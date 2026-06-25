Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (особенная часть)

от 1 июля 1999 года:

1) часть третью пункта 1 статьи 740 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц);»;

2) часть вторую статьи 741 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц);».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

статью 18 после слов «общего имущества,» дополнить словами «воспитания, образования, места жительства несовершеннолетних детей,».

3. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

от 31 октября 2015 года:

1) часть вторую статьи 155 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Не допускается принятие мер по обеспечению иска в виде приостановления действия оспариваемого правового акта уполномоченного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, о приостановлении действия лицензии или лишении лицензии частного судебного исполнителя.»;

2) в части первой статьи 156:

абзац второй подпункта 1) после слов «и (или) Государственного

фонда социального страхования,» дополнить словами «алименты

(деньги, предназначенные на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц),»;

подпункт 5) после слов «О банках и банковской деятельности

в Республике Казахстан» дополнить словами «, правового акта уполномоченного органа, осуществляющего реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов, о приостановлении действия лицензии или лишении лицензии частного судебного исполнителя»;

3) в абзаце первом части четвертой статьи 241 слово «трех» заменить словом «пяти»;

4) абзац первый части пятой статьи 252-1 после слов «налогового органа» дополнить словами «о принятии действий, связанных с временным ограничением на выезд из Республики Казахстан»;

5) часть 5-1 статьи 253 исключить.

4. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года:

1) абзац второй части первой статьи 107 после слов «экстерриториальную подсудность» дополнить словами «единожды при подаче иска»;

2) часть четвертую статьи 136 изложить в следующей редакции:

«4. Иск на действия (бездействие) государственного либо частного судебного исполнителя по исполнению исполнительных документов или отказ в совершении таких действий подается в суд в течение десяти рабочих дней

со дня получения решения территориального органа уполномоченного органа по обеспечению исполнения исполнительных документов либо его отдела

или региональной палаты частных судебных исполнителей либо частного судебного исполнителя в соответствии с Законом Республики Казахстан

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».»;

3) абзац второй части первой статьи 143 после слов «на итоги государственных закупок,» дополнить словами «законности подзаконного нормативного правового акта (его положений),»;

4) часть вторую статьи 167-2 дополнить словами «со дня назначения его к разбирательству в судебном заседании».

5. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»:

в статье 14:

пункт 1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) в отношении частных судебных исполнителей по итогам плановой или внеплановой проверки;»;

пункт 2 дополнить словами «, Республиканскую палату частных судебных исполнителей либо региональную палату частных судебных исполнителей, частному судебному исполнителю»;

часть первую пункта 3 после слов «вышестоящего органа» дополнить словами «, Республиканской палатой частных судебных исполнителей либо региональной палатой частных судебных исполнителей, частным судебным исполнителем».

6. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»:

статью 1 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) постановление территориального органа – процессуальный документ, формируемый для отмены обеспечительных и иных мер принудительного исполнения, подписанный на бумажном носителе уполномоченным лицом территориального органа либо удостоверенный посредством его электронной цифровой подписи в государственной автоматизированной цифровой системе исполнительного производства;»;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные цель и задача

исполнительного производства

1. Основной целью исполнительного производства является восстановление нарушенных прав физических и юридических лиц, интересов государства путем принудительного исполнения судебных актов, принятых при отправлении правосудия, актов иных органов и уполномоченных лиц.

2. Основной задачей исполнительного производства является обязательное и своевременное принятие мер, направленных

на принудительное исполнение исполнительных документов.»;

3) в пункте 4 статьи 10:

часть первую дополнить словами «, в том числе на основании судебного акта, протеста или постановления прокурора»;

в части второй слова «или протеста» заменить словами «, протеста или постановления»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Постановление судебного исполнителя по обеспечению исполнения исполнительного документа и принятию иных мер принудительного исполнения может быть отменено постановлением территориального органа

в случаях, предусмотренных подпунктом 2) пункта 6 статьи 48 настоящего Закона.»;

4) в статье 10-1:

в пункте 1 слово «двадцати» заменить словом «сорока»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Постановление территориального органа и постановление, вынесенное в упрощенном производстве, равнозначны постановлению судебного исполнителя.»;

5) пункт 1-1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«1-1. Исполнительные документы могут быть предъявлены

к принудительному исполнению не ранее пяти рабочих дней после вступления судебного акта в законную силу или с момента их вынесения, выписки либо выдачи иными органами и уполномоченными лицами, за исключением исполнительных документов, предусмотренных подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, исполнительных документов, подлежащих немедленному исполнению, а также вынесенных в соответствии с частью третьей статьи 470 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан или абзацем вторым части второй статьи 241 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.»;

6) в пункте 1 статьи 16:

после слов «совершении исполнительных действий,» дополнить словами «фиксировать ход исполнительных действий с использованием технических средств аудио-, фото- и видеофиксации,»;

слова «заявлением об утверждении мирового соглашения» заменить словами «ходатайством об утверждении мирового соглашения или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации»;

7) подпункт 5) пункта 2 статьи 19 дополнить словами «или соглашения об урегулировании спора (конфликта) в порядке медиации»;

8) в пункте 2 статьи 20:

в предложении первом слова «аппарата Верховного Суда Республики Казахстан» заменить словами «уполномоченного органа в сфере судебного администрирования»;

предложение второе после слов «интересам представляемого,» дополнить словами «проводило процедуру медиации,»;

9) в статье 23:

заголовок после слов «Участие понятых» дополнить словами

«либо обязательная видеофиксация»;

пункт 1 дополнить словами «либо с обязательной видеофиксацией»;

часть вторую пункта 2 после слов «Присутствие понятых» дополнить словами «либо использование обязательной видеофиксации»;

дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:

«9. В случае отсутствия возможности привлечения понятых,

за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 настоящей статьи, судебный исполнитель фиксирует ход исполнительных действий с использованием технических средств видеофиксации.

10. Перед началом исполнительных действий, по которым ведется видеофиксация, судебный исполнитель объявляет об этом участникам исполнительных действий.»;

10) в подпункте 2) пункта 4 статьи 33 слова «периодических взысканиях» заменить словами «взыскании периодических платежей»;

11) в статье 36:

в пункте 1:

части вторую и третью изложить в следующей редакции:

«Единый реестр должников формируется и ведется посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства.

Сведения для включения в Единый реестр должников направляются судебным исполнителем в течение трех рабочих дней после возбуждения исполнительного производства, за исключением исполнительных документов о взыскании периодических платежей, о порядке общения с ребенком,

а также о принятии и отмене мер обеспечения иска.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Сведения в Единый реестр должников по исполнительным документам о взыскании периодических платежей включаются при наличии задолженности более трех месяцев, по исполнительным документам о порядке общения с ребенком – при неисполнении требований исполнительного документа без уважительных причин более двух раз подряд.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Исключение должника из Единого реестра должников производится в случаях:

1) прекращения исполнительного производства по основаниям, предусмотренным статьей 47 настоящего Закона;

2) отсутствия задолженности по исполнительному документу

о взыскании периодических платежей;

3) исполнения (два и более раза подряд) должником требований исполнительного документа о порядке общения с ребенком;

4) окончания исполнительного производства по основаниям, предусмотренным статьей 48 настоящего Закона, при исполнении

им требований исполнительного документа;

5) истечения срока предъявления исполнительного документа

к принудительному исполнению, предусмотренного статьей 11 настоящего Закона, после его возвращения по основаниям, предусмотренным статьей 48 настоящего Закона.

При получении сведений об исполнении требований исполнительного документа по оконченным исполнительным производствам по основаниям, предусмотренным статьей 48 настоящего Закона, судебный исполнитель

в течение трех рабочих дней направляет в уполномоченный орган





соответствующую информацию для исключения должника из Единого реестра должников.

Порядок ведения Единого реестра должников определяется уполномоченным органом.»;

12) в статье 37:

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственный судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного документа, направленного ему судом или другим органом (должностным лицом).»;

в части четвертой пункта 4 слова «, а также путем проверки посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства выявляет наличие иных исполнительных производств в отношении должника, в случае их выявления извещает взыскателя и разъясняет порядок очередности удовлетворения его требований согласно настоящему Закону» исключить;

13) в статье 39:

в пункте 1 слова «периодических взысканиях» заменить словами

«взыскании периодических платежей, порядке общения с ребенком»;

пункт 4 дополнить подпунктами 3), 4) и 5) следующего содержания:

«3) действие (бездействие) судебного исполнителя или отказ

в совершении таких действий обжалуется в судебном порядке;

4) судом принято к рассмотрению представление (ходатайство) судебного исполнителя;

5) судебным исполнителем обращено взыскание на заработную плату и иные виды доходов должника при отсутствии имущества, на которое возможно обратить взыскание.»;

14) в части первой статьи 42:

подпункт 8) после слов «финансового рынка и финансовых организаций» дополнить словами «в отношении должника»;

подпункты 9) и 9-1) дополнить словами «, являющихся должниками»;

подпункт 10) после слов «к банку» дополнить словами «, являющемуся должником,»;

подпункт 10-1) после слов «по управлению банком,» дополнить словами «являющимся должником и»;

15) в подпункте 8) статьи 44 слова «заключении сторонами» заменить словами «обращении сторонами исполнительного производства в суд

с ходатайством об утверждении мирового соглашения или заключения»;

16) в статье 45:

заголовок и пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Статья 45. Розыск должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником

1. При неизвестности места пребывания должника, отсутствии юридического лица, являющегося должником, по месту нахождения или фактическому адресу, а также по месту регистрации либо нахождения его имущества судебный исполнитель обязан обратиться в органы прокуратуры по месту исполнения исполнительного документа с постановлением

об объявлении розыска должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, через органы внутренних дел, службу экономических расследований. При объявлении розыска должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, и отсутствии за должником имущества, на которое можно обратить взыскание, исполнительное производство приостанавливается.

При установлении места нахождения должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, или выявлении имущества должника исполнительное производство возобновляется.»;

в пункте 2:

после слова «должника» дополнить словами «, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником,»;

пункт 3 после слова «должника» дополнить словами

«, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником,»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. В случае установления судебным исполнителем места нахождения должника, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником, либо явки их к судебному исполнителю, судебный исполнитель уведомляет орган, осуществляющий их розыск.»;

17) в статье 47:

пункт 1 дополнить подпунктом 7-2) следующего содержания:

«7-2) прекращены обязанности по уплате алиментов в соответствии

со статьей 176 Кодекса Республики Казахстан «О браке (супружестве)

и семье»;»;

в части второй пункта 2:

предложение первое дополнить словами «, в том числе принятые другими судебными исполнителями по данному исполнительному документу»;

в предложении втором слово «обеспечения» заменить словом «принудительного»;

18) подпункт 2) пункта 6 статьи 48 дополнить словами «, на основании постановления судебного исполнителя либо постановления территориального органа»;

19) в статье 52:

в пункте 4:

часть первую подпункта 1) после слов «новому месту его работы» дополнить словами «, за исключением случаев отбывания наказания должником на территории другой административно-территориальной единицы»;

часть первую подпункта 2) после слов «по территориальности,» дополнить словами «за исключением случаев отбывания наказания должником на территории другого исполнительного округа,»;

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Отбывание наказания должником на территории другого исполнительного округа (административно-территориальной единицы)

не является основанием для направления исполнительного документа

по территориальности. В этом случае частный судебный исполнитель направляет постановление об удержании из заработной платы и иных доходов должника непосредственно по месту отбывания наказания.»;

20) пункт 6 статьи 55 после слова «должника» дополнить словами

«, руководителя (исполняющего его обязанности) юридического лица, являющегося должником,»;

21) в статье 58:

часть вторую пункта 2 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц);»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. При приостановлении или прекращении действия лицензии либо лишении лицензии частного судебного исполнителя, исключении частного судебного исполнителя из членов Республиканской палаты или переводе

в другой исполнительный округ частный судебный исполнитель, которому передано исполнительное производство, посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства

либо на бумажном носителе направляет в банки второго уровня или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, распоряжение об отзыве выставленного инкассового распоряжения, постановление о принятии к своему производству исполнительного документа и выставляет новое инкассовое распоряжение в порядке, установленном настоящим Законом.»;

22) статью 59 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) если установлено, что исполнение инкассового распоряжения повлечет нарушение требований пункта 2 статьи 58 или пункта 1 статьи 95 настоящего Закона.»;

23) часть вторую пункта 3 статьи 62 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных

для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц);»;

24) в статье 80:

в части первой пункта 1 слово «пяти» заменить словом «десяти»;

в пункте 3:

в части второй слово «случах» заменить словом «случаях»;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«В случае подтверждения равного ценового предложения двумя

и более участниками электронный аукцион продолжается с переходом

на повышение до определения победителя аукциона.

В случае, если никто из участников не поддержит установленный шаг изменения стоимости имущества путем поддержания заранее установленного шага торгов, аукцион признается несостоявшимся.»;

в пункте 4:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Гарантийный взнос участников электронного аукциона

не возвращается, если:

1) победитель в установленный срок не оплатил стоимость приобретенного имущества;

2) участник не имел права участвовать в электронном аукционе.»;

часть третью исключить;

дополнить частями четвертой и пятой следующего содержания:

«Если участник электронного аукциона, признанный победителем,

не произвел оплату за приобретенное имущество в срок, установленный частью первой настоящего пункта, победителем признается лицо, подтвердившее предыдущее ценовое предложение.

В случае, если участник, подтвердивший предыдущее ценовое предложение, отказался от приобретения имущества по предложенной им цене, предложение последовательно направляется двоим предшествующим участникам аукциона. В случае отказа участников электронного аукциона

от приобретения имущества по предложенной цене электронный аукцион признается несостоявшимся.»;

в пункте 5 слова «частями второй и третьей» заменить словами

«частью второй»;

25) статью 84 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) участники отказались приобрести имущество по предложенной цене;»;

26) предложение первое пункта 1 статьи 85 после слов «При признании электронного аукциона» дополнить словами «на повышение либо

на понижение стоимости имущества»;

27) пункт 1 статьи 93 после слов «при отсутствии у должника имущества» дополнить словами «либо невозможности обращения взыскания на имущество»;

28) статью 95 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Из социальных выплат по случаю потери работы, государственных пособий для лиц с инвалидностью, социальной выплаты

по случаю утраты трудоспособности не может быть удержано более двадцати пяти процентов от причитающейся к выплате суммы.»;

29) подпункт 12) части первой статьи 98 изложить в следующей редакции:

«12) алименты (деньги, предназначенные на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц);»;

30) статью 100 изложить в следующей редакции:

«Статья 100. Сведения о месте работы

и доходах должника

Лица, с которыми должник состоит в трудовых отношениях или от которых он получает доходы, обязаны в назначенный судебным исполнителем срок представлять достоверные сведения о месте работы должника

и его доходах, производстве удержаний согласно исполнительному документу и пересылке взысканной суммы взыскателю по обращению взыскания

на денежные суммы и имущество должника, а также об увольнении должника, о его новом месте работы или жительства, если им об этом известно.

Операторы интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости, а также организаторы игорного бизнеса (букмекерские конторы) обязаны по запросу судебного исполнителя представлять достоверные сведения, необходимые для исполнения исполнительного документа, о доходах должника, осуществляющего деятельность по оказанию услуг или выполнению работ с использованием интернет-платформ и (или) мобильных приложений платформенной занятости.

Невыполнение требований судебного исполнителя, предусмотренных настоящей статьей, влечет ответственность, установленную Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.»;

31) дополнить статьей 102-1 следующего содержания:

«Статья 102-1. Перечисление алиментов взыскателю

Для перечисления алиментов взыскатель предоставляет судебному исполнителю реквизиты банковского счета, предназначенного для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц).»;

32) предложение первое части первой пункта 2 статьи 106 после слова «должника» дополнить словами «за десять календарных дней до указанного им срока»;

33) в статье 108:

в частях первой и второй пункта 1 слова «в пределах административно-территориальной единицы», «в пределах своей административно-территориальной единицы» заменить словами «на территории Республики Казахстан»;

в пункте 2 слова «установленном законодательством Республики Казахстан порядке» заменить словами «порядке и сроки, которые установлены уполномоченным органом»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Перечисление денег, предназначенных для взыскателей, осуществляется судебным исполнителем в соответствии с требованиями исполнительного документа.»;

34) дополнить статьей 109-1 следующего содержания:

«Статья 109-1. Распределение денег по исполнительным

производствам, находящимся у других

судебных исполнителей

Перед распределением взысканных денег, за исключением денег, взысканных путем выставления инкассового распоряжения, судебный исполнитель обязан путем проверки посредством государственной автоматизированной цифровой системы исполнительного производства проверить наличие на территории Республики Казахстан иных исполнительных производств в отношении должника.

В случае выявления исполнительных производств, требования

по которым имеют преимущество либо которые относятся к исполнительным производствам одной очереди, предусмотренной статьями 110, 111 и 112 настоящего Закона, перед требованиями исполнительного документа, находящегося в производстве у судебного исполнителя, он извещает судебных исполнителей, запрашивает копию исполнительного документа, сведения

об остатке задолженности, банковские реквизиты для распределения взысканных денег.

Судебный исполнитель, получивший запрос, в течение трех рабочих дней вправе присоединиться к распределению взысканных денег, представив необходимые документы (сведения).

Судебный исполнитель разъясняет взыскателю порядок очередности удовлетворения его требований в соответствии с настоящим Законом.

Распределение взысканных денег по исполнительным производствам, находящимся у иных судебных исполнителей, а также распределение денег для оплаты их деятельности производятся в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

35) пункт 5 статьи 114 изложить в следующей редакции:

«5. Должник вправе обратиться в административный суд с иском

об оспаривании постановления судебного исполнителя о взыскании расходов

по совершению исполнительных действий.

Обращение должника в суд с иском об отсрочке или рассрочке взыскания расходов по совершению исполнительных действий, уменьшении их размера или освобождении от их взыскания осуществляется в порядке гражданского судопроизводства.»;

36) в статье 123:

пункт 4 после слов «уполномоченного органа» дополнить словами «или его территориального органа»;

в части первой пункта 6:

абзац первый после слов «лишили лицензии» дополнить словами «или исключили из членов Республиканской палаты»;

подпункт 1) дополнить словами «или решение Республиканской палаты об исключении частного судебного исполнителя из членства»;

часть вторую после слов «лишили лицензии» дополнить словами

«или исключили из членов Республиканской палаты»;

37) пункт 3 статьи 124 изложить в следующей редакции:

«3. Должник вправе обратиться в административный суд с иском

об оспаривании постановления судебного исполнителя о взыскании исполнительской санкции.

Обращение должника в суд с иском об отсрочке или рассрочке взыскания исполнительской санкции, уменьшении ее размера

или освобождении от взыскания исполнительской санкции осуществляется

в порядке гражданского судопроизводства.»;

38) в статье 126:

пункт 1 дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) фиксировать с использованием технических средств аудио-, фото- и видеофиксации ход совершения исполнительных действий;»;

в пункте 2:

в подпункте 3) слова «и ходатайства сторон и выносить по ним постановления» заменить словами «, ходатайства сторон и представить по ним мотивированный ответ, выносить при необходимости постановление»;

подпункт 3-1) изложить в следующей редакции:

«3-1) производить аудио-, фото- и видеофиксацию при исполнении исполнительных документов, связанных с выселением, вселением, сносом,

а также при производстве описи, осмотре помещения, изъятии правоустанавливающих документов и имущества, передаче имущества, вскрытии жилища, помещений и хранилищ;»;

39) статью 127 изложить в следующей редакции:

«Статья 127. Обжалование действия (бездействия)

судебного исполнителя

Жалоба на действие (бездействие) государственного судебного исполнителя по исполнению исполнительного документа или отказ

в совершении таких действий может быть подана взыскателем или должником в территориальный орган уполномоченного органа либо его отделы.

Жалоба на действие (бездействие) частного судебного исполнителя

по исполнению исполнительного документа или отказ в совершении таких действий может быть подана частному судебному исполнителю, чьи действия (бездействие) обжалуются, либо в региональную палату частных судебных исполнителей по территориальности.

После получения решения территориального органа уполномоченного органа либо частного судебного исполнителя или региональной палаты частных судебных исполнителей жалоба на действие (бездействие) государственного либо частного судебного исполнителя подается в суд

в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан

об административном судопроизводстве.»;

40) в пункте 2 статьи 140:

в подпункте 4) слова «, воинской службы, из органов прокуратуры,

иных правоохранительных органов,» заменить словами «или воинской службы,

со службы в органах гражданской защиты, из правоохранительных и»;

подпункт 8) дополнить словами «либо вынесения решения уполномоченного органа о лишении лицензии»;

41) дополнить статьей 141-2 следующего содержания:

«Статья 141-2. Аттестация частного

судебного исполнителя

1. Аттестация частного судебного исполнителя проводится с целью оценки уровня знаний и навыков практического применения законодательства Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей.

2. Аттестация частного судебного исполнителя проводится один раз

в три года.

3. По итогам аттестации частного судебного исполнителя принимаются следующие решения:

1) аттестован;

2) не аттестован.

4. Частный судебный исполнитель, не прошедший аттестацию, подлежит направлению на повышение квалификации и прохождению повторной аттестации.

Порядок и условия проведения аттестации частного судебного исполнителя определяются уполномоченным органом.

5. Частный судебный исполнитель, не явившийся повторно

на аттестацию без уважительных причин либо не прошедший повторную аттестацию, подлежит лишению лицензии по решению уполномоченного органа.»;

42) статью 142 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Лица, в отношении которых действие лицензии частного судебного исполнителя прекращено либо которые лишены лицензии частного судебного



исполнителя в соответствии со статьей 144 настоящего Закона, а также лица, уволенные по отрицательным мотивам с государственной или воинской службы, из правоохранительных или специальных государственных органов, со службы в органах гражданской защиты, лицензию частного судебного исполнителя получают по основаниям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи.»;

43) в статье 143:

пункт 2 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) оставления частным судебным исполнителем без рассмотрения представления территориального органа об устранении нарушений законности либо непринятия мер к устранению указанных в нем нарушений,

а равно представления несвоевременного ответа на представление.»;

пункт 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Оспаривание решения уполномоченного органа о приостановлении действия лицензии частного судебного исполнителя не приостанавливает действие данного решения.»;

44) в статье 144:

в пункте 2:

в абзаце первом слова «в судебном порядке по иску уполномоченного органа» заменить словами «решением уполномоченного органа»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) взыскания частным судебным исполнителем сумм оплаты своей деятельности с завышением размеров, установленных уполномоченным органом;»;

дополнить подпунктами 8) и 9) следующего содержания:

«8) непрохождения частным судебным исполнителем повторной аттестации;

9) неявки частного судебного исполнителя на повторную аттестацию без уважительных причин.»;

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

«Оспаривание решения уполномоченного органа о лишении лицензии частного судебного исполнителя не приостанавливает действие данного решения.»;

45) в пункте 1 статьи 148:

дополнить подпунктами 5-3) и 7-2) следующего содержания:

«5-3) представлять по запросу территориального органа либо региональной палаты частных судебных исполнителей при проведении

плановой или внеплановой проверки выписку об остатке и движении денег

по текущему счету, предназначенному для хранения взысканных сумм

в пользу взыскателей, а также представлять пояснения по ней;»;

«7-2) рассмотреть представление территориального органа

об устранении нарушений законности по итогам плановой или внеплановой



проверки с принятием мер по устранению указанных в нем нарушений законности в сроки, установленные территориальным органом, но не позднее тридцати календарных дней;»;

в подпункте 9-1) слово «три» заменить словом «два»;

46) статью 153 изложить в следующей редакции:

«Статья 153. Контора частного

судебного исполнителя

1. Контора частного судебного исполнителя – служебное помещение частного судебного исполнителя, которое является постоянным местом осуществления его деятельности.

2. Контора частного судебного исполнителя должна находиться

на территории исполнительного округа, на которой он осуществляет свою деятельность.

3. Требования к месту нахождения и оборудованию служебного помещения частного судебного исполнителя устанавливаются уполномоченным органом.

4. О месте нахождения конторы, об изменении ее адреса частный судебный исполнитель в течение пяти рабочих дней извещает региональную и Республиканскую палаты.»;

47) в части первой пункта 3 статьи 153-1 слова «Республиканской палатой» заменить словами «уполномоченным органом»;

48) пункт 1-1 статьи 156 изложить в следующей редакции:

«1-1. Помощником, стажером частного судебного исполнителя

не может быть лицо:

признанное в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным;

имеющее не погашенную или не снятую в установленном законом порядке судимость;

освобожденное от уголовной ответственности на основании

пунктов 3), 4), 9), 10) и 12) части первой статьи 35 или статьи 36

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, в течение трех лет после наступления таких событий;

на которое в течение трех лет до допуска к стажировке и принятия

в помощники частного судебного исполнителя за административные коррупционные правонарушения налагалось административное взыскание;

уволенное по отрицательным мотивам с государственной или воинской службы, из правоохранительных или специальных государственных органов, со службы в органах гражданской защиты, в течение одного года

со дня увольнения;

состоящее на учете в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья, по поводу психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных

с употреблением психоактивных веществ.»;

49) пункт 3 статьи 163 исключить;

50) пункт 2 статьи 163-3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Выборы председателя правления Республиканской палаты осуществляются на альтернативной основе.»;

51) в пункте 3 статьи 164:

подпункт 5) части третьей дополнить словами «, не противоречащую законодательству Республики Казахстан»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Уведомление о дате и времени проведения выборов председателя Республиканской палаты направляется членам президиума за десять календарных дней до назначенного срока проведения выборов.»;

52) в статье 167:

подпункт 2) исключить;

подпункт 4-1) дополнить словами «в состав президиума Республиканской палаты»;

подпункт 8) изложить в следующей редакции:

«8) принимает решение о приостановлении или прекращении действия лицензии либо лишении лицензии частного судебного исполнителя

по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 143, пунктами 1 и 2

статьи 144 настоящего Закона;»;

подпункт 9) исключить;

в подпункте 11):

абзац третий исключить;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«размеры сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя;»;

53) в пункте 1 статьи 168:

подпункт 8) дополнить словами «или исключили из членов Республиканской палаты»;

дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) вносит при наличии оснований в Республиканскую палату либо региональную палату частных судебных исполнителей, частному судебному исполнителю представление об устранении нарушений законности

по итогам плановой или внеплановой проверки частного судебного исполнителя.»;

54) в части первой пункта 4 статьи 169 слова «в год» заменить словами «в три года»;

55) в части первой пункта 3 статьи 170 слова «уставом Республиканской палаты» заменить словами «Республиканской палатой

по согласованию с уполномоченным органом».

7. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»:

1) в статье 27:

в подпункте 1) пункта 3 и в подпункте 7) части третьей пункта 10

слова «и нетрудоспособных совершеннолетних детей» заменить словами

«детей и нетрудоспособных лиц»;

в пункте 11:

часть вторую после слов «и (или) Государственного фонда социального страхования» дополнить словами «, алиментов (денег, предназначенных

на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц)»;

часть третью дополнить словами «или исключили из членов Республиканской палаты»;

часть третью пункта 12 изложить в следующей редакции:

«Арест, наложенный на деньги, находящиеся на банковском счете клиента, снимается на основании соответствующего письменного уведомления лица, обладающего правом наложения ареста на деньги клиента, об отмене ранее принятого им акта о наложении ареста на деньги,

на основании постановлений лиц и в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей», либо после исполнения банком инкассового распоряжения, предъявленного во исполнение ранее наложенного ареста на деньги, находящиеся на банковском счете.»;

2) в статье 29:

в подпункте 2) пункта 1 слова «и нетрудоспособных совершеннолетних детей» заменить словами «детей и нетрудоспособных лиц»;

в пункте 9 слова «и нетрудоспособных совершеннолетних детей» заменить словами «детей и нетрудоспособных лиц»;

3) в статье 35:

в пункте 5:

часть первую:

дополнить словами «, либо взыскание денег осуществляется на основании налогового приказа о взыскании задолженности физического лица, в котором указаны суммы недоимки по налогам и суммы пеней, подлежащие взысканию отдельными инкассовыми распоряжениями»;

дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом суммы, указанные в инкассовых распоряжениях,

должны в совокупности соответствовать сумме, указанной в налоговом приказе.»;

часть вторую дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) взыскание суммы недоимки по налогам и суммы пеней осуществляется отдельными инкассовыми распоряжениями на основании

налогового приказа о взыскании задолженности физического лица.»;

4) подпункт 5-1) пункта 7 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«5-1) в случаях, когда платежное требование для взыскания просроченной задолженности по займу и (или) инкассовое распоряжение предъявлены к банковскому счету, предназначенному для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц);»;

5) часть вторую пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:

«Отзыв инкассового распоряжения территориального органа юстиции или частного судебного исполнителя, действие лицензии которого приостановлено или прекращено либо которого лишили лицензии или исключили из членов Республиканской палаты частных судебных исполнителей, осуществляется территориальным органом юстиции

или частным судебным исполнителем, которому передано исполнительное производство, в порядке, установленном Законом Республики Казахстан

«Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».».

8. В Закон Республики Казахстан от 16 января 2026 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»:

1) в подпункте 3) пункта 10 статьи 61 слова «и нетрудоспособных совершеннолетних детей» заменить словами «детей и нетрудоспособных лиц»;

2) в пункте 1 статьи 70:

часть вторую дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления алиментов (денег, предназначенных на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных лиц);»;

части четвертую и десятую после слов «лишили лицензии» дополнить словами «или исключили из членов Республиканской палаты».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпунктов 3) и 5) пункта 3, подпунктов 3) и 4) пункта 4,

подпункта 5), абзаца второго подпункта 8), подпунктов 35) и 37)

пункта 6 статьи 1, которые вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования;

2) подпунктов 24), 25), 26) и 41), абзацев шестого, седьмого

и восьмого подпункта 44) пункта 6 статьи 1, которые вводятся

в действие с 1 января 2027 года.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 июня 2026 года

№ 325-VІIІ ЗРК