О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам интеллектуальной собственности

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года:

в статье 972:

подпункты 8) и 12) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«8) произведения декоративно-прикладного искусства;»;

«12) компьютерные программы (программное обеспечение);»;

в пункте 2 слова «программ для ЭВМ» заменить словами «компьютерных программ (программного обеспечения)».

2. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

подпункт 64) статьи 138 после слов «за использованием» дополнить словами «объектов авторского права и смежных прав,».

3. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года

«О таможенном регулировании в Республике Казахстан»:

пункт 1 статьи 461 после слова «обслуживания» дополнить словами

«, географических указаний».

4. В Закон Республики Казахстан от 10 июня 1996 года «Об авторском праве и смежных правах»:

1) по всему тексту слова «организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе», «Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе»,



«организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе», «Организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе,», «Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе», «организациям, управляющим имущественными правами на коллективной основе», «организаций, управляющих имущественными правами на коллективной основе,», «организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе», «организация, управляющая имущественными правами на коллективной основе», «организации, управляющей имущественными правами на коллективной основе,», «организацией, управляющей имущественными правами на коллективной основе», «организациями, управляющими имущественными правами на коллективной основе» заменить соответственно словами «организаций по коллективному управлению правами», «Организация по коллективному управлению правами», «организации по коллективному управлению правами», «Организация

по коллективному управлению правами», «Организации по коллективному управлению правами», «организациям по коллективному управлению правами», «организаций по коллективному управлению правами», «организации по коллективному управлению правами», «организация

по коллективному управлению правами», «организации по коллективному управлению правами», «организацией по коллективному управлению правами», «организациями по коллективному управлению правами»;

2) в статье 2:

в подпункте 9):

слова «программу для ЭВМ» заменить словами «компьютерную программу (программное обеспечение)»;

слово «электронный» исключить;

дополнить подпунктами 15-1), 15-2), 15-3), 15-4), 21-1) и 21-2) следующего содержания:

«15-1) компьютерная программа (программное обеспечение) – набор команд, выраженный в виде слов, схем или в любой иной форме выражения, при записи которого на машиночитаемый материальный носитель обеспечивается выполнение или достижение ЭВМ определенной задачи или результата, включая подготовительные материалы, природа которых такова, что компьютерная программа (программное обеспечение) является их результатом на более поздней стадии;

15-2) декомпилирование компьютерной программы (программного обеспечения) – технический прием, включающий преобразование объектного кода в исходный текст в целях изучения структуры и кодирования компьютерной программы (программного обеспечения);

15-3) адаптация компьютерной программы (программного обеспечения) или базы данных – внесение изменений в компьютерные программы (программное обеспечение) или базы данных, осуществляемое исключительно в целях обеспечения функционирования компьютерной программы (программного обеспечения) или базы данных на конкретных технических средствах пользователя или под управлением конкретных программ пользователя;

15-4) модификация (переработка) компьютерной программы (программного обеспечения) или базы данных – любые изменения компьютерной программы (программного обеспечения) или базы данных,

не являющиеся адаптацией;»;

«21-1) единая цифровая платформа в сфере коллективного управления правами (далее – единая цифровая платформа) – цифровая система экспертной организации, предоставляющая единую точку доступа к ее использованию

в сфере коллективного управления правами в соответствии с настоящим Законом;

21-2) субъект единой цифровой платформы в сфере коллективного управления правами – правообладатель, организация по коллективному управлению правами, пользователь, экспертная организация;»;

подпункты 40), 41), 42) и 43) исключить;

подпункт 45) после слов «последующая передача в эфир» дополнить словами «(включая ретрансляцию)»;

подпункт 45-1) после слова «эфир» дополнить словами «(включая ретрансляцию)»;

3) в статье 7:

подпункты 8) и 12) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«8) произведения декоративно-прикладного искусства;»;

«12) компьютерные программы (программное обеспечение);»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Охрана компьютерных программ (программного обеспечения) распространяется на все виды компьютерных программ (программного обеспечения), в том числе на операционные системы, которые могут быть выражены на любом языке и в любой форме, включая исходный текст и объектный код.»;

4) в пункте 1 статьи 9:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Автор для свидетельства личных неимущественных прав на необнародованное произведение, а также правообладатель для подтверждения обладания исключительными имущественными правами на произведение в любое время в течение срока охраны авторского права либо действия соответствующих договоров вправе внести сведения о правах

в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом.



Внесение сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, осуществляется экспертной организацией. Порядок внесения сведений в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, а также форма свидетельства, подтверждающего внесение в него сведений и их изменений, утверждаются уполномоченным органом.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, не вносятся сведения о правах на произведения, служащие (предназначенные) для отличия товаров (услуг) одних физических или юридических лиц от однородных товаров (услуг) других физических или юридических лиц.»;

5) статью 9-1 исключить;

6) в статье 9-2:

в пункте 1:

подпункты 1), 3) и 4) изложить в следующей редакции:

«1) вносит сведения, изменения и аннулирование в Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом;»;

«3) ведет Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом, и обеспечивает к нему доступ;

4) формирует и ведет реестры в сфере коллективного управления правами, предусмотренные настоящим Законом;»;

дополнить подпунктами 5), 6), 7), 8), 9), 10) и 11) следующего содержания:

«5) осуществляет внедрение единой цифровой платформы, а также обеспечивает размещение организациями по коллективному управлению правами и пользователями сведений в соответствии со статьями 44, 46 и 47 настоящего Закона;

6) осуществляет информационное наполнение, развитие, сопровождение и системно-техническое обслуживание единой цифровой платформы в соответствии с требованиями настоящего Закона;

7) осуществляет мониторинг единой цифровой платформы, а также обеспечивает взаимодействие единой цифровой платформы с цифровыми системами;

8) оказывает консультационную помощь субъекту единой цифровой платформы по вопросам функционирования единой цифровой платформы на безвозмездной основе;

9) обеспечивает кибербезопасность данных, размещенных на единой цифровой платформе;

10) осуществляет управление правами в сфере осуществления прав авторов, исполнителей, производителей фонограмм и аудиовизуальных произведений на получение вознаграждения за воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в личных целях и без получения дохода;

11) осуществляет иные виды деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан.»;

в абзаце первом части первой и части второй пункта 2 слово «Реестр» заменить словами «Государственный реестр прав на объекты, охраняемые авторским правом,»;

7) в статье 16:

подпункт 5) части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«5) компьютерную программу (программное обеспечение).»;

в пункте 5 слова «организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе» заменить словами «организациями по коллективному управлению правами авторов»;

8) в части первой статьи 16-1 слова «, воспроизведением произведения в личных целях без согласия автора и другими случаями» заменить словами «и другими случаями, за исключением случаев, установленных статьей 26 настоящего Закона»;

9) в подпункте 3) пункта 2 статьи 18 слова «программ для ЭВМ» заменить словами «компьютерной программы (программного обеспечения)»;

10) подпункт 6) статьи 19 после слова «воспроизведение» дополнить словами «, распространение, доведение до всеобщего сведения, публичное исполнение»;

11) в заголовке и по всему тексту статьи 24 слова «программ для ЭВМ», «программы для ЭВМ», «программу для ЭВМ», «программой для ЭВМ» заменить соответственно словами «компьютерных программ (программного обеспечения)», «компьютерной программы (программного обеспечения)», «компьютерную программу (программное обеспечение)», «компьютерной программой (программным обеспечением)»;

12) пункты 3, 4 и 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:

«3. Сбор, распределение и выплата вознаграждения, предусмотренного подпунктом 4) части второй пункта 3 статьи 43 настоящего Закона, осуществляются экспертной организацией.

4. Указанное вознаграждение распределяется экспертной организацией между организациями по коллективному управлению правами в соответствии с настоящим Законом в следующей пропорции: сорок процентов – авторам, тридцать процентов – исполнителям, тридцать процентов – производителям фонограммы.

5. Размер, порядок сбора, распределения и выплаты вознаграждения устанавливаются уполномоченным органом Республики Казахстан.»;

13) в пункте 4 статьи 29 слова «организациям, управляющим имущественными правами авторов на коллективной основе» заменить словами «организациям по коллективному управлению правами авторов»;

14) в пункте 12 статьи 32:

слова «электронной форме» заменить словами «цифровой форме»;

слова «программы для ЭВМ» заменить словами «компьютерной программы (программного обеспечения)»;

15) в статье 39:

в пункте 2 слова «организаций, управляющих правами производителей фонограмм и исполнителей на коллективной основе (статья 43 настоящего Закона),» заменить словами «организаций по коллективному управлению правами производителей фонограмм и исполнителей (статья 43 настоящего Закона)»;

пункт 3 исключить;

16) подпункт 2) пункта 2 статьи 40 дополнить словами «, в том числе путем ретрансляции своих передач»;

17) в части первой статьи 40-2 слова «, воспроизведением в личных целях без согласия исполнителя и производителя фонограммы и другими случаями» заменить словами «и другими случаями, за исключением случаев, установленных статьей 26 настоящего Закона»;

18) в статье 43:

в части второй пункта 3:

подпункт 1) дополнить словами «, а также доведения до всеобщего сведения»;

подпункт 2) после слова «эфир» дополнить словами «, а также доведение до всеобщего сведения»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) осуществление прав исполнителей и производителей фонограмм

на получение вознаграждения за публичное исполнение, сообщение для всеобщего сведения по кабелю или передачу в эфир, а также доведение до всеобщего сведения фонограмм, опубликованных в коммерческих целях;»;

подпункты 6) и 8) исключить;

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«При этом обладатели авторских и смежных прав могут передать такие полномочия только одной организации по коллективному управлению правами.»;

19) в пункте 2-1 статьи 44:

после слова «обязаны» дополнить словами «посредством единой цифровой платформы заключать договор и»;

слово «электронного» заменить словом «цифрового»;

20) в статье 45:

в подпункте 1) слово «электронного» заменить словом «цифрового»;

в подпункте 3) слова «пункты 2 и 3» заменить словами «пункт 2»;

21) дополнить статьей 45-1 следующего содержания:

«Статья 45-1. Единая цифровая платформа

1. Экспертная организация осуществляет управление единой цифровой платформой и предоставляет единую точку доступа к ее использованию

в сфере коллективного управления правами в порядке, определенном уполномоченным органом.

2. Для обеспечения функционирования единой цифровой платформы экспертная организация осуществляет формирование и ведение следующих реестров в сфере управления имущественными правами на коллективной основе (далее – реестры):

1) реестра произведений;

2) реестра авторов и правообладателей;

3) реестра организаций по коллективному управлению правами;

4) реестра пользователей;

5) реестра договоров;

6) иных реестров, необходимых для функционирования единой цифровой платформы.

Формирование и ведение реестров осуществляются в порядке, определенном уполномоченным органом.»;

22) в статье 46:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова «организации» дополнить словами «и единой цифровой платформе»;

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) использовать единую цифровую платформу;»;

в подпункте 2):

слово «тридцать» заменить словом «двадцать»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При этом суммы на покрытие своих фактических расходов по сбору, распределению и выплате вознаграждения должны производиться пропорционально каждой сумме, причитающейся каждому правообладателю;»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) вносить в единую цифровую платформу сведения о собранном, распределенном, выплаченном вознаграждении, а также вознаграждении, направленном на покрытие расходов организации по коллективному управлению правами, в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом;»;

подпункты 6) и 7) после слова «интернет-ресурсе» дополнить словами «и единой цифровой платформе»;

подпункт 8) дополнить словами «и единой цифровой платформе»;

подпункт 9) после слова «интернет-ресурсе» дополнить словами

«и единой цифровой платформе»;

в подпункте 11) слово «электронного» заменить словом «цифрового»;

дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) не позднее десяти рабочих дней размещать на единой цифровой платформе:

изменения, внесенные в устав и иные учредительные документы такой организации, зарегистрированные в органах юстиции;

копии заключенных двусторонних и многосторонних договоров о взаимном представительстве интересов с иностранными организациями, управляющими аналогичными правами;

копии решений общего собрания.»;

часть вторую пункта 1-1 и часть вторую пункта 2 после слова «интернет-ресурсе» дополнить словами «и единой цифровой платформе»;

23) в статье 46-2:

в пункте 1 слова «настоящим Законом» заменить словами «заключением комиссии по аккредитации организаций по коллективному управлению правами (далее – комиссия по аккредитации)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Состав и положение о комиссии по аккредитации, правила проведения аккредитации, квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами утверждаются уполномоченным органом.

Информация о дате проведения заседания комиссии по аккредитации размещается уполномоченным органом в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, и на его интернет-ресурсе не позднее чем за тридцать рабочих дней до даты проведения заседания комиссии по аккредитации.»;

пункты 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 исключить;

24) в пункте 1 статьи 47:

в части первой:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Организация по коллективному управлению правами авторов, исполнителей, производителей фонограмм или иных обладателей авторских и (или) смежных прав обязана ежегодно не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять уполномоченному органу посредством единой цифровой платформы:»;

подпункты 1), 2) и 3) исключить;

часть третью исключить;

25) в статье 47-1:

в абзаце первом слова «может быть отозвано» заменить словом «отзывается»;

подпункты 2), 3), 6) и 7) исключить;

26) пункт 2 статьи 47-2 изложить в следующей редакции:

«2. Информация о прекращении действия свидетельства об аккредитации организаций по коллективному управлению правами размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа и единой цифровой платформе в месячный срок со дня наступления случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.»;

27) главу 4 дополнить статьей 47-3 следующего содержания:

«Статья 47-3. Приостановление действия свидетельства об аккредитации организаций по коллективному управлению правами

1. Действие свидетельства об аккредитации организаций по коллективному управлению правами приостанавливается уполномоченным органом на три месяца в случаях:

1) непредставления в уполномоченный орган в установленный срок ежегодного отчета о деятельности аккредитованной организации;

2) представления в уполномоченный орган ежегодного отчета о деятельности аккредитованной организации, содержащего заведомо ложные сведения.

2. Информация о приостановлении действия свидетельства об аккредитации организаций по коллективному управлению правами размещается на интернет-ресурсе уполномоченного органа и единой цифровой платформе в однодневный срок со дня наступления случаев, указанных в пункте 1 настоящей статьи.»;

28) в подпункте 4) пункта 2 статьи 48 слова «по кабелю или передача

в эфир» заменить словами «в эфир (в том числе ретрансляция) или по кабелю»;

29) дополнить статьей 48-2 следующего содержания:

«Статья 48-2. Контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты авторского права и смежных прав

1. Контроль за деятельностью физических и юридических лиц, использующих объекты авторского права и смежных прав, осуществляет уполномоченный орган.

2. Лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязаны по запросу уполномоченного органа представлять сведения об использованных произведениях или объектах смежных прав, доходах, полученных в результате использования объектов авторского права или смежных прав,

а также сведения и документы, касающиеся выплат авторского вознаграждения.».

5. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»:

1) в пункте 2 статьи 3-1:

абзац восьмой подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«положения о комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных;»;

подпункт 4) после слов «реестре», «реестра» дополнить соответственно словами «(реестрах)», «(реестров)»;

подпункт 5) исключить;

2) в подпункте 9) пункта 1 статьи 3-2 слово «законодательством» заменить словом «законами»;

3) в пункте 1 статьи 8:

часть седьмую изложить в следующей редакции:

«Делопроизводство может быть восстановлено экспертной организацией при представлении документа об оплате восстановления пропущенного срока.»;

дополнить частями восьмой и девятой следующего содержания:

«Ходатайство о восстановлении срока может быть подано заявителем не позднее двенадцати месяцев со дня истечения пропущенного срока. Такое ходатайство представляется в экспертную организацию одновременно с запрашиваемыми экспертизой материалами, документами об оплате.

Заявка может быть отозвана заявителем до регистрации селекционного достижения в Государственном реестре селекционных достижений.»;

4) в пункте 3 статьи 22-1 слова «, а также общественных советов

от указанных уполномоченных органов» исключить;

5) в пункте 10 статьи 22-3 слово «суде» заменить словом «суд»;

6) в статье 22-4:

в пункте 1:

часть первую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, и выдачи свидетельства патентного поверенного осуществляет деятельность в соответствии со специализацией в области:

1) товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара;

2) изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.»;

в части третьей слова «Аттестационная комиссия» заменить словами «Комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

часть четвертую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

в части пятой:

слово «Реестр» заменить словом «Реестры»;

слово «размещается» заменить словом «размещаются»;

в пункте 4:

в части первой:

в абзаце первом слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1) слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 3) исключить;

часть вторую исключить;

в части третьей слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

7) в статье 22-6:

заголовок после слов «реестра», «реестре» дополнить соответственно словами «(реестров)», «(реестрах)»;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «патентных поверенных решением аттестационной комиссии» заменить словами «(реестров) патентных поверенных решением комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1):

слово «личного» исключить;

слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 4) после слов «вступлении в» дополнить словом «законную»;

в пункте 2:

слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

пункт 3 после слова «реестра» дополнить словом «(реестров)»;

в пункте 4:

в части первой:

в предложении первом слова «апелляционная комиссия» заменить словами «комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

предложение второе исключить;

подпункт 1) части второй после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

часть третью исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. На решение комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных может быть подана жалоба в апелляционную комиссию, создаваемую при уполномоченном органе, по досудебному рассмотрению жалоб патентных поверенных.

Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных определяется уполномоченным органом.

Досудебное рассмотрение указанных жалоб является обязательным.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано

в суд.».

6. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «Патентный закон Республики Казахстан»:

1) в пункте 2 статьи 4:

абзац восьмой подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«положения о комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных;»;

подпункт 4) после слов «реестре», «реестра» дополнить соответственно словами «(реестрах)», «(реестров)»;

подпункт 5) исключить;

2) в подпункте 9) пункта 1 статьи 4-1 слово «законодательством» заменить словом «законами»;

3) в подпункте 5) пункта 3 статьи 6 слова «программы для вычислительных машин» заменить словами «компьютерные программы (программное обеспечение)»;

4) в пункте 5 статьи 9 слова «совместно с уполномоченными органами в области науки, государственной поддержки инновационной деятельности и другими заинтересованными органами», «ежегодного» исключить;

5) пункт 16 статьи 11 после слова «устанавливаются» дополнить словами «экспертной организацией по согласованию с»;

6) в статье 22:

часть вторую пункта 1-1 дополнить словами «, а также отношение заявленного предложения к объектам, не признаваемым в качестве изобретений в соответствии с пунктом 3 статьи 6 настоящего Закона»;

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«Если в ходе проведения формальной экспертизы будет установлено, что заявленное предложение относится к числу решений, не признаваемых в качестве изобретения согласно пункту 3 статьи 6 настоящего Закона, принимается решение об отказе в выдаче патента, о чем заявитель уведомляется в течение пяти рабочих дней.»;

в части второй пункта 7 слова «к объектам, охраняемым в качестве изобретения» заменить словами «к техническим решениям, охраняемым в качестве изобретения в соответствии с пунктом 2 статьи 6 настоящего Закона»;

7) в пункте 3 статьи 32 слова «, а также общественных советов от указанных уполномоченных органов» исключить;

8) в пункте 9 статьи 32-2 слово «суде» заменить словом «суд»;

9) в статье 36:

в пункте 1:

часть первую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, и выдачи свидетельства патентного поверенного осуществляет деятельность в соответствии со специализацией в области:

1) товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара;

2) изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.»;

в части третьей слова «Аттестационная комиссия» заменить словами «Комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

часть четвертую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

в части пятой:

слово «Реестр» заменить словом «Реестры»;

слово «размещается» заменить словом «размещаются»;

подпункт 4) пункта 2 после слова «реестра» дополнить словом «(реестров)»;

в пункте 4:

в части первой:

в абзаце первом слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1) слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 3) исключить;

часть вторую исключить;

в части третьей слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

10) в статье 36-2:

заголовок после слов «реестра», «реестре» дополнить соответственно словами «(реестров)», «(реестрах)»;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «патентных поверенных решением аттестационной комиссии» заменить словами «(реестров) патентных поверенных решением комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1):

слово «личного» исключить;

слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 4) после слов «вступлении в» дополнить словом «законную»;

в пункте 2:

слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

пункт 3 после слова «реестра» дополнить словом «(реестров)»;

в пункте 4:

в части первой:

в предложении первом слова «апелляционная комиссия» заменить словами «комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

предложение второе исключить;

подпункт 1) части второй после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

часть третью исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. На решение комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных может быть подана жалоба в апелляционную комиссию, создаваемую при уполномоченном органе, по досудебному рассмотрению жалоб патентных поверенных.

Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных определяется уполномоченным органом.

Досудебное рассмотрение указанных жалоб является обязательным.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано в суд.»;

11) статью 37 изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Патентование объектов промышленной собственности в зарубежных странах

Подача заявки на объекты промышленной собственности в зарубежные страны, созданные в Республике Казахстан, осуществляется по истечении трех месяцев со дня подачи соответствующей заявки в экспертную организацию, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственные секреты.

Заявка на объекты промышленной собственности может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственные секреты. Порядок проведения проверки устанавливается уполномоченным органом.».

7. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 года «О товарных знаках, знаках обслуживания, географических указаниях и наименованиях мест происхождения товаров»:

1) в пункте 2 статьи 3:

в подпункте 2):

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«положения о комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных;»;

дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания:

«правил признания товарного знака или используемого как товарный знак обозначения в качестве общеизвестного в Республике Казахстан товарного знака;»;

подпункт 4) после слов «реестре», «реестра» дополнить соответственно словами «(реестрах)», «(реестров)»;

подпункт 5) исключить;

2) в статье 3-1:

в пункте 1:

подпункт 1) после слова «знаки» дополнить словами «, географические указания»;

подпункт 2):

после слова «знаки» дополнить словами «, географические указания»;

после слова «знаков» дополнить словами «, Государственном реестре географических указаний»;

подпункт 4) после слова «знаков» дополнить словами «, Государственный реестр географических указаний»;

подпункт 5) после слова «знаков» дополнить словами «, Государственного реестра географических указаний»;

подпункты 6) и 7) после слова «знаков» дополнить словами

«, географических указаний»;

подпункт 8) после слова «знаки» дополнить словами «, географические указания»;

в подпункте 9) слово «законодательством» заменить словом «законами»;

пункт 2 после слова «знаков» дополнить словами

«, географических указаний»;

3) в статье 6:

подпункты 3) и 3-1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«3) указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, место и время их производства или сбыта, а также место оказания услуг;

3-1) воспроизводящих международные непатентуемые наименования лекарственных средств или их основы;»;

часть первую пункта 2 после слова «отличия» дополнить словами «, их элементы»;

4) в подпункте 5) пункта 1 статьи 7 слова «с наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан в отношении любых товаров» заменить словами «с географическими указаниями и наименованиями мест происхождения товаров, охраняемыми в Республике Казахстан в отношении однородных товаров»;

5) в статье 11:

в пункте 1:

подпункт 1) дополнить частью второй следующего содержания:

«Предварительная экспертиза проводится в ускоренном порядке по ходатайству заявителя в течение десяти рабочих дней с даты подачи заявки;»;

подпункт 2) дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Полная экспертиза проводится в ускоренном порядке по ходатайству заявителя в течение трех месяцев с даты подачи заявки.»;

в пункте 2:

часть первую дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Делопроизводство по заявке приостанавливается с даты направления запроса до получения ответа на запрос.»;

дополнить частями третьей и четвертой следующего содержания:

«При проведении ускоренной полной экспертизы дополнительные материалы должны быть представлены в течение трех месяцев с даты направления запроса экспертной организации заявителю.

В случае непредставления заявителем в установленный срок дополнительных материалов делопроизводство прекращается, заявка считается отозванной и восстановлению не подлежит.»;

6) в пункте 1 статьи 11-2 слова «одного месяца» заменить словами «двух месяцев»;

7) подпункт 7) статьи 13 дополнить словами «или суд»;

8) статью 18-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 18-1. Признание товарного знака общеизвестным

Общеизвестным в Республике Казахстан товарным знаком признается решением уполномоченного органа товарный знак, зарегистрированный на территории Республики Казахстан или охраняемый в силу международных договоров, или обозначение, используемое как товарный знак без его правовой охраны в Республике Казахстан, приобретшее в результате активного использования широкую известность в Республике Казахстан.

Общеизвестному товарному знаку предоставляется правовая охрана, предусмотренная настоящим Законом.

Порядок, срок предоставления правовой охраны и прекращения признания товарного знака или обозначения, используемого как товарный знак, общеизвестным в Республике Казахстан утверждаются уполномоченным органом.»;

9) в статье 20 слово «может» заменить словом «вправе»;

10) в пункте 3 статьи 29:

слова «оказывающую существенное влияние на формирование особых свойств товара» заменить словами «определенное качество, репутация и (или) другие характеристики которого в значительной степени связаны с его географическим происхождением»;

слова «, выданные государственными органами в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом» исключить;

11) в статье 38 слово «может» заменить словом «вправе»;

12) в пункте 3 статьи 41 слова «, а также общественных советов от указанных уполномоченных органов» исключить;

13) в статье 41-2:

подпункт 2) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«2) ходатайства сторон о необходимости представления сторонами дополнительных доказательств;»;

в пункте 7 слова «заявителю возражения» заменить словами «сторонам, участвовавшим в рассмотрении возражения,»;

в пункте 9 слово «суде» заменить словом «суд»;

14) в пункте 2 статьи 41-3 слова «лиц», «Лица» заменить соответственно словами «сторон», «Стороны»;

15) в статье 46:

в пункте 1:

часть первую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации

лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного,

и выдачи свидетельства патентного поверенного осуществляет деятельность

в соответствии со специализацией в области:

1) товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара;

2) изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.»;

в части третьей слова «Аттестационная комиссия» заменить словами «Комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

часть четвертую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

в части пятой:

слово «Реестр» заменить словом «Реестры»;

слово «размещается» заменить словом «размещаются»;

подпункт 4) пункта 2 после слова «реестра» дополнить словом «(реестров)»;

в пункте 4:

в части первой:

в абзаце первом слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1) слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 3) исключить;

часть вторую исключить;

в части третьей слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

16) в статье 46-2:

заголовок после слов «реестра», «реестре» дополнить соответственно словами «(реестров)», «(реестрах)»;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «патентных поверенных решением аттестационной комиссии» заменить словами «(реестров) патентных поверенных решением комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1):

слово «личного» исключить;

слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию

по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 4) после слов «вступлении в» дополнить словом «законную»;

в пункте 2:

слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии

по вопросам деятельности патентных поверенных»;

после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

пункт 3 после слова «реестра» дополнить словом «(реестров)»;

в пункте 4:

в части первой:

в предложении первом слова «апелляционная комиссия» заменить словами «комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

предложение второе исключить;

подпункт 1) части второй после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

часть третью исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. На решение комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных может быть подана жалоба в апелляционную комиссию, создаваемую при уполномоченном органе, по досудебному рассмотрению жалоб патентных поверенных.

Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных определяется уполномоченным органом.

Досудебное рассмотрение указанных жалоб является обязательным.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано

в суд.».

8. В Закон Республики Казахстан от 29 июня 2001 года «О правовой охране топологий интегральных микросхем»:

1) в статье 4:

абзац седьмой подпункта 2) изложить в следующей редакции:

«положения о комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных;»;

подпункт 4) после слов «реестре», «реестра» дополнить соответственно словами «(реестрах)», «(реестров)»;

подпункт 5) исключить;

2) в статье 15:

в пункте 1:

часть первую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Патентный поверенный по результатам прохождения аттестации лиц, претендующих на занятие деятельностью патентного поверенного, и выдачи свидетельства патентного поверенного осуществляет деятельность

в соответствии со специализацией в области:

1) товарных знаков, географических указаний, наименований места происхождения товара;

2) изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений.»;

в части третьей слова «Аттестационная комиссия» заменить словами «Комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

часть четвертую после слова «реестре» дополнить словом «(реестрах)»;

в части пятой:

слово «Реестр» заменить словом «Реестры»;

слово «размещается» заменить словом «размещаются»;

в пункте 4:

в части первой:

в абзаце первом слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1) слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 3) исключить;

часть вторую исключить;

в части третьей слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

3) в статье 15-2:

заголовок после слов «реестра», «реестре» дополнить соответственно словами «(реестров)», «(реестрах)»;

в пункте 1:

в абзаце первом слова «патентных поверенных решением аттестационной комиссии» заменить словами «(реестров) патентных поверенных решением комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных»;

в подпункте 1):

слово «личного» исключить;

слова «аттестационную комиссию» заменить словами «комиссию

по вопросам деятельности патентных поверенных»;

подпункт 4) после слов «вступлении в» дополнить словом «законную»;

в пункте 2:

слова «аттестационной комиссии» заменить словами «комиссии

по вопросам деятельности патентных поверенных»;

после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

пункт 3 после слова «реестра» дополнить словом «(реестров)»;

в пункте 4:

в части первой:

в предложении первом слова «апелляционная комиссия» заменить словами «комиссия по вопросам деятельности патентных поверенных»;

предложение второе исключить;

подпункт 1) части второй после слова «реестр» дополнить словом «(реестры)»;

часть третью исключить;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. На решение комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных может быть подана жалоба в апелляционную комиссию, создаваемую при уполномоченном органе, по досудебному рассмотрению жалоб патентных поверенных.

Порядок рассмотрения жалоб на решения комиссии по вопросам деятельности патентных поверенных определяется уполномоченным органом.

Досудебное рассмотрение указанных жалоб является обязательным.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов, оформляется протоколом и может быть обжаловано

в суд.».

9. В Закон Республики Казахстан от 18 марта 2002 года «Об органах юстиции»:

1) в подпунктах 6) и 12) статьи 21 слова «, управляющих имущественными правами на коллективной основе» заменить словами «по коллективному управлению правами»;

2) в заголовке и по всему тексту статьи 22-1:

слова «, управляющих имущественными правами на коллективной основе» заменить словами «по коллективному управлению правами»;

после слова «использованием» дополнить словами «объектов авторского права и смежных прав,».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования,



за исключением:

1) подпунктов 4) и 5) пункта 4 статьи 1, которые вводятся в действие

с 1 января 2027 года;

2) абзаца седьмого подпункта 22) пункта 4 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2029 года.

2. Установить, что:

1) обязательства по заключению договоров посредством единой цифровой платформы вводятся в действие для организаций эфирного и кабельного вещания со дня введения в действие настоящего Закона,

для театров, кинотеатров, филармоний – с 1 июля 2026 года, для остальных пользователей – с 1 января 2027 года;

2) договоры, заключенные организациями по коллективному управлению правами с авторами, правообладателями и пользователями

до введения в действие настоящего Закона, продолжают действовать

до истечения срока их действия. При этом организации по коллективному управлению правами обязаны в срок до 1 января 2027 года принять меры по переводу их в цифровой формат;

3) абзац десятый подпункта 2), абзацы десятый и двенадцатый подпункта 6), абзац второй подпункта 14), абзац третий подпункта 19), абзац второй подпункта 20), абзац пятнадцатый подпункта 22) пункта 4 статьи 1 настоящего Закона вводятся в действие со дня введения в действие Цифрового кодекса Республики Казахстан;

4) патентный поверенный, прошедший аттестацию до введения

в действие абзацев четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 6) пункта 5, абзацев четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 9)

пункта 6, абзацев четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 15) пункта 7, абзацев четвертого, пятого, шестого и седьмого подпункта 2)

пункта 8 статьи 1 настоящего Закона, осуществляет свою деятельность

по указанным специализациям до 1 января 2027 года.

3. Установить, что до введения в действие Цифрового кодекса Республики Казахстан абзац десятый подпункта 2), абзацы десятый и двенадцатый подпункта 6) пункта 4 статьи 1 настоящего Закона действуют в следующей редакции:

«21-1) единая цифровая платформа в сфере коллективного управления правами (далее – единая цифровая платформа) – информационная система экспертной организации, предоставляющая единую точку доступа к ее использованию в сфере коллективного управления правами в соответствии с настоящим Законом;»;

«7) осуществляет мониторинг единой цифровой платформы, а также обеспечивает взаимодействие единой цифровой платформы с информационными системами;»;

«9) обеспечивает информационную безопасность данных, размещенных на единой цифровой платформе;».

Президент

Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 24 ноября 2025 года

№ 233-VІIІ ЗРК