторного водоснабжения, внедрению наилучших имеющихся технологий, а также непринятие мер по созданию инженерных
систем защиты населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий, объектов транспортной инфраструктуры,
опасных производственных объектов от паводковых и талых вод
и (или) их отводу, и (или) перераспределению для пополнения водохранилищ, озерных систем и месторождений подземных вод, непроведение облесения пойменных участков поверхностных водных объектов –»;

в абзаце втором слова «влечет», «двадцати», «тридцати четырех»,
«ста» и «ста сорока» заменить соответственно словами «влекут»,
«ста сорока», «двухсот тридцати восьми», «семисот» и «девятисот восьмидесяти»;

6) в статье 359:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 359. Повреждение водохозяйственных и гидротехнических сооружений, устройств, средств измерений объема забранных и сброшенных водных ресурсов и противопожарных систем водоснабжения, нарушение правил их эксплуатации»;

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Повреждение водохозяйственных и гидротехнических сооружений, устройств, средств измерений объема забранных и сброшенных водных ресурсов, противопожарных систем водоснабжения, а также срыв наложенных на приборы учета пломб –»;

в абзаце втором слова «влечет», «десяти», «двадцати», «двадцати пяти» и «пятидесяти» заменить соответственно словами «влекут», «ста», «двухсот», «двухсот пятидесяти» и «пятисот»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Нарушение правил эксплуатации водохозяйственных и гидротехнических сооружений, противопожарных систем водоснабжения –»;

в абзаце втором слова «десяти», «двадцати», «двадцати пяти» и «пятидесяти» заменить соответственно словами «ста», «двухсот», «двухсот пятидесяти» и «пятисот»;

7) дополнить статьей 359-1 следующего содержания:

«Статья 359-1. Нарушение обеспечения безопасной

                          эксплуатации водохозяйственных

                          и гидротехнических сооружений

1. Непроведение или ненадлежащее проведение обследования технического состояния водохозяйственных и гидротехнических сооружений, в том числе объектов инженерно-технического обеспечения, а также нарушение сроков его проведения –

влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

2. Непроведение или ненадлежащее проведение многофакторного обследования гидротехнических сооружений, представляющих повышенную опасность при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также нарушение сроков его проведения –

влекут штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

3.  Эксплуатация гидротехнических сооружений без наличия декларации безопасности гидротехнических сооружений

влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятисот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи пятисот месячных расчетных показателей.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, –

влекут штраф на физических лиц в размере двухсот, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере пятисот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере семисот пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двух тысяч месячных расчетных показателей.»;

8) в статье 360:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 360. Незаконное осуществление хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах»;

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Незаконное строительство зданий, сооружений и других объектов на поверхностных водных объектах, в водоохранных зонах и полосах, незаконное изменение границ водного объекта –»;

в абзаце втором слова «двадцати», «сорока пяти», «семидесяти» и «двухсот пятидесяти» заменить соответственно словами «ста двадцати», «двухсот семидесяти», «четырехсот двадцати» и «одной тысячи пятисот»;

в части второй:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Незаконное бурение скважин для забора подземных вод и строительство водозаборных сооружений подземных вод –»;

в абзаце втором слова «десяти», «сорока», «пятидесяти пяти» и «ста пятидесяти» заменить соответственно словами «шестидесяти», «двухсот сорока», «трехсот тридцати» и «девятисот»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«3.  Нарушение условий согласования проектов документов
на проведение работ, связанных со строительной деятельностью, лесоразведением, операциями по недропользованию, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорацией, сельскохозяйственными и иными работами на водных объектах,
в водоохранных зонах и полосах, –

влечет штраф на физических лиц в размере ста пятидесяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере трехсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.»;

9) в абзаце втором статьи 361 слова «десяти», «двадцати», «тридцати пяти» и «семидесяти» заменить соответственно словами «ста», «двухсот», «трехсот» и «семисот»;

10) абзац первый статьи 362 изложить в следующей редакции:

«Искажение данных о заборе, использовании вод и водоотведении,
а также их непредставление в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан, –»;

11) в абзаце втором статьи 363 слова «десяти» и «двадцати» заменить соответственно словами «ста» и «двухсот»;

12) в статье 365:

абзац второй части первой изложить в следующей редакции:

«влечет штраф на физических лиц в размере пятидесяти,
на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере ста, на субъектов среднего предпринимательства – в размере ста пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере двухсот месячных расчетных
показателей.»;

абзац второй части второй изложить в следующей редакции:

«влекут штраф на физических лиц в размере ста, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации –
в размере двухсот, на субъектов среднего предпринимательства – в размере трехсот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере четырехсот месячных расчетных показателей.»;

13) в части первой статьи 698 слово «плотин» заменить словами «гидротехнических сооружений»;

14) в статье 708:

в заголовке слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

в части первой:

слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования»;

слова «299 (частями первой, второй (за исключением промышленной безопасности), третьей и четвертой)» заменить словами «299 (частями первой и второй (за исключением промышленной безопасности)»;

после цифр «359,» дополнить цифрами «359-1,»;

слова «360 (частью второй)» заменить словами «360 (частями второй и третьей)»;

в части второй:

в подпункте 1):

слова «главный государственный инспектор по регулированию использования и охране вод и его заместители, главные государственные бассейновые (территориальные) инспекторы по регулированию использования и охране вод и их заместители» заменить словами «Главный государственный инспектор Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда и его заместитель, главные государственные инспекторы водохозяйственных бассейнов и их заместители»;

слова «тридцати пяти», «семидесяти пяти» и «четырехсот» заменить соответственно словами «двухсот», «семисот пятидесяти» и «двух тысяч»;

в подпункте 2):

слова «старшие государственные инспекторы по регулированию использования и охране вод» заменить словами «старшие государственные инспекторы Республики Казахстан в области охраны и использования
водного фонда, старшие государственные инспекторы водохозяйственных бассейнов»;

слова «тридцати», «шестидесяти пяти» и «двухсот семидесяти» заменить соответственно словами «ста семидесяти», «семисот» и «одной тысячи восьмисот»;

в подпункте 3):

слова «государственные инспекторы по регулированию использования и охране вод» заменить словами «государственные инспекторы Республики Казахстан в области охраны и использования водного фонда, государственные инспекторы водохозяйственных бассейнов»;

слова «двадцати пяти», «шестидесяти» и «двухсот шестидесяти» заменить соответственно словами «ста пятидесяти», «шестисот» и «одной тысячи пятисот»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) руководители и их заместители либо уполномоченные на то должностные лица структурных подразделений уполномоченного
органа в области охраны и использования водного фонда за административные правонарушения, предусмотренные статьей 164 настоящего Кодекса.»;

15) в подпункте 7) части первой статьи 804 слова «использования и охраны» заменить словами «охраны и использования».

 

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

 

 

 

Президент

Республики Казахстан

 

К. ТОКАЕВ

 

 

Астана, Акорда, 9 апреля 2025 года

 

                  № 181-VIII ЗРК

 

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