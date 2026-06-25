Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития  машиностроения  и  транспорта

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития машиностроения и транспорта

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) пункт 4 статьи 97-1 изложить в следующей редакции:

«4. Создание (разработка), развитие, сопровождение, системно-техническое обслуживание, обеспечение кибербезопасности, а также информационно-аналитическое и консультационное сопровождение реестра казахстанских товаропроизводителей осуществляются единым оператором

в сфере государственных закупок.»;

2) подпункт 8-3) пункта 1 статьи 105 изложить в следующей редакции:

«8-3) осуществляют развитие промышленных кластеров;»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 283 дополнить словами

«, а для субъектов промышленно-инновационной деятельности также

с учетом оценки баланса производственных мощностей, формируемой

в соответствии с Законом Республики Казахстан «О промышленной политике».

2. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января

2021 года:

1) в статье 386:

подпункт 2) части первой пункта 2:

после слова «заявки» дополнить словами «на утилизационный платеж»;

дополнить словами «на основании поданной заявки»;

в пункте 5:

предложение первое дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью второй настоящего пункта»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Обязательства по внесению утилизационного платежа производителей, заключивших договор с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) согласно подпункту 3) части первой пункта 1 статьи 388 настоящего Кодекса, прекращаются путем зачета при наличии встречных требований.»;

2) подпункт 4) пункта 1 статьи 389 изложить в следующей редакции:

«4) возврат излишне и (или) ошибочно уплаченных сумм на основании обращений производителей (импортеров) при условии подтверждения фактов излишне и (или) ошибочно уплаченных сумм в течение пяти рабочих дней

со дня получения обращения производителей (импортеров) в порядке, установленном оператором расширенных обязательств производителей (импортеров).

Возврату подлежит вся сумма превышения утилизационного платежа;»;

3) раздел 2 приложения 2 дополнить пунктом 7.19 следующего содержания:

«7.19. нанесение лакокрасочных материалов по катафорезной технологии.».

3. В Закон Республики Казахстан от 21 сентября 1994 года

«О транспорте в Республике Казахстан»:

1) преамбулу исключить;

2) дополнить статьей 2-2 следующего содержания:

«Статья 2-2. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является определение основ правовой, экономической и организационной деятельности транспорта Республики Казахстан.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) формирование и проведение инвестиционной, научно-технической и социальной политики;

2) создание условий для обеспечения потребностей экономики

и населения в перевозках, в том числе социально значимых пассажирских перевозках, и связанных с ними услугах;

3) осуществление государственного контроля и надзора в сфере транспорта;

4) сохранность грузов, багажа и почтовых отправлений на всех этапах перевозки;

5) координация работы и осуществление функции государственного регулирования деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан;

6) организация технического прикрытия путей сообщений.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) ориентированность на потребности клиентов;

3) безопасность перевозок и соблюдение технических и эксплуатационных требований;

4) равенство всех участников транспортных отношений;

5) интегрированность в глобальную транспортно-логистическую систему.»;

3) часть вторую статьи 6 исключить.

4. В Закон Республики Казахстан от 5 июля 2000 года «О финансовом лизинге»:

1) в статье 2:

абзац второй после слова «деятельности» дополнить словами

«(за исключением случаев, когда лизингополучателями являются физические лица)»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) текущая (дисконтированная) стоимость лизинговых платежей

за весь срок лизинга превышает девяносто процентов стоимости передаваемого предмета лизинга.

Особенности осуществления лизинга и лизинговых сделок

с физическими лицами устанавливаются гражданским законодательством Республики Казахстан и иными законами Республики Казахстан;»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) лизинг для физических лиц – разновидность финансового лизинга, не связанного с инвестиционной деятельностью и при котором лизингополучателем выступает физическое лицо, приобретающее предмет лизинга для личного пользования или осуществления предпринимательской деятельности.»;

3) в статье 4:

в пункт 1 внесено изменение в текст на казахском языке, текст на русском языке не изменяется;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Предметами лизинга по договорам лизинга, заключаемым

с физическими лицами, могут быть только автотранспортные средства категорий M1, N1, выпускаемые в обращение в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», на основании одобрения типа транспортного средства, в том числе являющиеся предметом лизинга по ранее заключенным договорам

лизинга. Сведения об одобрении типа транспортного средства подлежат обязательному указанию в электронном паспорте транспортного средства

и получаемой заинтересованным лицом выписке из электронного паспорта транспортного средства, предполагаемого к передаче в лизинг физическому лицу.»;

4) дополнить главой 2-2 следующего содержания:

«Глава 2-2. Особенности предоставления лизинга

для физических лиц

Статья 24-5. Условия предоставления лизинга

для физических лиц

1. Передача предмета лизинга для физических лиц по договору лизинга должна отвечать следующим условиям:

1) передача предмета лизинга в собственность лизингополучателю

и (или) предоставление права лизингополучателю на приобретение предмета лизинга по фиксированной цене определены договором лизинга;

2) срок лизинга не превышает восьмидесяти четырех месяцев;

3) размер штрафов и (или) пеней не может превышать десять процентов от суммы просроченной задолженности.

Размеры годовой эффективной ставки вознаграждения по договору лизинга и иных платежей, не предусмотренных настоящей статьей, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа

в области государственного стимулирования промышленности.

Статья 24-6. Требования, предъявляемые к лизингодателям,

предоставляющим лизинг для физических лиц

Предоставлять лизинг автотранспортных средств, указанных

в пункте 5 статьи 4 настоящего Закона, может только юридическое лицо, соответствующее следующим требованиям:

1) минимальный размер уставного и (или) собственного капитала которого составляет не менее ста миллионов теңге;

2) руководитель которого не имеет неснятой или непогашенной судимости, не был признан банкротом, а также не ограничен в праве занимать руководящие должности в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

5) пункт 1 статьи 25 дополнить словами «, за исключением лизинговой деятельности, связанной с предоставлением лизинга для физических лиц».

5. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 4-7) следующего содержания:

«4-7) создание комиссий по мониторингу за соблюдением требований по применению материалов, оборудования, изделий и конструкций казахстанского происхождения при строительстве объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора;»;

2) подпункт 35) пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«35) осуществляет развитие промышленных кластеров;».

6. В Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года

«Об автомобильных дорогах»:

1) преамбулу исключить;

2) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:

«Статья 2-1. Основные цель, задачи

и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является определение регулирующих, правовых, организационных и экономических основ государственного управления автомобильными дорогами в Республике Казахстан, их строительства, эксплуатации и развития в интересах государства и пользователей автомобильными дорогами.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) развитие транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах;

2) формирование сети автомобильных дорог на основе единых технических норм и стандартов;

3) обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог, улучшение их технического состояния;

4) содействие внедрению перспективных технологий в области дорожной деятельности, а также применению национальных стандартов.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) повышение качества и сохранности автомобильных дорог;

2) обеспечение безопасности при использовании автомобильных дорог;

3) совершенствование государственного управления в области дорожной деятельности.»;

3) в пункте 2 статьи 12:

подпункты 3), 7), 7-2), 8), 10), 23), 26) и 35) исключить;

дополнить подпунктом 44) следующего содержания:

«44) утверждение нормативных правовых актов в сфере автомобильных дорог и дорожной деятельности в соответствии с целью и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;».

7. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года

«О железнодорожном транспорте»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 2 изложить в следующей редакции:

«Статья 2. Основные цели, задачи

и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются регулирование общественных отношений между перевозчиками, участниками перевозочного процесса, государственными органами, другими физическими и юридическими лицами при осуществлении перевозки пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений, а также обеспечение функционирования железнодорожной инфраструктуры и систем управления железнодорожным транспортом.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение непрерывности и бесперебойности перевозочного процесса;

2) регулирование общественных отношений, возникающих при перевозке пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений на железнодорожном транспорте;

3) обеспечение государственного контроля за соблюдением требований нормативных правовых актов в сфере железнодорожного транспорта;

4) развитие магистральной железнодорожной сети и подвижного состава железнодорожного транспорта;

5) формирование эффективной системы государственного управления в сфере железнодорожного транспорта, в том числе взаимодействие

с государственными органами, организациями;

6) развитие железнодорожных, в том числе транзитных и международных перевозок железнодорожным транспортом;

7) поддержание мобилизационной готовности железнодорожного транспорта.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) сохранение и укрепление единого социально-экономического пространства Республики Казахстан;

2) согласованность функционирования единой транспортной системы Республики Казахстан;

3) сохранение целостности и бесперебойности функционирования инфраструктуры железнодорожного транспорта;

4) создание условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций на железнодорожном транспорте;

5) обеспечение безопасности железнодорожного транспорта

и процессов его жизненного цикла для жизни и здоровья человека

и окружающей среды;

6) доступ всех субъектов транспортного рынка к предоставлению

и получению услуг железнодорожного транспорта;

7) защита экономических интересов Республики Казахстан.»;

3) статью 3 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Планирование, организация и выполнение железнодорожных перевозок, в том числе международных перевозок, осуществляются

на конкурентной основе c обеспечением равного доступа к услугам железнодорожного транспорта и недопущением ограничений.»;

4) в пункте 2 статьи 14:

подпункты 6), 9), 12), 13), 14), 18), 26), 28), 29), 34-3), 34-4), 34-9),

34-24) и 34-31) исключить;

дополнить подпунктом 34-45) следующего содержания:

«34-45) утверждение нормативных правовых актов в сфере железнодорожного транспорта в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

в подпункте 35) слово «выполнение» заменить словом «осуществление»;

5) часть вторую статьи 24 исключить;

6) в части первой пункта 2-1 статьи 30 слова «и его территориальные подразделения» исключить;

7) пункт 2 статьи 32 исключить;

8) пункт 6 статьи 66-1 дополнить словами «и в пунктах

его формирования»;

9) в части первой пункта 3 статьи 88-7 слова «представители

его территориальных подразделений,» исключить.

8. В Закон Республики Казахстан от 17 января 2002 года «О торговом мореплавании»:

1) преамбулу исключить;

2) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:

«Статья 1-1. Основные цель, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является определение правовых, организационных, экономических и международных основ государственного управления, а также механизмов реализации государственного регулирования в сфере торгового мореплавания.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение безопасности мореплавания и охраны морской среды;

2) регулирование общественных отношений, возникающих

при перевозке пассажиров, багажа и грузов, а также при эксплуатации судов

в иных целях торгового мореплавания;

3) регулирование общественных отношений по вопросам, касающимся морских портов, морских терминалов;

4) обеспечение государственного контроля и надзора в морских портах и на морском транспорте;

5) регулирование общественных отношений, возникающих при эксплуатации маломерных судов, осуществляющих плавание в Каспийском море;

6) формирование эффективной системы государственного управления в сфере торгового мореплавания, в том числе взаимодействие

с государственными органами, организациями.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) приоритет безопасности судоходства, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и экологической безопасности;

2) равенство прав физических и юридических лиц при выполнении работ и оказании услуг на внутреннем водном транспорте;

3) обеспечение свободы выбора перевозчика потребителем услуг;

4) обеспечение свободы цен на выполнение работ и оказание услуг

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

3) в пункте 3 статьи 4:

подпункты 12) и 17) исключить;

в подпункте 19) слова «в соответствии с Правилами, утвержденными уполномоченным органом» исключить;

подпункты 26), 40-1), 41), 42), 43), 46), 54), 55-6), 55-10), 55-16), 55-24) и 55-45) исключить;

4) в статье 8-3:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Суда, порты, береговые объекты и сооружения на море, связанные с процессом торгового мореплавания, являются зонами повышенной опасности и должны соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан о торговом мореплавании.»;

в пункте 2 слова «законодательных актов Республики Казахстан и актов Правительства Республики Казахстан в сфере торгового мореплавания» заменить словами «законодательства Республики Казахстан о торговом мореплавании»;

5) в статье 8-4:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Во время установления радиосвязи с навигационным центром судно сообщает сведения, предусмотренные правилами плавания и стоянки судов

в морских портах Республики Казахстан и на подходах к ним.»;

пункт 9 дополнить словами «и правилами применения цен (тарифов)

за обязательные услуги морского порта»;

6) в части второй пункта 3 статьи 44-1 слова «территориальные подразделения уполномоченного органа,» исключить;

7) в части второй пункта 1 статьи 79 слова «указанные

в подпунктах 3) – 8) пункта 1 статьи 81 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренные правилами перевозок пассажиров, багажа и грузов»;

8) пункт 1 статьи 81 изложить в следующей редакции:

«1. В коносамент должны быть включены данные, предусмотренные правилами перевозок пассажиров, багажа и грузов.»;

9) в статье 110 слова «, утвержденными уполномоченным органом Республики Казахстан» заменить словами «пассажиров, багажа и грузов».

9. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года

«Об автомобильном транспорте»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 10 изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Основные цели, задачи и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются определение правовых, организационных и экономических основ государственного управления, а также регулирование общественных отношений в сфере автомобильного транспорта.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) создание условий для обеспечения потребностей экономики и населения в автомобильных перевозках и иных работах и услугах;

2) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также интересов государства;

3) создание условий для конкурентоспособности отечественных перевозчиков на рынке международных автомобильных перевозок;

4) защита внутреннего рынка автомобильных перевозок;

5) развитие инфраструктуры автомобильного транспорта;

6) развитие саморегулирования в области автомобильного транспорта.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) законность;

2) ориентированность на потребности клиентов;

3) безопасность, соблюдение технических и эксплуатационных требований в сфере автомобильного транспорта;

4) равенство всех участников транспортных отношений;

5) интегрированность в глобальную транспортно-логистическую систему.»;

3) в подпункте 8) части первой пункта 4 статьи 11 слова «территориальном подразделении уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченном органе»;

4) в статье 13:

подпункты 1-1), 6), 9), 12), 17-1), 17-2), 23-1), 23-3), 23-13) и 23-21) исключить;

дополнить подпунктом 23-23) следующего содержания:

«23-23) утверждает нормативные правовые акты в сфере автомобильного транспорта в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;»;

5) в статье 15:

подпункт 3) пункта 1 исключить;

подпункт 1) пункта 2 исключить;

часть вторую пункта 3 исключить;

6) в статье 41-1 слова «территориальном подразделении уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченном органе».

10. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О внутреннем водном транспорте»:

1) преамбулу исключить;

2) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Основные цель, задачи

и принципы настоящего Закона

1. Основной целью настоящего Закона является регулирование общественных отношений, возникающих между государственными органами, физическими и юридическими лицами в сфере внутреннего водного транспорта при осуществлении судоходства, перевозке пассажиров, багажа

и грузов, эксплуатации маломерных судов, в том числе на водоемах,

не относящихся к внутренним водным путям и морским водам.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) регулирование общественных отношений, связанных

с обеспечением безопасности судоходства и охраной окружающей среды;

2) обеспечение государственного контроля и надзора в сфере внутреннего водного транспорта;

3) регулирование общественных отношений по вопросам, касающимся портов и причалов, внутренних водных путей и судоходных гидротехнических сооружений (шлюзов);

4) формирование системы государственного управления в сфере внутреннего водного транспорта, предусматривающей взаимодействие и координацию деятельности всех государственных органов.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) приоритет безопасности судоходства, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и экологической безопасности;

2) равенство прав физических и юридических лиц при выполнении работ и оказании услуг на внутреннем водном транспорте;

3) обеспечение свободы выбора перевозчика потребителем услуг;

4) обеспечение свободы цен на выполнение работ и оказание услуг

в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

3) в части четвертой пункта 3 статьи 7 слова «территориальными подразделениями уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченным органом»;

4) в статье 7-1:

в пункте 1 слова «территориальных подразделений» исключить;

в части первой пункта 5:

слова «Территориальные подразделения уполномоченного органа» заменить словами «Уполномоченный орган»;

слово «оформляют» заменить словом «оформляет»;

в части второй пункта 10 слова «территориальным подразделением уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченным органом»;

в подпункте 3) пункта 14:

слова «территориальными подразделениями уполномоченного органа» заменить словами «уполномоченным органом»;

слово «их» заменить словом «его»;

5) в статье 9:

в заголовке слова «и его территориальных подразделений» исключить;

в пункте 1:

подпункты 4), 4-1) и 8) исключить;

в подпункте 11-1) слова «, в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом» исключить;

подпункт 16) исключить;

подпункт 24) изложить в следующей редакции:

«24) утверждение нормативных правовых актов в сфере внутреннего водного транспорта в соответствии с целью и задачами настоящего Закона

и законодательством Республики Казахстан;»;

подпункты 26-8), 26-10), 26-13), 26-14), 26-18), 26-25) и 26-27) исключить;

дополнить подпунктами 26-34), 26-35), 26-36), 26-37), 26-38), 26-39), 26-40), 26-41), 26-42), 26-43), 26-44) и 26-45) следующего содержания:

«26-34) произведение осмотра судов, плотов и иных плавучих

объектов и сооружений, расположенных на внутренних водных путях,

на соответствие требованиям обеспечения безопасной эксплуатации;

26-35) государственная регистрация судов, в том числе маломерных судов, прав на них, выдача соответствующих судовых документов;

26-36) задержание судов, плотов и иных плавучих объектов,

не соответствующих требованиям обеспечения безопасности судоходства;

26-37) приостановление и запрещение движения судов, плотов и иных плавучих объектов при наличии угрозы безопасности судоходства, жизни и здоровью людей, сохранности грузов;

26-38) осуществление в пределах своей компетенции контроля и надзора за соблюдением требований международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан;

26-39) надзор за состоянием внутренних водных путей;

26-40) осуществление иных мер, направленных на обеспечение безопасности судоходства по внутренним водным путям;

26-41) государственный контроль и надзор за соблюдением правил плавания по внутренним водным путям физическими и юридическими лицами;

26-42) дипломирование лиц командного состава судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном судовом реестре Республики Казахстан;

26-43) аттестация лиц командного состава судов, проводимая

в соответствии с правилами дипломирования и аттестации лиц командного состава судов, подлежащих государственной регистрации в Государственном судовом реестре Республики Казахстан;

26-44) вынесение предписаний об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан о внутреннем водном транспорте;

26-45) оповещение уполномоченного органа о транспортном происшествии, сбор необходимой информации и доказательств для проведения расследований, классификации и учета транспортных происшествий с судами;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Ведомство с территориальными подразделениями осуществляет свою деятельность в пределах компетенции, установленной уполномоченным органом.»;

6) в статье 15:

в части второй пункта 4-1 слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

в пункте 5 слова «территориальные подразделения» заменить словами «уполномоченный орган»;

в пункте 6 слова «Территориальные подразделения» заменить словами «Уполномоченный орган»;

7) в абзаце первом статьи 17 слова «территориальными подразделениями» заменить словами «уполномоченным органом»;

8) в статье 17-1:

в заголовке слова «территориальными подразделениями» заменить словами «уполномоченным органом»;

в пункте 2:

в подпункте 1) слова «указанные в статье 23 настоящего Закона» заменить словами «определенные уполномоченным органом»;

в подпункте 15) слова «территориальных подразделений» заменить словами «уполномоченного органа»;

в пункте 2-1:

в подпункте 1) слова «указанные в статье 23 настоящего Закона» заменить словами «определенные уполномоченным органом»;

в подпункте 5) слова «территориальных подразделений» заменить словами «уполномоченного органа»;

в пункте 3:

в частях первой и третьей слова «территориального подразделения» заменить словами «уполномоченного органа»;

в части четвертой слова «территориальном подразделении» заменить словами «уполномоченном органе»;

в части пятой слова «территориального подразделения» заменить словами «уполномоченного органа»;

в части шестой слова «территориальном подразделении» заменить словами «уполномоченном органе»;

в части седьмой слова «территориального подразделения» заменить словами «уполномоченного органа»;

9) в абзаце первом пункта 7 статьи 20 слова «территориальному подразделению» заменить словами «уполномоченному органу»;

10) в статье 21:

в части первой пункта 1:

слова «территориальное подразделение» заменить словами «уполномоченный орган»;

слова «судов, о чем незамедлительно уведомляет уполномоченный орган, который принимает решение» заменить словами «судов и»;

в пункте 2 слова «Территориальное подразделение обязано» заменить словами «Уполномоченный орган обязан»;

11) в пункте 3 статьи 22 слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

12) в статье 23:

пункты 1 и 1-1 изложить в следующей редакции:

«1. Судно должно иметь судовые документы, перечень, порядок выдачи и ведения которых определяются уполномоченным органом.

1-1. На подлежащем государственной регистрации маломерном судне, эксплуатируемом на внутренних водных путях и иных водоемах, должны находиться документы, перечень, порядок выдачи и ведения которых определяются уполномоченным органом.»;

в пункте 2 слова «свидетельства о праве собственности на судно» заменить словами «судового свидетельства (свидетельства о праве собственности на судно)»;

в пункте 3 слова «пунктами 1 и 1-1 настоящей статьи» заменить словами «соответствующими правилами выдачи и ведения судовых документов для судов, осуществляющих судоходство по внутренним водным путям»;

13) в пункте 7 статьи 24 слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

14) в статье 25:

в пункте 2:

в части первой слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

в части второй слова «территориальное подразделение» заменить словами «уполномоченный орган»;

в пункте 2-1:

в части первой слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

в части второй слова «территориальное подразделение» заменить словами «уполномоченный орган»;

15) в пункте 7 статьи 26 слова «Территориальное подразделение» заменить словами «Уполномоченный орган»;

16) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Перечень документов, необходимых

для государственной регистрации судна,

в том числе маломерного судна, и прав на него

Формы заявлений, перечень документов, необходимых для государственной регистрации судна, в том числе маломерного судна, и прав на него, устанавливаются правилами государственной регистрации судна,

в том числе маломерного судна, и прав на него, утверждаемыми уполномоченным органом.»;

17) в пункте 2 статьи 29 слова «территориальное подразделение» заменить словами «уполномоченный орган»;

18) в статье 31 слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

19) в пункте 1 статьи 32-1 слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

20) в пункте 1 статьи 32-2 слова «территориальным подразделением» заменить словами «уполномоченным органом»;

21) пункт 2 статьи 63 изложить в следующей редакции:

«2. Буксировка буксируемых объектов (далее – буксировка)

осуществляется в соответствии с договором буксировки и правилами буксировки судов, плотов и иных плавучих объектов, утверждаемыми уполномоченным органом.».

11. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года

«Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан

и деятельности авиации»:

1) в статье 1:

в подпункте 22) слово «нормам» заменить словами «требованиям

к конструированию, предусмотренным соответствующими нормами»;

дополнить подпунктом 29-3) следующего содержания:

«29-3) государство-разработчик – государство, обладающее юрисдикцией в отношении организации, ответственной за конструкцию типа воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя или воздушного винта;»;

подпункт 67-2) изложить в следующей редакции:

«67-2) техническое обслуживание – проведение работ на воздушном судне, пункте дистанционного пилотирования, двигателе, воздушном винте или компоненте, необходимых для поддержания летной годности

воздушного судна, двигателя, воздушного винта или компонента,

включая контрольно-восстановительные работы, проверки, замены, устранение дефектов, выполняемые как в отдельности, так и в сочетании,

а также практическое осуществление модификации или ремонта;»;

дополнить подпунктом 67-3) следующего содержания:

«67-3) сертификат типа – документ, выданный уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации или авиационными властями иностранного государства – разработчика, осуществляющими сертификацию воздушных судов для определения конструкции типа воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя или воздушного винта

и подтверждения того, что эта конструкция отвечает соответствующим нормам летной годности данного государства;»;

подпункт 75) исключить;

подпункты 76), 76-1) и 76-2) изложить в следующей редакции:

«76) директива по летной годности – документ, определяющий авиационные изделия, состояние которых является небезопасным либо

в которых такое состояние может иметь место или развиваться в других изделиях той же типовой конструкции, и предписывающий обязательные

для выполнения корректирующие действия, условия или ограничения,

при которых разрешается дальнейшая эксплуатация указанных изделий;

76-1) нормы летной годности – нормы, установленные, принятые или признанные в Республике Казахстан для рассматриваемого класса воздушных судов, пунктов дистанционного пилотирования, двигателей или воздушных винтов;

76-2) поддержание летной годности – совокупность процессов, обеспечивающих соответствие воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя, воздушного винта или компонента действующим требованиям к летной годности и поддержание их в состоянии, соответствующем условиям безопасной эксплуатации, на протяжении срока их службы;»;

дополнить подпунктами 76-3) и 76-4) следующего содержания:

«76-3) зона ограничения полетов – воздушное пространство установленных размеров над территорией Республики Казахстан, в пределах которого полеты воздушных судов ограничены определенными условиями;

76-4) пригодность для выполнения полетов – состояние воздушного судна, пункта дистанционного пилотирования, двигателя, воздушного винта или компонента, при котором они соответствуют их утвержденной конструкции и условиям их безопасной эксплуатации;»;

2) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Основные цели, задачи

и принципы настоящего Закона

1. Основными целями настоящего Закона являются обеспечение потребностей граждан и экономики в воздушных перевозках, авиационных работах, а также обеспечение безопасности полетов воздушных судов

и авиационной безопасности.

2. Основными задачами настоящего Закона являются:

1) обеспечение безопасного использования воздушного пространства Республики Казахстан его пользователями, выполнение полетов без угрозы жизни или здоровью людей, окружающей среде, интересам государства;

2) установление общих принципов осуществления деятельности, связанной с использованием воздушного пространства и выполнением полетов;

3) удовлетворение потребностей экономики Республики Казахстан и граждан в авиационных услугах;

4) защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, а также интересов государства.

3. Основными принципами настоящего Закона являются:

1) безопасность полетов и авиационная безопасность;

2) законность;

3) равный доступ к авиационным услугам и деятельности;

4) сохранение целостности и бесперебойности функционирования инфраструктуры воздушного транспорта;

5) эффективность государственного регулирования в области гражданской авиации.»;

3) в статье 4:

в подпункте 3) слова «и гражданские» исключить;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) гражданские воздушные суда Республики Казахстан во время

их нахождения за пределами Республики Казахстан, если иное не установлено международными договорными обязательствами Республики Казахстан.»;

4) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Государственное регулирование в области

использования воздушного пространства

Республики Казахстан и деятельности авиации

Государственное регулирование в области использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации в пределах

своей компетенции осуществляют Правительство Республики Казахстан, уполномоченные органы в сферах гражданской и государственной

авиации.»;

5) дополнить статьей 12-3 следующего содержания:

«Статья 12-3. Временные освобождения (исключения,

отступления) в сфере гражданской авиации

1. Уполномоченная организация в сфере гражданской авиации предоставляет временные освобождения (исключения, отступления)

от требований законодательства Республики Казахстан об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации эксплуатантам, организациям гражданской авиации, а также авиационному персоналу, если такие освобождения (исключения, отступления) компенсируются ими введением дополнительных и (или) альтернативных

мер, обеспечивающих уровень безопасности полетов, эквивалентный установленному.

Временные освобождения (исключения, отступления) предоставляются в случаях и порядке, определяемых нормативными правовыми актами уполномоченного органа в сфере гражданской авиации

по вопросам, связанным с обеспечением безопасности полетов.

2. Предоставление временных освобождений (исключений, отступлений) должно основываться на анализе сопутствующих рисков, проводимом уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.

Анализ сопутствующих рисков проводится на основе оценки рисков, предоставляемой эксплуатантами, организациями гражданской авиации и авиационным персоналом, которая должна демонстрировать возможность достижения уровня безопасности полетов, эквивалентного установленному.

3. Информация о предоставленных временных освобождениях (исключениях, отступлениях) эксплуатантам, организациям гражданской авиации, а также авиационному персоналу размещается на интернет-ресурсе уполномоченной организации в сфере гражданской авиации. Указанная информация должна содержать условия предоставления временных освобождений (исключений, отступлений), включая данные о временных ограничениях и (или) смягчающих мерах в зависимости от конкретного случая, и срок действия таких освобождений (исключений, отступлений).»;

6) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктами 41-79) и 41-80) следующего содержания:

«41-79) утверждает нормативные правовые акты в сфере использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации в соответствии с целями и задачами настоящего Закона и законодательством Республики Казахстан;

41-80) утверждает правила назначения авиационных медицинских экспертов;»;

7) подпункт 8) статьи 15-2 исключить;

8) в пункте 9 статьи 16-5:

в абзаце первом слова «летной годности воздушного судна» заменить словами «пригодности воздушного судна для выполнения полетов»;

в подпункте 1) слова «летной годности воздушного судна» заменить словами «пригодности воздушного судна для выполнения полетов»;

9) в статье 16-6:

в части второй пункта 1:

после слова «назначаются» дополнить словами «первым руководителем уполномоченной организации в сфере гражданской авиации»;

слова «воздушных судов, технического обслуживания» заменить словами «, технического обслуживания, поддержания летной годности»;

в подпункте 5) пункта 3 слова «требованиям летной годности гражданских воздушных судов Республики Казахстан» заменить словами «нормам летной годности»;

дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Авиационные инспекторы приступают к работе по выполнению возложенных на них обязанностей в соответствии с внутренними процедурами, утвержденными первым руководителем уполномоченной организации в сфере гражданской авиации.»;

10) в пункте 2 статьи 16-9:

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) приостанавливает, отзывает медицинский сертификат в случаях и порядке, предусмотренных правилами медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан;»;

в подпункте 18) слова «летную годность» заменить словами «пригодность для выполнения полетов»;

11) часть четвертую пункта 1 статьи 35-1 исключить;

12) в статье 43:

в пункте 4 слова «летную годность» заменить словами «пригодность для выполнения полетов»;

в пункте 6 слова «иностранным государством, международной организацией в сфере гражданской авиации, осуществляющей» заменить словами «авиационными властями иностранного государства – разработчика, осуществляющего»;

13) в статье 45:

в части четвертой пункта 2 слова «гражданских воздушных

судов Республики Казахстан и требованиям эксплуатационно-технической документации, определяющей летную годность» исключить;

в пункте 2-1 слово «требованиям» заменить словом «нормам»;

14) в статье 47:

в пункте 2:

в части первой слова «наличии действующего сертификата» заменить словами «действительном сертификате»;

часть вторую исключить;

подпункт 1) части четвертой изложить в следующей редакции:

«1) на основании соответствия гражданского воздушного судна требованиям к конструированию, предусмотренным соответствующими нормами летной годности;»;

в пункте 7 слова «состоянии летной годности» заменить словами «пригодности для выполнения полетов»;

абзац первый части третьей пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Проверка пригодности воздушного судна для выполнения полетов включает:»;

15) в пункте 3 статьи 48:

слово «агрегаты» заменить словом «компоненты»;

после слова «идентифицирующих» дополнить словами

«и подтверждающих соответствие нормам летной годности»;

16) в подпункте 1) пункта 6-1 статьи 54 слова «летную годность воздушного судна» заменить словами «пригодность воздушного судна для выполнения полетов»;

17) в статье 54-1:

в пункте 2:

в части первой:

в предложении первом:

слово «сертифицированными» заменить словом «назначаемыми»;

дополнить словами «в соответствии с правилами назначения авиационных медицинских экспертов»;

предложение второе исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Медицинский сертификат выдается авиационным медицинским экспертом в порядке, определяемом правилами медицинского освидетельствования и осмотра в гражданской авиации Республики Казахстан.»;

в части третьей пункта 3:

абзац первый после слов «медицинского освидетельствования» дополнить словами «, медицинского осмотра и в период между медицинскими освидетельствованиями»;

в подпункте 2) слова «свидетельство авиационного персонала» заменить словами «медицинский сертификат»;

18) пункт 10 статьи 66 исключить;

19) в части второй пункта 3 статьи 81:

после слова «авиации» дополнить словами «при участии уполномоченной организации в сфере гражданской авиации»;

слово «двадцати» заменить словом «тридцати».

12. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года

«О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»:

в части первой статьи 14:

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) хранит копии акта экспертизы о происхождении товара и документов, являющихся основанием для его выдачи, не менее трех лет со дня выдачи акта экспертизы о происхождении товара;»;

в подпункте 11) слова «, за исключением экспертизы по определению страны происхождения товара» исключить;

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) осуществляет экспертизу по определению страны происхождения товара;».

13. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»:

пункт 33-1 приложения 3 изложить в следующей редакции:

«33-1. Уведомление о начале или прекращении деятельности по ввозу на территорию Республики Казахстан и вывозу с территории Республики Казахстан аффинированных драгоценных металлов, драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы».

14. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах»:

1) в статье 1:

подпункты 5-1), 5-2) и 5-3) исключить;

в подпункте 7) слова «и (или) непрофильного видов» заменить словом «вида»;

в подпункте 8) слова «или непрофильных», «или лицом, осуществляющим непрофильные виды деятельности» исключить;

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) производственная площадь – территория специальной экономической зоны или индустриальной зоны, на которой располагаются объекты (сооружения, строения), предназначенные для осуществления единого технологического процесса;»;

в подпункте 17) слова «непрофильных, или» исключить;

2) в статье 11:

абзац десятый подпункта 5) исключить;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) разработка и утверждение правил ведения единого реестра участников специальных экономических зон;»;

3) в статье 14:

в подпункте 13):

слова «лицами, осуществляющими непрофильные виды деятельности, условий договоров об осуществлении непрофильной деятельности,» исключить;

слово «анализ» заменить словом «анализа»;

в подпункте 13-1):

слова «или лицом, осуществляющим непрофильные виды деятельности,» исключить;

слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности» исключить;

4) в статье 17:

в пункте 1:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Решением Правительства Республики Казахстан срок функционирования специальной экономической зоны может быть продлен на срок не более срока создания специальной экономической зоны при одном из следующих условий:

наличие более двадцати процентов неосвоенной территории от общей площади территории специальной экономической зоны;

наличие потенциальных инвесторов.»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«При продлении срока функционирования специальной экономической зоны, срок осуществления деятельности управляющей компании сохраняется на срок функционирования соответствующей специальной экономической зоны.»;

в пункте 3:

в части первой слова «и непрофильных» исключить;

в подпункте 1) части второй слова «лицам, осуществляющим непрофильные виды деятельности на основании договора об осуществлении

непрофильной деятельности,» исключить;

в части третьей:

слова «и непрофильных» исключить;

слово «пятьдесят» заменить словом «двадцать»;

в части четвертой:

слова «При этом раздел» заменить словом «Раздел»;

слова «и лицам, осуществляющим непрофильные виды деятельности,» исключить;

дополнить частью пятой следующего содержания:

«При этом площадь территории, предоставленная участникам специальных экономических зон для реализации проектов в сфере обрабатывающей промышленности, не входящая в производственную площадь, не должна превышать тридцать процентов от производственной площади.»;

в части пятой:

слова «или договорами об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности» исключить;

слова «соответствующий договор» заменить словами «договор

об осуществлении деятельности»;

слова «или лицо» исключить;

слова «не выполнили» заменить словами «не выполнил»;

в части седьмой слова «или непрофильные» исключить;

в части третьей пункта 4 слова «или непрофильные» исключить;

в частях второй и четвертой пункта 5 слова «или непрофильные» исключить;

в пункте 9:

в абзаце первом слова «или непрофильные» исключить;

подпункт 2) исключить;

в подпунктах 3) и 4) слова «или непрофильные» исключить;

5) в статье 18:

в заголовке слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности» исключить;

в пункте 1:

слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности,» исключить;

слова «или договором об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

слово «которых» заменить словом «которого»;

в подпункте 2) части первой пункта 2 слова «462 Кодекса

Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах

в бюджет» (Налоговый кодекс)» заменить словами «536 Налогового кодекса Республики Казахстан»;

в пункте 3:

в абзаце первом части первой слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности,» исключить;

части вторую и третью исключить;

в пункте 4:

в абзаце первом слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности,» исключить;

абзац пятый подпункта 1) исключить;

абзац девятый подпункта 2) исключить;

пункт 6 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«При этом потенциальные участники специальной экономической зоны должны соответствовать одному из следующих критериев отбора проектов:

осуществлять производство продукции, производство которой отсутствует на территории Республики Казахстан;

осуществлять производство продукции, производство которой

не покрывает потребность на территории Республики Казахстан.

Критерии, указанные в части 2 настоящего пункта, распространяются

в отношении потенциальных участников, осуществляющих деятельность

в сфере обрабатывающей промышленности.»;

в пункте 7:

после слова «заявителей» дополнить словами «, предусмотренным пунктом 6 настоящей статьи,»;

слова «пунктом 3 или 4» заменить словами «пунктами 3 и 4»;

пункт 8 исключить;

в пункте 9 слова «или договора об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в пункте 10:

слова «С учетом требований, предусмотренных пунктами 7 и 8» заменить словами «В случае соответствия заявлений требованиям, предусмотренным пунктом 6»;

слова «или договор об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Договор об осуществлении деятельности должен содержать следующие сведения:

план-график реализации проекта с учетом мероприятий и сроков исполнения;

производственные и плановые мощности проекта;

иные сведения в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

При этом в договоре об осуществлении деятельности, заключаемом

с участником специальной экономической зоны, осуществляющим деятельность в сфере обрабатывающей промышленности, должно содержаться встречное обязательство участника специальной экономической зоны в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

в пункте 11 слова «или договора об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в пункте 12:

в части первой слова «, или в единый реестр лиц, осуществляющих непрофильные виды деятельности, без выдачи свидетельства» исключить;

в части второй:

слова «или в единый реестр лиц, осуществляющих непрофильные виды деятельности,» исключить;

слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности» исключить;

в части третьей слова «или в единый реестр лиц, осуществляющих непрофильные виды деятельности,» исключить;

в пункте 15:

в части первой:

в абзаце первом и подпункте 2) слова «или договора об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в подпункте 3) слова «, или договором об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в части второй:

слова «или договора об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

слова «соответствующего договора» заменить словами «договора

об осуществлении деятельности»;

в пункте 16:

в абзаце первом части первой слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности,» исключить;

часть третью исключить;

в пункте 17:

в части первой:

слова «или лицо, осуществляющее непрофильные виды деятельности, должны» заменить словом «должен»;

слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности» исключить;

в части второй:

слова «или лицо, осуществляющее непрофильные виды деятельности» исключить;

слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности» исключить;

в части третьей слова «или лицом, осуществляющим непрофильные виды деятельности,» исключить;

6) в статье 20:

в заголовке слова «или лица, осуществляющего непрофильные виды деятельности» исключить;

в пункте 1:

слова «или лицом, осуществляющим непрофильные виды деятельности,» исключить;

слова «или договор об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

слова «или лицом подлежит» заменить словом «подлежит»;

слова «или договором об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в пункте 2:

слова «или лицом, осуществляющим непрофильные виды деятельности,» исключить;

слова «или лицу» исключить;

в пункте 3:

в абзаце первом:

слова «или договор об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

слова «или лицом, осуществляющим непрофильные виды деятельности» исключить;

в подпункте 1):

слова «или лицом» исключить;

слово «шести» заменить словом «трех»;

в подпункте 2) слова «или лица» исключить;

в подпункте 3) слова «или лицом» исключить;

в пункте 5 слова «или договора об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

7) в части второй пункта 2 статьи 24 слова «или непрофильные» исключить;

8) в пункте 1 статьи 25:

после слова «осуществлять» дополнить словом «деятельность»;

слова «приоритетные и (или) непрофильные виды деятельности» исключить;

9) в статье 37:

в подпункте 1):

слова «, лицами, осуществляющими непрофильные виды деятельности,» исключить;

слова «и лиц» исключить;

подпункт 5) исключить;

в подпункте 8) слова «и договоров об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

абзац девятый подпункта 11) изложить в следующей редакции:

«обеспечение информационного сопровождения деятельности потенциальных участников специальных экономических и индустриальных зон;»;

10) в статье 39:

в подпункте 2) слова «или непрофильные» исключить;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) приведение в соответствие проекта, в том числе проекта земельных участков, в случае нарушения условий, утвержденных проектно-сметной документацией;»;

в подпункте 4) слова «и договора об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в подпункте 6) слова «и лиц, осуществляющих непрофильные виды деятельности» исключить;

в подпункте 10) слова «и договоров об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в подпункте 19) слова «или лицам, осуществляющим непрофильные виды деятельности» исключить;

в подпункте 21) слова «и лицам, осуществляющим непрофильные виды деятельности» исключить;

11) пункт 1 статьи 41 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) вносить изменения в план-график реализации проекта не более трех раз в течение реализации проекта на срок не более срока действия специальной экономической зоны, определенного соответствующим

актом о ее создании, в случае исполнения обязательств, указанных

в плане-графике на этапах реализации проекта, предшествующих этапу,

в сроки которого планируется внести изменения, при наличии таких

этапов;»;

12) статью 41-1 исключить;

13) в статье 42:

в заголовке и абзаце первом слова «и договоров об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

в абзаце втором:

слова «и договора об осуществлении непрофильной деятельности» исключить;

слова «и лиц, осуществляющих непрофильные виды деятельности» исключить;

в абзаце третьем слова «и лицах, осуществляющих непрофильные виды деятельности,» исключить;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«единым координационным центром путем запроса от управляющей компании или участника специальной экономической зоны дополнительной

информации, необходимой для определения статуса выполнения условий,

либо в случае выявления нарушения обязательства участником специальной экономической зоны по заключенному договору об осуществлении деятельности на основе информации, предоставляемой управляющей компанией специальной экономической зоны в форме отчетности, а также уведомления управляющей компании специальной экономической зоны

о неустранении нарушений, выявленных управляющей компанией специальной экономической зоны.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом порядок проведения мониторинга выполнения условий договоров об осуществлении деятельности на территории специальной экономической зоны определяется уполномоченным органом.»;

14) статью 45 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) отраслевое планирование индустриальных зон с обязательным согласованием с уполномоченным органом;»;

15) пункт 1 статьи 46 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) вносить изменения в план-график реализации проекта не более трех раз в течение реализации проекта на срок не более срока действия индустриальной зоны, определенного соответствующим актом о ее создании, в случае исполнения обязательств, указанных в плане-графике на этапах реализации проекта, предшествующих этапу, в сроки которого планируется внести изменения, при наличии таких этапов;»;

16) статью 47:

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«единым координационным центром путем запроса от управляющей компании или участника индустриальной зоны дополнительной информации, необходимой для определения статуса выполнения условий,

либо в случае выявления нарушения обязательства участником индустриальной зоны по заключенному договору об осуществлении деятельности на основе информации, предоставляемой управляющей компанией индустриальной зоны в форме отчетности, а также уведомления управляющей компании индустриальной зоны о неустранении нарушений, выявленных управляющей компанией индустриальной зоны.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом порядок проведения мониторинга выполнения условий договоров об осуществлении деятельности на территории индустриальной зоны определяется уполномоченным органом.»;

17) в статье 58:

в пункте 5 слова «, определенного соответствующим актом о ее создании до введения в действие настоящего Закона» исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Участники специальных экономических зон, заключившие договоры за пять лет до введения в действие положений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 настоящего Закона, вправе продлить договор

об осуществлении деятельности на срок, не превышающий срок реализации проекта, в соответствии с категориями применения налоговых преференций согласно пункту 2 статьи 51 настоящего Закона.».

15. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2021 года «О промышленной политике»:

1) в статье 1:

подпункт 1) исключить:

дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) промышленный кластер – группа взаимосвязанных и взаимодополняющих организаций, которая включает в себя производителей, поставщиков, научные, научно-исследовательские организации, организации высшего и (или) послевузовского образования, организации технического

и профессионального образования и другие организации, имеющие определенную отраслевую специализацию;»;

подпункт 23-1) после слова «осуществляемый» дополнить словами «единым оператором в сфере государственных закупок»;

2) подпункт 3-1) статьи 8 исключить;

3) в статье 9:

подпункт 6) исключить;

в подпунктах 16), 17), 18) и 20) слово «территориальных» заменить словом «промышленных»;

абзац второй подпункта 39) исключить;

дополнить подпунктами 41-3), 41-4) и 41-5) следующего содержания:

«41-3) разрабатывает и утверждает правила разработки, согласования, утверждения, реализации и мониторинга программ развития внутристрановой ценности и их типовой формы;

41-4) разрабатывает и утверждает методику оценки баланса производственных мощностей;

41-5) разрабатывает и утверждает правила проведения экспертизы

по определению страны происхождения товара, выдаче акта экспертизы

о происхождении товара и отмене его действия;»;

4) в пункте 2 статьи 13:

подпункт 2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«формированию оценки баланса производственных мощностей;»;

в подпункте 4) слово «территориальных» заменить словом «промышленных»;

5) подпункт 10) статьи 17 изложить в следующей редакции:

«10) промышленных кластеров;»;

6) в статье 23:

в заголовке слово «Территориальные» заменить словом «Промышленные»;

в пунктах 1, 2, 3 и 4 слова «территориального», «территориальных» заменить соответственно словами «промышленного», «промышленных»;

дополнить пунктами 5, 6 и 7 следующего содержания:

«5. Государство осуществляет поддержку создания и развития промышленных кластеров, формируемых вокруг системообразующих предприятий.

6. Участникам промышленных кластеров вокруг системообразующих предприятий, включая системообразующие предприятия и связанных с ними производителей сырья, материалов, компонентов, полуфабрикатов, оборудования и услуг, предоставляются меры государственной поддержки

в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан.

7. Перечень, условия и порядок предоставления мер государственной поддержки промышленным кластерам вокруг системообразующих предприятий устанавливаются уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности.»;

7) пункт 5 статьи 25 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Меры государственного стимулирования промышленности предоставляются субъектам промышленно-инновационной деятельности

с учетом оценки баланса производственных мощностей.

Оценка баланса производственных мощностей формируется уполномоченным органом в области государственного стимулирования промышленности в соответствии с методикой оценки баланса производственных мощностей.»;

8) пункт 3 статьи 27 дополнить абзацами пятым, шестым, седьмым и восьмым следующего содержания:

«развитие внутристрановой ценности;

повышение сложности технологического процесса производства;

применение товаров казахстанского происхождения в период строительства объектов промышленно-инновационных проектов;

использование отечественного сырья и (или) материалов

в производимой продукции.»;

9) в подпункте 11) статьи 29 слово «территориальных» заменить словом «промышленных»;

10) в пункте 2 статьи 37:

в части первой слова «текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан» заменить словами «счет в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан»;

часть вторую исключить;

11) в пункте 3 статьи 39 слова «текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан» заменить словами «счет в соответствии

с бюджетным законодательством Республики Казахстан»;

12) в статье 40:

в заголовке и пунктах 1 и 2 слова «территориальных», «территориального» заменить соответственно словами «промышленных», «промышленного»;

в пункте 3:

слова «текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан» заменить словами «счет в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан»;

слово «территориальных» заменить словом «промышленных»;

13) в статье 42-1:

в пункте 1 слова «моторных транспортных средств» заменить словами «транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов»;

в пункте 2:

в подпункте 3) части третьей слова «моторных транспортных средств» заменить словами «транспортных средств и (или) их компонентов, а также сельскохозяйственной техники и (или) ее компонентов»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Лизинговая компания освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, поставляемого

в рамках реализации специального инвестиционного проекта на основании договора финансового лизинга для юридического лица Республики Казахстан, реализующего специальный инвестиционный проект.»;

14) в статье 42-2:

пункт 3 после слов «Уполномоченный орган в области государственного стимулирования промышленности» дополнить словами

«с привлечением отраслевых государственных органов»;

часть вторую пункта 4 исключить;

15) в статье 51-3:

пункт 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) электрическая, тепловая и иные виды энергии, произведенные

на территории Республики Казахстан.»;

пункт 3 после слова «недропользовании» дополнить словами «, а также сведения о производителях электрической, тепловой и иных видов энергии»;

16) статью 51-4 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. При поступлении в отношении казахстанского товаропроизводителя жалоб от других казахстанских товаропроизводителей

о несоответствии требованиям нахождения в реестре отраслевыми государственными органами может быть проведен его мониторинг посредством осуществления выездной инспекции в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 51-1 настоящего Закона. По итогам выездной инспекции составляется акт оценки производства о соответствии или несоответствии требованиям нахождения в реестре.»;

17) часть первую статьи 51-6 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) акта оценки производства о несоответствии требованиям нахождения в реестре, составленного в соответствии с пунктом 1-1

статьи 51-4 настоящего Закона.»;

18) дополнить статьей 60-1 следующего содержания:

«Статья 60-1. Обеспечение вторичными ресурсами

предприятий обрабатывающей

промышленности

1. Государством оказывается содействие для обеспечения предприятий обрабатывающей промышленности ломом и отходами цветных и черных металлов в качестве вторичных ресурсов в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке

и реализации лома и отходов цветных и черных металлов осуществляется юридическими лицами на основании разрешения в соответствии

с законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется

на деятельность юридических лиц при реализации ими лома и отходов цветных и черных металлов, образовавшихся в ходе собственного производства и в результате приобретения имущественного комплекса,

в составе которого находились лом и (или) отходы цветных и (или) черных металлов. Данные юридические лица реализуют лом и отходы цветных и черных металлов юридическим лицам, указанным в части первой настоящего пункта.

3. Юридические лица, осуществляющие деятельность по сбору (заготовке), хранению, переработке и реализации лома и отходов цветных

и черных металлов, должны:

1) размещать приемные пункты на безопасном расстоянии (не менее

девяти метров) от границ жилых зон и отдельных общественных зданий;

2) осуществлять отгрузку лома и отходов цветных и черных металлов

с целью реализации только с территории производственной базы юридического лица или его филиалов;

3) принимать лом и отходы черных и цветных металлов на основе договора купли-продажи и (или) накладной о приеме лома и отходов черных

и цветных металлов;

4) производить оплату лицам, осуществляющим реализацию лома

и отходов цветных и (или) черных металлов, в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о платежах и платежных системах.

4. Запрещается принимать у простого товарищества или

физических лиц, за исключением физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, крестьянских или фермерских хозяйств, рельсы, элементы железнодорожного полотна и подвижного состава, крышек канализационных люков.»;

19) в статье 61-1:

в подпункте 2) части пятой пункта 2 слово «заключению» заменить словами «заключению и исполнению»;

пункт 4 после слова «заказчиков,» дополнить словами «индикаторы

по их исполнению,»;

20) дополнить статьей 64-1 следующего содержания:

«Статья 64-1. Соглашение о промышленной сборке

компонентов к транспортным средствам

и (или) сельскохозяйственной технике

Соглашение о промышленной сборке компонентов к транспортным средствам и (или) сельскохозяйственной технике по коду ТН ВЭД кузовов

для моторных транспортных средств с юридическими лицами Республики Казахстан заключается в соответствии с правилами и условиями заключения таких соглашений, предусмотренными подпунктом 24) статьи 9 настоящего Закона, при выполнении следующих условий:

1) наличие производственных активов на балансе предприятия

или лизинговой компании, включая лизинговые активы, используемые

при осуществлении промышленной сборки, на сумму не менее одного миллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год;

2) использование шасси транспортных средств, произведенных юридическими лицами Республики Казахстан в рамках заключенных соглашений о промышленной сборке транспортных средств,

при производстве готового транспортного средства.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением пункта 4 статьи 1, который вводится

в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 июня 2026 года

№ 324-VІIІ ЗРК