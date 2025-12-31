О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года:

1) подпункт 2) статьи 18 после слова «культуры,» дополнить словами «архивного дела,»;

2) части вторую и третью пункта 9 статьи 139 после слова «культуры,» дополнить словами «архивного дела,».

2. В Закон Республики Казахстан от 22 декабря 1998 года «О Национальном архивном фонде и архивах»:

1) в статье 1:

подпункт 1) после слова «подразделение» дополнить словами «либо подразделение в составе структурного подразделения»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) депозитарное хранение архивных документов – хранение в архиве документов на условиях, определяемых договором между собственником документов и соответствующим архивом, с сохранением за собственником права собственности на архивные документы;»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) перевод архивных документов в электронную форму – создание электронных копий архивных документов и внесение их в цифровой архив;»;

дополнить подпунктами 9-1) и 11-1) следующего содержания:

«9-1) копия архивного документа на правах подлинника – копия, воспроизводящая информацию и внешние признаки подлинника архивного документа, находящегося в собственности иных государств, а также физических или юридических лиц;»;

«11-1) обязательный экземпляр аудиовизуальных документов – экземпляр различных видов кино-, фото-, фоно- и видеодокументов, подлежащий безвозмездной передаче его производителем в государственные архивы;»;

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) документы по личному составу – документы, образующиеся при приеме на работу, службу, при переводе, перемещении, увольнении работника, служащего о предоставлении отпуска, командировках, прикомандировании, поощрении, начислении заработной платы, сведения об удержании и отчислении денег на социальное, пенсионное и медицинское обеспечение, учебе, о присвоении квалификации, разряда, звания и иные документы, связанные с обеспечением прав и законных интересов граждан;»;

дополнить подпунктами 15-1), 15-2), 17-1), 19-1), 23-1), 23-2), 24-1) и 24-2) следующего содержания:

«15-1) источник комплектования – физическое или юридическое лицо, в процессе деятельности которого образуются документы Национального архивного фонда, подлежащие передаче на постоянное хранение;

15-2) электронная копия документа на бумажном носителе – электронное отображение документа на бумажном носителе, соответствующее оригиналу и удостоверенное посредством электронной цифровой подписи лица, изготовившего такое электронное отображение;»;

«17-1) экспертиза научной и практической ценности документов – исследование документов на основании критериев их ценности в целях установления сроков хранения документов и отбора их для включения в состав Национального архивного фонда;»;

«19-1) Государственный фондовый каталог – систематизированный реестр архивных фондов, представляющий сведения о составе, содержании, местонахождении и доступности документов Национального архивного фонда;»;

«23-1) постоянное хранение документов Национального архивного фонда – хранение документов Национального архивного фонда без определения срока (бессрочное);

23-2) временное хранение документов Национального архивного фонда – хранение документов Национального архивного фонда до их передачи на постоянное хранение в порядке, установленном уполномоченным органом;»;

«24-1) электронный архивный документ – архивный документ, представленный в электронной форме и удостоверенный посредством электронной цифровой подписи;

24-2) копия электронного документа на бумажном носителе – электронный документ, распечатанный на бумажном носителе, заверенный в порядке, определенном уполномоченным органом;»;

2) дополнить статьей 1-2 следующего содержания:

«Статья 1-2. Статус государственных архивов

1. Государственным архивам, деятельность которых имеет в области архивного дела особую государственную и общественную значимость, присваивается статус «Национальный».

2. Статус «Национальный» присваивается Президентом Республики Казахстан по представлению Правительства Республики Казахстан в порядке, утвержденном Президентом Республики Казахстан.»;

3) в статью 3 вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

4) в пункте 1 статьи 4:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. В состав Национального архивного фонда входят архивные документы независимо от источника их происхождения, времени и способа создания, вида носителя, форм собственности и места хранения:»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) управленческая, научно-исследовательская, опытно-конструкторская, проектно-конструкторская, проектно-сметная, технологическая, градостроительная, патентно-лицензионная, картографическая, геодезическая, геологическая, телеметрическая и другая специальная документация, в том числе чертежи и текстовые записи к ним;»;

дополнить подпунктами 8), 9) и 10) следующего содержания:

«8) копии архивных документов на правах подлинников;

9) электронные копии документов на бумажном носителе;

10) копии электронных документов на бумажном носителе.»;

5) в статье 5:

в пункте 1 слова «Библиотеки Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Государство принимает меры к возвращению документов по истории Казахстана, находящихся за рубежом, и документов иностранного происхождения, исторически связанных с Республикой Казахстан, финансирует их выявление и приобретение.»;

6) в подпункте 1) пункта 3 статьи 6 слова «, согласованные с соответствующими местными исполнительными органами» исключить;

7) в статье 7:

в заголовок вносится изменение на казахском языке, текст на русском языке не меняется;

в подпункте 1) пункта 2 слова «Библиотеке Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,» исключить;

пункт 6 дополнить словами «, за исключением случая, предусмотренного пунктом 3 статьи 13 настоящего Закона»;

8) пункт 4 статьи 8:

после слова «составу» дополнить словами «в обязательном порядке»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Государственный архив либо специальный государственный архив выдает архивную справку о приеме на государственное хранение документов Национального архивного фонда и по личному составу.»;

9) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«1. Ведение Государственного фондового каталога осуществляется Национальным архивом Республики Казахстан.»;

10) в статье 11:

в пункте 2:

слова «Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,» исключить;

слова «и городов» заменить словами «, городов республиканского значения, столицы, городов и районов»;

в пункте 4 слова «Библиотекой Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы или местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы» заменить словами «государственными архивами областей, городов республиканского значения, столицы, городов и районов»;

11) пункт 1 статьи 13:

после слова «передаче» дополнить словами «в упорядоченном виде»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«До передачи документов на постоянное хранение в государственный архив юридические лица осуществляют экспертизу их научной и практической ценности в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

12) главу 3 дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

«Статья 13-1. Сдача обязательного экземпляра аудиовизуальных документов

1. Физические и юридические лица, производящие за счет бюджетных средств, включая софинансирование, аудиовизуальные документы, представляющие историко-культурную и научную ценность, в течение тридцати календарных дней со дня их первого изготовления передают на безвозмездной основе в государственные архивы обязательные экземпляры аудиовизуальных документов с текстовой сопроводительной документацией в целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия народа Казахстана на государственное хранение.

2. Физические и негосударственные юридические лица, производящие за счет собственных средств аудиовизуальные документы, представляющие историко-культурную и научную ценность, имеют право передавать на безвозмездной основе в государственные архивы обязательные экземпляры аудиовизуальных документов с текстовой сопроводительной документацией в целях обеспечения сохранности историко-культурного наследия народа Казахстана на государственное хранение.»;

13) статью 15-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 15-1. Перевод архивных документов в электронную форму

1. Ведомственные архивы обязаны обеспечить перевод архивных документов Национального архивного фонда и по личному составу, в том числе документов, необходимых для оказания государственных услуг, в электронную форму на постоянной основе в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. Доступ к архивным документам, переведенным в электронную форму, является открытым для всех пользователей архивных документов с соблюдением требований по защите государственной, коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

3. Электронная копия архивного документа на бумажном носителе равнозначна исходному оригиналу архивного документа.»;

14) дополнить статьей 15-2 следующего содержания:

«Статья 15-2. Цифровой архив

1. Цифровой архив является совокупностью электронных архивных документов и электронных копий архивных документов, организованных и хранимых в электронной форме в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. Цифровой архив функционирует в целях сохранения историко-культурного наследия народа Казахстана.

3. Цифровой архив обеспечивает доступность, сохранность, целостность и конфиденциальность хранимой информации в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Цифровой архив включает в себя электронные архивные документы и электронные копии архивных документов на бумажном носителе, сформированные и хранящиеся в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах.

5. Порядок функционирования цифрового архива определяется уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности.

6. Цифровой архив обеспечивает возможность поиска, доступа и использования архивных документов, Государственного фондового каталога.

7. Доступ к цифровому архиву осуществляется с соблюдением требований информационной безопасности и порядка ее функционирования.»;

15) статью 16 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Ограничение на доступ к документам Национального архивного фонда и другим архивным документам, содержащим сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, устанавливается на срок семьдесят пять лет со дня создания указанных документов.

Ограничение может быть снято по письменному разрешению физического лица либо наследников после его смерти.»;

16) подпункты 2) и 3) статьи 16-1 изложить в следующей редакции:

«2) не допускать искажений и фальсификации использованных сведений, содержащихся в архивных документах;

3) при опубликовании, цитировании архивных документов указывать ссылку на место их хранения и их собственника.»;

17) в статье 18:

дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Правительство Республики Казахстан представляет на утверждение Президента Республики Казахстан порядок и условия присвоения статуса «Национальный» государственным архивам.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о присвоении статуса «Национальный» государственным архивам;»;

в подпункте 2) пункта 3 слова «, государственных архивов области, города республиканского значения и столицы» заменить словами «в государственные архивы областей, городов республиканского значения, столицы, городов и районов»;

18) в подпункте 2) статьи 20 слова «Библиотека Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы,» исключить.

3. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) пункт 3 статьи 34:

после слова «масс-медиа,» дополнить словами «сетей телекоммуникаций, онлайн-платформ,»;

после слова «насилия,» дополнить словами «пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию, педофилию,»;

2) пункт 1 статьи 39:

после слова «порнографию,» дополнить словами «пропагандирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию, педофилию,»;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Под пропагандой педофилии понимается распространение информации о педофилии и (или) приверженности к ней, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, в том числе намеренно искаженной для неопределенного круга лиц, в целях формирования положительного общественного мнения.

Под пропагандой нетрадиционной сексуальной ориентации понимается распространение информации о нетрадиционной сексуальной ориентации и (или) приверженности к ней, совершенное публично или с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, в том числе намеренно искаженной для неопределенного круга лиц, в целях формирования положительного общественного мнения.».

4. В Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года «О рекламе»:

пункт 6 статьи 6 после слова «насилия,» дополнить словами «нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии,».

5. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года «О связи»:

в пункте 1-1 статьи 41-1 слова «по сети телекоммуникаций» заменить словами «с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ».

6. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

подпункт 4) пункта 3 статьи 7 и пункт 4 статьи 18 после слова «культуры,» дополнить словами «архивного дела,».

7. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

подпункт 5) пункта 5 статьи 9-1 после слова «насилия,» дополнить словами «нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии,».

8. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

часть третью пункта 3 статьи 28 после слова «исключительности,» дополнить словами «нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии, порнографии,».

9. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»:

подпункт 2) пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2) формировании, хранении и использовании документов Национального архивного фонда Республики Казахстан и других архивных документов, за исключением архивных документов, содержащих сведения о частной жизни, личной и семейной тайне физического лица, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах;».

10. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»:

1) подпункт 3) пункта 1 статьи 7 дополнить словами «, сетях телекоммуникаций, на онлайн-платформах»;

2) в подпункте 6) части первой пункта 2 статьи 15 слова «сетевых изданий» заменить словами «интернет-изданий, онлайн-платформ»;

3) в статье 16:

пункт 2 дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) пропагандирующая нетрадиционную сексуальную ориентацию, педофилию.»;

в части первой пункта 3 слова «, за исключением информационной продукции, распространяемой посредством сети Интернет» исключить;

4) в статье 18:

заголовок дополнить словом «, онлайн-платформ»;

слова «в том числе сети Интернет,» заменить словом «онлайн-платформ,».

11. В Закон Республики Казахстан от 3 января 2019 года «О кинематографии»:

подпункт 4) пункта 6 статьи 7 после слова «насилия,» дополнить словами «нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии,».

12. В Закон Республики Казахстан от 10 июля 2023 года «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе»:

часть вторую пункта 1 статьи 14 после слова «самоубийства,» дополнить словами «нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии,».

13. В Закон Республики Казахстан от 19 июня 2024 года «О масс-медиа»:

1) пункт 4 статьи 2 после слова «насилия» дополнить словами «, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии»;

2) пункт 3 статьи 23 после слова «характера,» дополнить словами «пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии,»;

3) подпункт 3) пункта 1 статьи 25 после слова «насилия,» дополнить словами «нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии,»;

4) пункт 4 статьи 67 после слова «насилия» дополнить словами «, нетрадиционной сексуальной ориентации, педофилии».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзаца шестого подпункта 1), подпункта 14) пункта 2 статьи 1, которые вводятся в действие со дня введения в действие Цифрового кодекса Республики Казахстан;

2) подпункта 2) пункта 2 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 30 декабря 2025 года

№ 248-VІIІ ЗРК