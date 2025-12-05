О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры, образования, семьи и государственного контроля

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года:

часть первую пункта 4 статьи 26 после слова «школы,» дополнить словами «дошкольные организации,».

2. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье»:

1) в статье 91:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Преимущественное право при усыновлении ребенка имеют его родственники, а в случае их отсутствия – лица, состоящие в зарегистрированном браке (супружестве).»;

в пункте 2:

подпункт 4) после слова «попечителя» дополнить словами «, патронатного воспитателя, приемного родителя, приемного профессионального воспитателя»;

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан);»;

подпункт 11) исключить;

подпункт 13) изложить в следующей редакции:

«13) лиц, находящихся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;»;

подпункт 14) исключить;

пункт 3 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:

«Если лица, желающие усыновить ребенка, состоят в браке (супружестве) либо совместно проживают с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) и 13) пункта 2 настоящей статьи.

К иным лицам, совместно проживающим с лицами, желающими усыновить ребенка, относятся совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия ребенка на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке (супружестве).»;

2) подпункт 4) пункта 1 статьи 103 после слов «пунктом 2» дополнить словами «и частью второй пункта 3»;

3) в статье 122:

в части первой пункта 1:

подпункт 3) после слова «попечителя» дополнить словами «, патронатного воспитателя, приемного родителя, приемного профессионального воспитателя»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) лиц, имеющих или имевших судимость, подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан);»;

подпункт 9) исключить;

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) лиц, находящихся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;»;

подпункт 12) исключить;

пункт 2 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Преимущественное право при установлении опеки или попечительства над несовершеннолетними имеют их родственники, а в случае их отсутствия – лица, состоящие в зарегистрированном браке (супружестве).»;

дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Если лица, желающие стать опекунами или попечителями несовершеннолетнего, состоят в браке (супружестве) либо совместно проживают с иными лицами, на супруга (супругу) либо на совместно проживающих лиц распространяются требования, установленные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 7) и 11) части первой пункта 1 настоящей статьи.

К иным лицам, совместно проживающим с лицом, желающим стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего, относятся совместно проживающие члены семьи, связанные имущественными и личными неимущественными правами и обязанностями, вытекающими из брака (супружества), родства, свойства, усыновления (удочерения) или иной формы принятия ребенка на воспитание, а также совместно проживающие лица, фактически сожительствующие, но не состоящие в браке (супружестве).»;

4) пункт 5 статьи 126 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Опекуны или попечители, являющиеся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, а также постоянно проживающими за пределами Республики Казахстан, или иностранными гражданами, обязаны соответствовать требованиям, установленным подпунктами 5), 6), 7), 10) и 11) части первой пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса, на протяжении всего периода исполнения ими обязанностей по воспитанию ребенка.

Орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, в сроки, установленные Правительством Республики Казахстан, проверяет опекунов или попечителей, являющихся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, на соответствие требованиям, установленным подпунктами 5), 6), 7), 10) и 11) части первой пункта 1 статьи 122 настоящего Кодекса, путем получения документов и сведений из информационных систем или сервиса цифровых документов.

При невозможности получения документов и сведений, указанных в части третьей настоящего пункта, из информационных систем или сервиса цифровых документов опекуны или попечители, являющиеся гражданами Республики Казахстан, постоянно проживающими на территории Республики Казахстан, обязаны представлять их в орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству.»;

5) часть первую пункта 1 статьи 129 дополнить словами «, а также нарушения положений, предусмотренных пунктами 1 и 6 статьи 122 настоящего Кодекса».

3. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года:

1) в статье 129:

пункт 2 после слов «пунктами 4,» дополнить цифрами «4-1,»;

в пункте 4-1:

после слов «за исключением» дополнить словами «настоящей статьи,»;

слова «статьи 131-1, пункта 2 статьи 154 и статьи 157» заменить словами «статей 131-1, 144-4, 154 и 157»;

после слова «надзор» дополнить словами «в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в области защиты прав ребенка»;

слова «(до начала оказания услуг и в период их оказания)» исключить;

часть первую пункта 15 после слова «пунктах» дополнить цифрами «4-1,»;

часть первую пункта 17 после слов «пунктах 4,» дополнить цифрами «4-1,»;

часть вторую пункта 18-1 после цифры «4» дополнить словами «и пункту 4-1»;

часть первую пункта 19 после слов «пунктах 4,» дополнить цифрами «4-1,»;

2) в пункте 14-1 статьи 324 слова «1 января 2026» заменить словами «1 февраля 2026».

4. В Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»:

1) пункт 1 статьи 1 дополнить подпунктами 104-1) и 104-2) следующего содержания:

«104-1) особый контроль и надзор – государственный контроль и надзор, осуществляемый в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с настоящим Кодексом в отношении субъекта (объекта) особого контроля и надзора;

104-2) субъект (объект) особого контроля и надзора – субъект (объект) государственного контроля и надзора, финансируемый из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей;»;

2) статью 36 дополнить пунктами 3-1, 3-2 и 4-4 следующего содержания:

«3-1. Субъекты (объекты) государственного контроля и надзора в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения включаются в реестр эпидемически значимых субъектов (объектов) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – реестр).

3-2. Реестр формируется в порядке и по форме, которые утверждаются уполномоченным органом с учетом особенностей, предусмотренных параграфом 2-1 главы 5 настоящего Кодекса.

Реестр формируется территориальными подразделениями государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения на основании сведений из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений, результатов государственного контроля и (или) надзора, мониторинга учетной и отчетной документации, обращений физических или юридических лиц, сведений из масс-медиа, информации государственных органов и иных организаций.»;

«4-4. В случае установления в рамках внеплановой проверки неисполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, плановой проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора, мониторинга с посещением объекта особого контроля и надзора такой субъект подлежит административной ответственности за невыполнение такого предписания и за нарушения, выявленные по результатам профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, плановой проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора, мониторинга с посещением объекта особого контроля и надзора.»;

3) в статье 38:

пункт 1 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) выносить частное представление в соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях в отношении должностных лиц:

местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы о необходимости приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов, находящихся в коммунальной собственности;

государственных органов о необходимости приведения в соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям объектов, находящихся в республиканской собственности;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) частное представление главного государственного санитарного врача о принятии мер по устранению случаев нарушения законности, а также причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений, в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;»;

4) в пункте 4 статьи 45:

часть вторую дополнить словами «, за исключением субъектов (объектов) особого контроля и надзора»;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Субъекты (объекты) особого контроля и надзора вправе осуществлять производственный контроль без проведения лабораторных исследований и замеров, а также без предоставления отчетной информации о его проведении.»;

5) главу 5 дополнить параграфом 2-1 следующего содержания:

«Параграф 2-1. Особый контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения Статья 51-1. Общие положения проведения особого контроля и надзора

1. Государственный контроль и надзор за субъектами (объектами) особого контроля и надзора осуществляются в формах плановой и внеплановой проверки, расследования, мониторинга с посещением объекта особого контроля и надзора (далее для настоящего параграфа – мониторинг).

Проверки субъектов (объектов) особого контроля и надзора, мониторинг осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим параграфом, расследования – в порядке, предусмотренном статьей 45-1 настоящего Кодекса и Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

2. Государственный контроль и надзор за субъектами (объектами) особого контроля и надзора осуществляются на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Государственный контроль и надзор за субъектами (объектами) особого контроля и надзора осуществляются территориальным подразделением государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее для настоящего параграфа – территориальное подразделение).

4. Государственный контроль и надзор за субъектами (объектами) особого контроля и надзора проводятся без их предварительного уведомления.

5. Формы полугодового списка субъектов (объектов) особого контроля и надзора, актов о назначении, продлении сроков, результатах проверки субъектов (объектов) особого контроля и надзора, решения Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан о проведении мониторинга (далее для настоящего параграфа – решение о проведении мониторинга), акта о результатах мониторинга, предписания об устранении выявленных нарушений утверждаются уполномоченным органом.

6. В ходе осуществления и (или) по результатам государственного контроля и надзора субъектов (объектов) особого контроля и надзора территориальными подразделениями применяются меры оперативного реагирования в соответствии со статьями 135, 136 и 153 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и статьей 42-1 настоящего Кодекса.

7. В ходе особого контроля и надзора для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы могут осуществляться отбор проб (образцов) продукции (товара), сырья, компонентов природной среды, обследование лиц, лабораторные и инструментальные исследования, замеры.

8. Субъекты особого контроля и надзора вправе:

1) не допускать к проверке или мониторингу должностных лиц территориального подразделения, прибывших для проведения проверки или мониторинга на объект особого контроля и надзора, в случаях:

несоблюдения кратности проведения плановой проверки;

превышения либо истечения установленных настоящим параграфом сроков, указанных в акте о назначении проверки или решении о проведении мониторинга (дополнительном акте о продлении сроков проверки или решении о продлении срока мониторинга (при наличии);

поручения проведения проверки или мониторинга лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

продления сроков проверки или мониторинга свыше сроков, установленных настоящим параграфом;

отсутствия акта о назначении проверки или копии решения о проведении мониторинга;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или мониторинга;

3) обжаловать акт о результатах проверки или мониторинга, предписание об устранении выявленных нарушений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) фиксировать процесс осуществления проверки или мониторинга, а также отдельные действия должностного лица территориального подразделения, проводимые им в рамках проверки или мониторинга, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица, с его уведомления.

9. Субъекты особого контроля и надзора обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц территориального подразделения к территории и помещениям субъекта (объекта) особого контроля и надзора;

2) явиться по вызову должностных лиц территориального подразделения;

3) представить материалы по запросу территориального подразделения;

4) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам территориального подразделения документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки или мониторинга и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки и (или) мониторинга;

5) сделать отметку о получении акта о назначении проверки или копии решения о проведении мониторинга (дополнительного акта о продлении сроков проверки или решения о продлении срока мониторинга (при наличии);

6) сделать отметку о получении акта о результатах проверки или мониторинга в день их окончания, предписания об устранении выявленных нарушений;

7) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период осуществления проверки или мониторинга, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

8) в случае получения акта о назначении проверки или копии решения о проведении мониторинга обеспечить пребывание субъекта особого контроля и надзора (руководителя субъекта особого контроля и надзора либо уполномоченного им лица) на месте нахождения объекта особого контроля и надзора в назначенные сроки проверки или мониторинга.

Статья 51-2. Порядок организации плановых проверок

1. Плановая проверка представляет собой контроль, который территориальные подразделения проводят с посещением субъекта (объекта) особого контроля и надзора и по результатам которого в случае выявления ими нарушений выносится предписание об их устранении без возбуждения административного производства.

2. В части субъектов (объектов) особого контроля и надзора реестр формируется на основании данных и сведений, представляемых центральными государственными органами и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы, о получении субъектом (объектом) контроля и надзора финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей.

Центральные государственные органы и местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обязаны предоставлять в территориальное подразделение информацию о получении субъектом (объектом) контроля и надзора финансирования из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей в соответствии с порядком формирования реестра.

3. Плановая проверка осуществляется на основании полугодового списка субъектов (объектов) особого контроля и надзора (далее для настоящей статьи – список).

Список формируется территориальным подразделением в соответствии с критериями оценки степени риска из числа субъектов (объектов) особого контроля и надзора, включенных в реестр.

Список размещается на интернет-ресурсе территориального подразделения.

4. Для целей управления рисками при осуществлении плановой проверки субъекты (объекты) особого контроля и надзора относятся к одной из следующих степеней риска:

1) высокий риск;

2) низкий риск.

Для субъектов (объектов) особого контроля и надзора, отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения плановой проверки определяется не чаще одного раза в полугодие. В случае проведения мониторинга субъектов (объектов) особого контроля и надзора, отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения плановой проверки определяется не чаще одного раза в год.

Для субъектов (объектов) особого контроля и надзора, отнесенных к низкой степени риска, кратность проведения плановой проверки определяется не чаще одного раза в год.

5. Объекты высокой эпидемической значимости относятся к субъектам (объектам) высокой степени риска, объекты незначительной эпидемической значимости – к субъектам (объектам) низкой степени риска. Степень эпидемической значимости определяется в соответствии со статьей 36 настоящего Кодекса.

6. При составлении списка в отношении нескольких субъектов (объектов) особого контроля и надзора, отнесенных к одной степени риска и осуществляющих деятельность на одном объекте особого контроля и надзора, устанавливаются единые сроки проведения плановой проверки.

7. Список, сформированный в информационной системе оценки и управления рисками, размещается в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки, и до 10 мая текущего календарного года на интернет-ресурсе территориального подразделения.

В случае отсутствия информационной системы оценки и управления рисками в срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения плановой проверки, и до 10 мая текущего календарного года территориальные подразделения направляют утвержденный список в электронной форме в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Статья 51-3. Порядок организации внеплановых проверок

1. Внеплановой проверкой субъекта (объекта) особого контроля и надзора является проверка, назначаемая территориальными подразделениями в соответствии с настоящей статьей.

2. Основаниями внеплановой проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора являются:

1) контроль исполнения предписаний об устранении нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выявленных по результатам проверки, мониторинга, в случаях, если субъект особого контроля и надзора не предоставил в установленный срок информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил нарушения;

2) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при наличии убедительных оснований и подтверждающих доказательств;

3) требования прокурора по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения вреда жизни, здоровью человека, правам и законным интересам физических и юридических лиц, государства, а также нарушения требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, неустранение которых влечет причинение вреда жизни и здоровью человека;

5) повторная проверка, связанная с обращением субъекта особого контроля и надзора о несогласии с первоначальной проверкой (неправомерность применения мер оперативного реагирования);

6) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

7) контроль устранения нарушений, выявленных по результатам расследования;

8) контроль устранения нарушений, являющихся основаниями для применения мер оперативного реагирования;

9) сообщения в масс-медиа о наличии признаков нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения субъектами (на объектах) особого контроля и надзора при наличии подтверждающих доказательств, в том числе фото- и (или) видеофиксации нарушений с указанием времени и места их совершения;

10) контроль исполнения постановлений главных государственных санитарных врачей о проведении санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий в случаях, если субъект особого контроля и надзора не предоставил в установленный срок информацию об их исполнении и (или) не обеспечил их исполнение.

3. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

4. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных субъектов (объектов) особого контроля и надзора и послужившие основанием для назначения данной проверки, а также вопросы наличия либо отсутствия разрешения или уведомления о начале осуществления деятельности, если такая деятельность и (или) объект подлежат разрешительному либо уведомительному порядку осуществления деятельности в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

5. Перечисленные в пункте 2 настоящей статьи основания для проведения внеплановой проверки применяются также в отношении структурных подразделений юридических лиц – нерезидентов, юридических лиц – нерезидентов, осуществляющих деятельность без регистрации в органах юстиции или Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Статья 51-4. Порядок организации мониторинга

1. Мониторинг представляет собой обследование объекта особого контроля и надзора на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нарушение которых явилось основанием для его проведения. Мониторинг осуществляется без возбуждения административного производства.

2. Мониторинг проводится на основании решения Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан в случае наличия поручения:

1) Президента Республики Казахстан, а также Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, Премьер-Министра Республики Казахстан и их заместителей;

2) первого руководителя уполномоченного органа в случаях:

выявления массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений);

необходимости оценки готовности интернатных организаций, организаций образования, санаторно-курортных и оздоровительных организаций для детей к оказанию услуг до начала их оказания и в период их оказания;

необходимости оценки своевременного проведения санитарно-профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий в организациях здравоохранения, оказывающих медицинские услуги детям.

В решении о проведении мониторинга указываются:

1) вид деятельности;

2) предмет мониторинга;

3) территория, на которую назначается мониторинг (Республика Казахстан или отдельные ее административно-территориальные единицы);

4) период осуществления мониторинга.

3. При выявлении на объекте особого контроля и надзора массовых инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) мониторинг назначается в отношении объектов особого контроля и надзора, оказывающих аналогичные услуги.

4. Территориальные подразделения на основании решения о проведении мониторинга обязаны провести мониторинг в период, установленный в данном решении.

5. Срок проведения мониторинга не должен превышать десять рабочих дней и может быть продлен в соответствии с пунктом 6 настоящей статьи.

Началом проведения мониторинга считается дата вручения субъекту особого контроля и надзора (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу) копии решения о проведении мониторинга.

6. Срок проведения мониторинга может быть продлен на десять рабочих дней на основании решения руководителя территориального подразделения (либо лица, исполняющего его обязанности) в случае необходимости получения результатов лабораторных исследований.

7. В рамках одного решения о проведении мониторинга объект особого контроля и надзора подлежит мониторингу не более одного раза.

Статья 51-5. Акт о назначении проверки, продлении сроков проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора, решение о проведении мониторинга

1. Проверка субъектов (объектов) особого контроля и надзора проводится на основании акта территориального подразделения о назначении проверки субъектов (объектов) особого контроля и надзора.

2. До начала проверки или мониторинга акты о назначении проверок, копия решения о проведении мониторинга, акты о продлении их сроков подлежат регистрации путем их представления территориальными подразделениями в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

Регистрация проверки или мониторинга в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, осуществляется в порядке, определяемом Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

3. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту особого контроля и надзора (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу) акта о назначении проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора.

4. Акт о назначении проверки, копия решения о проведении мониторинга, дополнительный акт о продлении сроков проверки субъектов (объектов) особого контроля и надзора, решение о продлении срока мониторинга на объекте особого контроля и надзора составляются и вручаются на бумажном носителе или в электронной форме.

5. На бумажном носителе акт о назначении проверки, дополнительный акт о продлении сроков проверки субъектов (объектов) особого контроля и надзора составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается субъекту особого контроля и надзора (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу), второй экземпляр, на котором субъект особого контроля и надзора (руководитель юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо) расписывается в их получении, остается у территориального подразделения.

На бумажном носителе копия решения о проведении мониторинга и решение о продлении срока мониторинга на объекте особого контроля и надзора вручаются субъекту особого контроля и надзора (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу) под роспись.

6. Акт о назначении проверки, копия решения о проведении мониторинга, дополнительный акт о продлении сроков проверки субъектов (объектов) особого контроля и надзора, решение о продлении срока мониторинга на объекте особого контроля и надзора в электронной форме вручаются субъекту особого контроля и надзора (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу) посредством веб-портала «электронного правительства» или информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или направления на адрес электронной почты, если он указан субъектом особого контроля и надзора.

7. Должностные лица территориального подразделения, прибывшие на проверку или мониторинг, обязаны предъявить субъекту особого контроля и надзора:

1) акт о назначении проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора или копию решения о проведении мониторинга;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту;

3) при необходимости – разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов.

8. В случаях отказа в принятии акта о назначении проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора, копии решения о проведении мониторинга, воспрепятствования доступу должностного лица территориального подразделения, осуществляющего проверку или мониторинг, к материалам, необходимым для проведения проверки или мониторинга, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Протокол подписывается должностным лицом территориального подразделения, осуществляющим проверку или мониторинг, и руководителем юридического лица либо его уполномоченным лицом, физическим лицом.

Руководитель юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение причины отказа.

9. Отказ от получения акта о назначении проверки или копии решения о проведении мониторинга, дополнительных актов о продлении их сроков не является основанием для отмены проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора или мониторинга.

10. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое (которые) указано (указаны) в акте о назначении проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора.

11. Состав должностных лиц, проводящих проверку, может изменяться по решению территориального подразделения, о чем субъект особого контроля и надзора и государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, уведомляются в течение следующего рабочего дня с начала участия в проверке лиц, не указанных в акте о назначении проверки, с указанием причины замены.

Статья 51-6. Сроки проведения проверки субъекта (объекта) особого контроля и надзора

1. Сроки проведения проверки устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать:

при проведении плановой проверки – пятнадцать рабочих дней с даты вручения акта о назначении проверки и с продлением на срок до пятнадцати рабочих дней;

при проведении внеплановой проверки – десять рабочих дней с даты вручения акта о назначении проверки и с продлением на срок до десяти рабочих дней.

2. Сроки проведения проверки могут быть продлены на сроки, определенные пунктом 1 настоящей статьи, руководителем территориального подразделения (либо лицом, исполняющим его обязанности) только в случае необходимости получения результатов лабораторных исследований.

3. В случае продления сроков проведения проверки территориальное подразделение оформляет дополнительный акт, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления, с его направлением в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

В случае продления сроков проведения проверки территориальное подразделение в обязательном порядке уведомляет об этом субъект особого контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо).

4. Уведомление о продлении сроков проведения проверки направляется территориальным подразделением за один рабочий день до окончания сроков проверки посредством веб-портала «электронного правительства» или информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, на адрес электронной почты, если он указан субъектом особого контроля и надзора, или иным доступным способом.

Статья 51-7. Порядок оформления результатов проверки и мониторинга

1. По результатам проверки и мониторинга должностным лицом территориального подразделения составляются:

1) акт о результатах проверки или мониторинга;

2) предписание об устранении выявленных нарушений в случаях выявления нарушений.

2. По каждому акту о результатах проверки или мониторинга, в ходе проведения которых были выявлены нарушения, может быть выдано только одно предписание об устранении выявленных нарушений.

3. К акту о результатах проверки или мониторинга прилагаются:

1) предписание об устранении выявленных нарушений в случае выявления нарушений;

2) акты отбора проб (образцов) продукции (товара), сырья, компонентов природной среды, направления лиц на обследования, протоколы (заключения) лабораторных и (или) инструментальных исследований, замеров и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки или мониторинга (при их наличии).

4. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения предписания об устранении выявленных нарушений.

5. При определении сроков исполнения предписания об устранении выявленных нарушений учитываются:

1) наличие у субъекта особого контроля и надзора организационных, технических и финансовых возможностей по устранению нарушений;

2) особенности технического состояния используемых производственных объектов;

3) сроки получения соответствующего разрешения или подачи уведомления, предусмотренного Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также иных обязательных заключений, согласований и других документов, установленных законами Республики Казахстан.

6. Субъект особого контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат не позднее трех рабочих дней со дня вручения ему акта о результатах проверки или мониторинга и предписания об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в территориальное подразделение с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений, за исключением нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, являющихся основанием для применения мер оперативного реагирования.

В заявлении субъект особого контроля и надзора обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

7. Территориальное подразделение в течение трех рабочих дней со дня получения заявления о продлении сроков устранения выявленных нарушений с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения выявленных нарушений или об отказе в продлении сроков с мотивированным обоснованием.

8. Акт о результатах проверки или мониторинга, предписание об устранении выявленных нарушений составляются и вручаются на бумажном носителе или в электронной форме.

9. Акт о результатах проверки или мониторинга, предписание об устранении выявленных нарушений на бумажном носителе составляются в двух экземплярах. Первый экземпляр вручается субъекту особого контроля и надзора (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу), второй экземпляр, на котором субъект особого контроля и надзора (руководитель юридического лица либо его уполномоченное лицо, физическое лицо) расписывается в их получении, остается у территориального подразделения.

10. Акт о результатах проверки или мониторинга, предписание об устранении выявленных нарушений в электронной форме вручаются субъекту особого контроля и надзора (руководителю юридического лица либо его уполномоченному лицу, физическому лицу) посредством веб-портала «электронного правительства» или информационных систем государственного органа, осуществляющего в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, или направления на адрес электронной почты, если он указан субъектом особого контроля и надзора.

11. Акт о результатах проверки или мониторинга, предписание об устранении выявленных нарушений направляются территориальным подразделением в электронной форме в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.

12. Завершением срока проверки или мониторинга считается день вручения субъекту особого контроля и надзора акта о результатах проверки или мониторинга.

13. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки или мониторинга руководитель субъекта особого контроля и надзора либо его представитель излагает замечания и (или) возражения в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки или мониторинга, о чем в акте делается соответствующая отметка.

14. В случае отсутствия нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения при проведении проверки или мониторинга в акте об их результатах производится соответствующая запись.

15. В течение срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, субъект особого контроля и надзора обязан предоставить в территориальное подразделение информацию об устранении выявленных нарушений.

16. В случае непредоставления информации об устранении выявленных нарушений или неустранения нарушений территориальное подразделение назначает внеплановую проверку.

17. В случае установления в рамках внеплановой проверки нарушений требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения применяются меры ответственности, установленные законами Республики Казахстан.

18. В случае устранения выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, субъект особого контроля и надзора обязан предоставить в территориальное подразделение исчерпывающую информацию об устранении выявленных нарушений с подробным описанием порядка и способов устранения нарушений. К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект контроля и надзора прилагает (при необходимости) материалы, доказывающие факт устранения нарушения.

В этом случае проведение внеплановой проверки не требуется.

Статья 51-8. Недействительность проверки или мониторинга

1. Проверка признается недействительной при наличии одного из следующих оснований:

1) отсутствие оснований для проведения проверки;

2) отсутствие акта о назначении проверки;

3) нарушение периодичности проведения проверки;

4) непредставление субъекту особого контроля и надзора акта о назначении проверки и (или) продлении ее сроков (при наличии);

5) назначение проверки по вопросам, не входящим в компетенцию территориального подразделения;

6) проведение проверки без направления в установленные сроки акта о назначении проверки и (или) продлении ее сроков (при наличии) в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов;

7) нарушение сроков проведения проверки, предусмотренных настоящим параграфом.

2. Мониторинг признается недействительным при наличии одного из следующих оснований:

1) отсутствие оснований для проведения мониторинга;

2) контроль требований, не входящих в компетенцию территориального подразделения;

3) непредставление субъекту особого контроля и надзора копии решения о проведении мониторинга и (или) решения о продлении срока мониторинга (при наличии);

4) проведение мониторинга по вопросам, выходящим за рамки предмета мониторинга;

5) нарушение сроков проведения мониторинга.

3. Акты о назначении, продлении сроков, результатах проверки или мониторинга, предписание об устранении выявленных нарушений по итогам проверки или мониторинга, признанных недействительными, не могут являться доказательством нарушения субъектами особого контроля и надзора требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

4. Признание проверки или мониторинга недействительными является основанием для отмены вышестоящим государственным органом или судом акта по результатам данной проверки или мониторинга, предписания об устранении выявленных нарушений.

5. Рассмотрение вышестоящим государственным органом заявления субъекта особого контроля и надзора об отмене актов о назначении, продлении сроков, результатах проверки или мониторинга, предписания об устранении выявленных нарушений в связи с недействительностью проверки или мониторинга осуществляется в течение десяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Нарушение установленного срока рассмотрения такого заявления решается в пользу субъекта особого контроля и надзора.»;

6) подпункт 4) пункта 1 статьи 82 дополнить словами «с учетом требований, предусмотренных статьей 45 настоящего Кодекса»;

7) статью 102 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. В случае угрозы возникновения, распространения инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений постановлениями главных государственных санитарных врачей для субъектов (объектов) контроля и надзора определяются обязательные для исполнения санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора.

Проверка исполнения постановлений главных государственных санитарных врачей субъектами особого контроля и надзора осуществляется в порядке, предусмотренном параграфом 2-1 главы 5 настоящего Кодекса.».

5. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 15 марта 2025 года:

1) в подпункте 4) пункта 1 статьи 31:

абзац пятый после слова «детей» дополнить словами

«, а также детей, проходящих углубленную допризывную подготовку,»;

абзац шестой после слова «олимпиад» дополнить словами «, соревнований по начальной военной подготовке»;

2) в подпункте 4) пункта 1 статьи 32:

абзац одиннадцатый после слова «детей» дополнить словами «, а также детей, проходящих углубленную допризывную подготовку,»;

абзац двенадцатый после слова «олимпиад» дополнить словами «, соревнований по начальной военной подготовке».

6. В Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года

«О языках в Республике Казахстан»:

в статье 25-1:

пункт 2 дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) согласование частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования;»;

в пункте 3 слова «а также уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией» заменить словами «уточнению и изменению транскрипции их наименований после согласования с Республиканской ономастической комиссией, а также согласование частным организациям образования присвоения имен личностей и их переименования.».

7. В Закон Республики Казахстан от 8 августа 2002 года «О правах ребенка в Республике Казахстан»:

1) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«6-1) осуществление государственного контроля;

6-2) возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях, а также наложение административных взысканий в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;»;

2) в пункте 3 статьи 28-2:

в части первой:

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) лицо, имеющее или имевшее судимость, подвергающееся или подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено на основании пунктов 1) и 2) части первой статьи 35 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан);»;

подпункт 12) изложить в следующей редакции:

«12) лицо, находящееся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья;»;

подпункт 13) исключить;

в части второй слова «, 12) и 13)» заменить словами «и 12)»;

3) подпункт 5) пункта 1 статьи 47-3 изложить в следующей редакции:

«5) находящиеся на динамическом наблюдении в организациях, оказывающих медицинскую помощь в области психического здоровья.»;

4) пункты 3, 4 и 5 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«3. Субъектами государственного контроля в области защиты прав ребенка являются организации образования и организации, осуществляющие функции по защите прав ребенка, независимо от типа, формы собственности и ведомственной подчиненности.

4. Государственный контроль в области защиты прав ребенка осуществляется в форме плановой и внеплановой проверки в отношении субъектов (объектов) контроля, финансируемых из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей, в соответствии с настоящим Законом.

5. Государственный контроль в области защиты прав ребенка осуществляется в форме профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля, профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановой проверки.

Профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и внеплановая проверка осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.

Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом.»;

5) в статье 52-2:

пункт 1 дополнить подпунктами 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19) и 20) следующего содержания:

«13) созданию для лиц (детей) с особыми образовательными потребностями специальных условий для получения образования в организациях образования, доступности зданий, сооружений и помещений организаций образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

14) обеспечению обследования психического здоровья детей и подростков и оказанию психолого-медико-педагогической консультативной помощи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

15) соблюдению порядка назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

16) обеспечению реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с проблемами в развитии в специальных организациях образования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

17) осуществлению государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

18) организации бесплатного и льготного питания отдельных категорий обучающихся и воспитанников в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

19) обеспечению функционирования центров адаптации несовершеннолетних и центров поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в соответствии с порядком и условиями, которые определены уполномоченным органом в области образования;

20) организации бесплатного подвоза обучающихся до ближайшей школы и обратно в случае отсутствия школы в соответствующем поселке, селе, сельском округе в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 2 дополнить подпунктами 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) и 25) следующего содержания:

«18) созданию для лиц (детей) с особыми образовательными потребностями специальных условий для получения образования в организациях образования, доступности зданий, сооружений и помещений организаций образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

19) обеспечению обследования психического здоровья детей и подростков и оказанию психолого-медико-педагогической консультативной помощи в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

20) соблюдению порядка назначения на должности, освобождения от должностей первых руководителей и педагогов организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

21) обеспечению реабилитации и социальной адаптации детей и подростков с проблемами в развитии в специальных организациях образования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

22) осуществлению государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

23) организации бесплатного и льготного питания отдельных категорий обучающихся и воспитанников в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

24) обеспечению функционирования центров адаптации несовершеннолетних и центров поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, в соответствии с порядком и условиями, которые определены уполномоченным органом в области образования;

25) осуществлению обязательного трудоустройства и обеспечению жилищем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 3 дополнить подпунктами 14), 15), 16 и 17) следующего содержания:

«14) созданию для лиц (детей) с особыми образовательными потребностями специальных условий для получения образования в организациях образования, доступности зданий, сооружений и помещений организаций образования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

15) осуществлению государственного обеспечения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

16) организации бесплатного и льготного питания отдельных категорий обучающихся и воспитанников в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;

17) осуществлению обязательного трудоустройства и обеспечению жилищем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

6) дополнить статьей 52-4 следующего содержания:

«Статья 52-4. Порядок проведения государственного контроля в отношении организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, финансируемых из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей

1. Государственный контроль в области защиты прав ребенка (далее – государственный контроль) в отношении организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, финансируемых из государственного бюджета на питание, проживание, медицинскую помощь, образование, воспитание, оздоровление детей (далее – субъекты (объекты) государственного контроля), осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок с посещением субъекта (объекта) государственного контроля на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан о правах ребенка.

2. Плановой проверкой является проверка, назначаемая уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан в отношении субъектов (объектов) государственного контроля на основе системы оценки и управления рисками, по результатам анализа:

1) предыдущего государственного контроля в области защиты прав ребенка в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан и настоящим Законом;

2) мониторинга отчетности и сведений, представляемых субъектами государственного контроля, в том числе посредством информационной системы «Национальная образовательная база данных» и Республиканского банка данных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, желающих принять детей на воспитание в свои семьи;

3) данных интернет-ресурсов государственных органов, организаций образования и организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка, и иных открытых источников;

4) количества подтвержденных обращений, поступивших от физических или юридических лиц, государственных органов в течение одного календарного года.

Система оценки и управления рисками ведется с использованием информационной системы оценки и управления рисками.

При отсутствии информационной системы оценки и управления рисками минимально допустимый порог количества субъектов (объектов) государственного контроля, в отношении которых осуществляется государственный контроль, не должен превышать пять процентов от общего количества таких субъектов (объектов) государственного контроля.

3. Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан для целей управления рисками при осуществлении государственного контроля в форме плановой проверки относит субъекты (объекты) государственного контроля к одной из следующих степеней риска:

1) высокий риск;

2) средний риск;

3) низкий риск.

Для субъектов (объектов), отнесенных к высокой степени риска, кратность проведения плановой проверки определяется не чаще одного раза в год.

Для субъектов (объектов), отнесенных к средней степени риска, кратность проведения плановой проверки определяется не чаще одного раза в два года.

Для субъектов (объектов), отнесенных к низкой степени риска, кратность проведения плановой проверки определяется не чаще одного раза в три года.

Критерии оценки степени риска и проверочные листы, применяемые для проведения плановой проверки, утверждаются уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики Казахстан и размещаются на его интернет-ресурсе.

4. Основанием для назначения плановой проверки субъекта (объекта) государственного контроля является годовой список плановых проверок (далее – годовой список проверок).

Годовой список проверок формируется в информационной системе оценки и управления рисками в автоматическом режиме.

Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан размещает годовой список проверок на своем интернет-ресурсе в срок до 25 декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

При отсутствии автоматизированной информационной системы оценки и управления рисками годовой список проверок утверждается первым руководителем уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан в сроки, установленные частью третьей настоящего пункта.

Внесение изменений и дополнений в перечень плановых проверок осуществляется в случаях ликвидации, реорганизации, изменения наименования, перераспределения полномочий между субъектами государственного контроля, а также возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, введения режима чрезвычайного положения, возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий и связанных с ними ограничений.

При наступлении вышеуказанных случаев плановая проверка может быть продлена, приостановлена и возобновлена.

5. Плановые проверки проводятся на основании акта о назначении проверки согласно годовому списку проверок.

6. Основаниями внеплановой проверки субъектов (объектов) государственного контроля являются:

1) контроль исполнения предписаний об устранении выявленных нарушений в результате государственного контроля, если субъект государственного контроля более одного раза не предоставил информацию об устранении выявленных нарушений и (или) не устранил нарушения;

2) обращения физических и юридических лиц по нарушениям требований законодательства Республики Казахстан о правах ребенка;

3) требования прокурора по конкретным фактам нарушения требований законодательства Республики Казахстан о правах ребенка;

4) обращения государственных органов по конкретным фактам нарушения требований законодательства Республики Казахстан о правах ребенка;

5) публикации и сообщения в масс-медиа по конкретным фактам нарушения требований законодательства Республики Казахстан о правах ребенка;

6) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан.

Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

7. Уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан обязан уведомить в письменном виде субъекта государственного контроля о начале проведения плановой проверки не менее чем за тридцать календарных дней до начала проверки с указанием даты ее начала.

Внеплановая проверка проводится без уведомления субъекта государственного контроля.

8. Началом проведения проверки считается дата вручения субъекту государственного контроля акта о назначении проверки, зарегистрированного в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, с указанием сроков и предмета проведения проверки.

В случаях отказа в принятии акта о назначении проверки, а также воспрепятствования доступу должностного лица уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 462 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Протокол подписывается должностным лицом уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, осуществляющим государственный контроль, и руководителем субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающим лицом.

Руководитель субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия замещающее лицо вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение причины отказа.

Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки.

Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое (которые) указано (указаны) в акте о назначении проверки.

9. Акт о назначении проверки, дополнительный акт о продлении сроков проверки регистрируются до начала проверки путем их представления в электронной форме территориальному органу государственного органа, осуществляющему в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, по месту нахождения субъекта (объекта) государственного контроля.

В акте о назначении проверки указываются:

1) номер и дата акта;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки;

4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;

5) наименование субъекта (объекта) государственного контроля, его место нахождения;

6) предмет назначенной проверки;

7) срок проведения проверки;

8) основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты Республики Казахстан, обязательные требования которых подлежат проверке;

9) период проведения проверки;

10) права и обязанности субъекта проверки, предусмотренные пунктом 21 настоящей статьи;

11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа;

12) подпись руководителя субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающего лица о получении или об отказе в получении акта о назначении проверки.

Порядок регистрации актов о назначении проверки, дополнительных актов о продлении сроков проверки, отказа в их регистрации и отмены, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и ее результатах определяется Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

10. Сроки проведения проверок устанавливаются с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должны превышать:

при проведении плановых проверок – пятнадцать рабочих дней и с продлением на срок не более пятнадцати рабочих дней;

при проведении внеплановых проверок – десять рабочих дней и с продлением на срок до десяти рабочих дней.

При необходимости направления запроса в государственные органы, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки может быть продлен только один раз руководителем уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан на срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта.

В случае продления сроков проверки уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан оформляет дополнительный акт о продлении сроков проверки с регистрацией в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина их продления.

В случае продления сроков проверки уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении сроков проверки и уведомляет об этом субъект государственного контроля за один рабочий день до продления проверки.

Уведомление о продлении сроков проверки направляется в форме заказного почтового отправления с уведомлением о вручении либо посредством электронного документа, удостоверенного посредством электронной цифровой подписи, по адресу электронной почты субъекта государственного контроля, если такой адрес ранее был представлен данным субъектом государственного контроля в уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан, или иным доступным способом.

11. Проверки осуществляются в рабочее время, установленное регламентом работы субъектов (объектов) государственного контроля.

Должностные лица уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, прибывшие на проверку, обязаны предъявить субъекту государственного контроля:

1) акт о назначении проверки;

2) служебное удостоверение либо идентификационную карту.

12. По результатам проверки должностным лицом уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан составляются:

1) акт о результатах проверки;

2) предписание об устранении выявленных нарушений в случаях выявления нарушений.

К акту о результатах проверки при необходимости прилагаются копии документов, связанных с результатами проверки.

13. В акте о результатах проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта;

2) наименование государственного органа;

3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;

4) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

5) наименование субъекта государственного контроля;

6) дата, место и период проведения проверки;

7) вид и предмет проверки;

8) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, об их характере;

9) требования об устранении выявленных нарушений с указанием срока исполнения требований и принятия мер в отношении лиц, допустивших нарушения;

10) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом руководителя субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающего лица, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

11) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

14. По выявленным в результате проверки нарушениям субъекту государственного контроля выдается предписание об устранении выявленных нарушений.

В предписании об устранении выявленных нарушений указываются:

1) дата, время и место составления предписания;

2) наименование государственного органа;

3) фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и должность лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку;

4) наименование субъекта государственного контроля, а также должность, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) руководителя субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающего лица, присутствовавшего при проведении проверки;

5) дата, место и период проведения проверки;

6) перечень выявленных нарушений;

7) указания по устранению выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием руководителя субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающего лица;

9) подпись должностного лица (лиц), проводившего (проводивших) проверку.

15. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки руководитель субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия замещающее лицо излагает их в письменном виде в течение одного рабочего дня после получения предписания об устранении выявленных нарушений.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проверки, о чем делается соответствующая отметка.

В случае отказа от принятия акта о результатах проверки составляется акт, который подписывается должностными лицами, осуществляющими проверку, и руководителем субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающим лицом.

Руководитель субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия замещающее лицо вправе отказаться от подписания акта, дав письменное объяснение о причине отказа.

Первый экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений на бумажном носителе под роспись или в электронной форме вручается руководителю субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающему лицу для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений, второй экземпляр в электронной форме сдается в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, и его территориальные органы, третий экземпляр остается у уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан.

16. Сроки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений определяются с учетом обстоятельств, оказывающих влияние на реальную возможность его исполнения, но не менее десяти календарных дней со дня вручения предписания.

Субъект государственного контроля по нарушениям, указанным в предписании об устранении выявленных нарушений, в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем его вручения, предоставляет информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков.

17. По истечении срока устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, субъект государственного контроля в течение срока, установленного в предписании, обязан предоставить в уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан информацию об устранении выявленных нарушений.

В случае досрочного устранения выявленных нарушений, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений, субъект государственного контроля обязан предоставить в уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан информацию об устранении выявленных нарушений.

К предоставленной информации об устранении выявленных нарушений субъект государственного контроля прилагает материалы, доказывающие факт устранения нарушений.

18. В случае непредоставления субъектом государственного контроля в установленный срок информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан в течение двух рабочих дней направляет субъекту государственного контроля запрос о необходимости предоставления информации об исполнении предписания.

В случае повторного непредоставления информации об исполнении предписания об устранении выявленных нарушений уполномоченный орган в области защиты прав детей Республики Казахстан вправе назначить внеплановую проверку в соответствии с подпунктом 1) пункта 6 настоящей статьи.

19. Завершением срока проверки считается день вручения субъекту государственного контроля акта о результатах плановой или внеплановой проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении плановой или внеплановой проверки или дополнительном акте о продлении сроков проверки.

20. Запрещается проведение иных видов проверок, не установленных настоящей статьей.

21. Субъекты государственного контроля вправе:

1) не допускать к проверке должностных лиц уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:

несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;

превышения либо истечения сроков, указанных в акте о назначении проверки (дополнительном акте о продлении срока (при наличии), не соответствующих срокам, установленным настоящей статьей;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящей статьей;

отсутствия акта о назначении проверки;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки;

3) обжаловать акт о результатах проверки уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

4) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица, с его уведомления.

22. Субъекты государственного контроля обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан к территории и помещениям субъекта государственного контроля;

2) явиться по вызову должностных лиц уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан;

3) представить материалы по запросу уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан;

4) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам уполномоченного органа в области защиты прав детей Республики Казахстан документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;

5) сделать отметку о получении акта о результатах проверки в день ее окончания;

6) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период осуществления проверки, если иное не предусмотрено настоящим Законом либо иными законами Республики Казахстан;

7) в случае получения акта о назначении проверки обеспечить пребывание руководителя субъекта государственного контроля, а в случае его отсутствия – замещающего лица на месте нахождения субъекта государственного контроля в назначенный срок проверки.

23. Проверки субъекта (объекта) государственного контроля признаются недействительными, если они проведены с одним из следующих нарушений:

1) отсутствие оснований проведения проверки субъекта (объекта) государственного контроля;

2) отсутствие уведомления, а равно несоблюдение сроков уведомления о начале проведения проверки или о продлении сроков проверки;

3) отсутствие акта о назначении проверки субъекта (объекта) государственного контроля или дополнительного акта о продлении сроков проверки;

4) нарушение периодичности проведения проверки субъекта (объекта) государственного контроля;

5) непредставление субъекту государственного контроля акта о назначении проверки субъекта (объекта) государственного контроля;

6) назначение проверки субъекта (объекта) государственного контроля по вопросам, не входящим в его компетенцию;

7) проведение проверки субъекта (объекта) государственного контроля без направления в установленные сроки акта о назначении проверки в государственный орган, осуществляющий в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов.».

8. В Закон Республики Казахстан от 15 декабря 2006 года «О культуре»:

1) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

2) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) развитие отечественной литературы и книгоиздания.»;

3) статью 8 дополнить подпунктом 2-2) следующего содержания:

«2-2) принимает меры по развитию и сохранению библиотечного фонда в организациях культуры и образования;»;

4) статью 9 дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) принимает меры по сохранению библиотечного фонда;»;

5) в статье 9-1:

дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Запрещается использование голосовых (вокальных) фонограмм во время проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий организаторами, творческими коллективами и исполнителями, за исключением телевизионных записей и в иных местах, специально неприспособленных и непредназначенных для проведения концертных зрелищно культурно-массовых мероприятий.»;

подпункт 7) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«7) информировать зрителя об использовании голосовых (вокальных) фонограмм при исполнении музыкальных произведений во время проведения зрелищных культурно-массовых мероприятий в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.»;

6) пункт 2 статьи 11 дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) при любом публичном использовании в масс-медиа или на онлайн-платформах произведений, являющихся объектами авторского права, в случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, указывать имя автора (авторов).»;

7) часть вторую пункта 4 статьи 24 дополнить подпунктом 12) следующего содержания:

«12) оказание услуг по организации и проведению образовательных и культурных мероприятий с предоставлением помещений библиотеки.»;

8) подпункт 2) пункта 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«2) информировать зрителя об использовании голосовых (вокальных) фонограмм при исполнении музыкальных произведений в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;».

9. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»:

1) в статье 1:

в подпункте 13-1) слова «именных стипендий» заменить словами «именных стипендий, государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования»;

подпункт 44-1) исключить;

в подпункте 50-3):

после слова «обучающихся» дополнить словом «(воспитанников)»;

слова «лиц (детей)» заменить словами «детей (лиц)»;

2) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«2. Международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан, имеют приоритет перед настоящим Законом. Порядок и условия действия на территории Республики Казахстан международных договоров, участницей которых является Республика Казахстан, определяются законодательством Республики Казахстан.»;

3) подпункт 9) пункта 3 статьи 3 дополнить словами «, а также соблюдение норм академической честности»;

4) в части первой статьи 5:

подпункт 10) после слова «сопоставительных» дополнить словами «и национальных»;

подпункт 28) после слов «подготовившие их,» дополнить словами «победители международных конкурсов научных проектов, педагоги, подготовившие их,»;

подпункт 29):

после слов «подготовившим их,» дополнить словами «победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их,»;

дополнить словами «, победителям международных конкурсов научных проектов, педагогам, подготовившим их»;

подпункт 37) изложить в следующей редакции:

«37) по согласованию с уполномоченным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства утверждает правила финансирования и проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта государственных объектов среднего образования;»;

дополнить подпунктами 42-1), 54-1), 54-2) и 54-3) следующего содержания:

«42-1) утверждает адаптационную программу для обучающихся первых классов на казахском языке обучения, нуждающихся в дополнительной поддержке языка обучения, а также правила и условия ее внедрения;»;

«54-1) разрабатывает и утверждает методику оценки рейтинговых показателей достижений деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

54-2) разрабатывает и утверждает правила ранжирования организаций технического и профессионального, послесреднего образования;

54-3) проводит ранжирование организаций технического и профессионального, послесреднего образования на основе методики оценки рейтинговых показателей достижений деятельности организаций технического и профессионального, послесреднего образования и правил их ранжирования;»;

5) в статье 5-3:

в части первой:

дополнить подпунктами 7-1), 7-2) и 7-3) следующего содержания:

«7-1) утверждает методику оценки рейтинговых показателей достижений деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования;

7-2) утверждает правила ранжирования организаций высшего и (или) послевузовского образования;

7-3) проводит ранжирование организаций высшего и (или) послевузовского образования на основе методики оценки рейтинговых показателей достижений деятельности организаций высшего и (или) послевузовского образования и правил их ранжирования;»;

подпункт 10) после слов «высшего и» дополнить словом «(или)»;

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) утверждает правила деятельности международных и иностранных учебных заведений в Республике Казахстан и (или) их филиалов и формы их сотрудничества;»;

часть вторую после цифры «7),» дополнить цифрами

«7-1), 7-2), 7-3),»;

6) статью 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы обеспечивают ежегодно финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта государственных объектов организаций среднего образования в объеме, определяемом в соответствии с правилами финансирования и проведения строительства, реконструкции, капитального ремонта государственных объектов среднего образования.»;

7) статью 8-3 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Штатная численность государственных дошкольных организаций, организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования подлежит размещению на их интернет-ресурсах с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите, доступе к информации.»;

8) пункт 9-1 статьи 26 дополнить словами «с учетом результатов ранжирования организаций высшего и (или) послевузовского образования»;

9) пункт 1 статьи 30 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Выпуск воспитанников, достигших шестилетнего возраста, осуществляется дошкольной организацией в период с 1 июня по 1 августа ежегодно после освоения ими общеобразовательной учебной программы по предшкольной подготовке, за исключением детей с ограниченными возможностями, в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической консультации.»;

10) статью 42 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Частные организации образования согласовывают присвоение имен личностей и их переименование с ономастическими комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы.»;

11) в статье 43-1:

пункт 2 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) осуществление академической и научной деятельности на основе самостоятельно разработанных норм академической честности;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Уполномоченный орган в области науки и высшего образования по результатам ранжирования организаций высшего и (или) послевузовского образования, проведенного на основе правил ранжирования организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяет организации высшего и (или) послевузовского образования, имеющие право:

1) самостоятельно определять структуру образовательных программ высшего и (или) послевузовского образования;

2) самостоятельно определять содержание образовательных программ высшего и (или) послевузовского образования не ниже требований соответствующих государственных общеобязательных стандартов образования;

3) присуждать степени доктора философии (PhD) и доктора по профилю в соответствии с порядком, определенным уполномоченным органом в области науки и высшего образования.»;

12) в абзаце первом пункта 9-2 статьи 44 цифры «1), 3), 6), 7)» заменить словами «3), 6) и 7)»;

13) в пункте 17-2 статьи 47:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре на основе государственного образовательного заказа, магистратуре, докторантуре;»;

дополнить подпунктами 7) и 8) следующего содержания:

«7) лицам, являющимся получателями государственного пособия, назначаемого и выплачиваемого матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающим ребенка с инвалидностью (детей с инвалидностью);

8) лицам, являющимся получателями государственного пособия, осуществляющим уход за лицом с инвалидностью первой группы.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Лицам, поступившим и завершившим обучение в резидентуре (ординатуре), магистратуре, аспирантуре, докторантуре в зарубежных организациях образования, предоставляется отсрочка по отработке на период обучения.»;

14) в статье 48-1:

пункт 2 дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

«6) не допускать поставщика к оказанию приобретаемых услуг без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта общественного питания нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и (или) уведомления о начале осуществления деятельности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;

7) в процессе оказания приобретаемых услуг:

проверять фактическое оказание приобретаемых услуг работниками поставщика и их квалификацию, заявленными в конкурсной документации;

проверять наличие и исправность холодильного и технологического оборудования, необходимого для оказания приобретаемых услуг;

обеспечивать проведение органолептической оценки качества блюд и кулинарных изделий (бракеража);

8) предоставлять в местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы информацию о соблюдении требований, предусмотренных подпунктом 7) настоящего пункта.»;

дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:

«2-1. Поставщик обязан вести учет приходных документов на пищевую продукцию в разрезе субъектов, осуществляющих ее поставку.

2-2. Местный исполнительный орган области, города республиканского значения и столицы ведет реестр поставщиков приобретаемых услуг, содержащий информацию о:

дате заключения и сроке действия договоров об оказании услуг;

работниках поставщика, фактически оказывающих приобретаемые услуги, и их квалификации.

2-3. Порядок исполнения требований, предусмотренных подпунктом 8) пункта 2, пунктами 2-1 и 2-2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии с правилами организации питания обучающихся в государственных организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, внешкольных организациях дополнительного образования, а также приобретения товаров, связанных с обеспечением питания детей, воспитывающихся и обучающихся в государственных дошкольных организациях, организациях образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.»;

15) в части первой пункта 3 статьи 51:

подпункт 2) дополнить словами «и с соблюдением норм академической честности»;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) обучить обучающихся методам научных исследований и академического письма и применять их в изучаемой области;»;

подпункт 7) дополнить словами «и принципы научной этики»;

16) дополнить статьей 55-1 следующего содержания:

«Статья 55-1. Государственная аттестация организаций образования

1. Государственная аттестация организаций образования представляет собой процедуру комплексной оценки качества и доступности образования, направленную на определение соответствия образовательной деятельности требованиям государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования.

2. Государственная аттестация осуществляется в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, а также программы высшего и послевузовского образования в Академии правосудия, военных, специальных учебных заведениях.

3. Государственная аттестация проводится один раз в пять лет:

1) ведомством уполномоченного органа в области образования и его территориальными подразделениями в отношении организаций образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования;

2) ведомством уполномоченного органа в области науки и высшего образования в отношении военных, специальных учебных заведений, реализующих программы высшего и послевузовского образования, независимо от ведомственной подчиненности в порядке, определяемом уполномоченным органом в области науки и высшего образования;

3) уполномоченным органом в области здравоохранения в отношении организаций, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования в области здравоохранения, в порядке, определяемом им;

4) Высшим Судебным Советом Республики Казахстан в отношении Академии правосудия в порядке, определяемом им.

4. Первая государственная аттестация проводится во вновь созданных:

1) организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, – по истечении трех лет с момента начала деятельности;

2) организациях, реализующих общеобразовательные учебные программы начального, основного среднего и общего среднего образования, – по истечении четырех лет;

3) организациях, реализующих образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, – не позже одного года с момента первого выпуска специалистов.

5. По результатам проведения оценки соответствия образовательной деятельности требованиям государственного общеобязательного стандарта соответствующего уровня образования организация образования признается прошедшей либо не прошедшей государственную аттестацию.

В отношении организаций образования, не прошедших государственную аттестацию, проводится профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.»;

17) в статье 59:

подпункт 1) пункта 2 после слова «лиц,» дополнить словами «а также индивидуальных предпринимателей,»;

в пункте 3:

в части первой слова «и профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля» исключить;

часть третью исключить;

пункты 4, 4-1, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9, 8-10, 8-11, 8-12 и 8-13 исключить;

18) в статье 59-1:

подпункты 21), 23), 24) и 25) пункта 2 исключить;

подпункты 1), 16) и 20) пункта 3 исключить;

19) в статье 62:

в пункте 5-1:

часть первую после слова «органов,» дополнить словами «и с учетом результатов ранжирования организаций высшего и (или) послевузовского образования,»;

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Государственный образовательный заказ на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием размещается в организациях образования в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования, за исключением военных, специальных учебных заведений.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Государственный образовательный заказ в организациях образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения, за исключением организаций среднего образования, реализующих общеобразовательные учебные программы дошкольного воспитания и обучения в предшкольных классах, размещается в порядке, определяемом уполномоченным органом в области образования.»;

в пункте 8 слова «вида и статуса организации высшего и (или) послевузовского образования» заменить словами «вида, статуса и результатов ранжирования организации высшего и (или) послевузовского образования, за исключением Академии правосудия, военных, специальных учебных заведений».

10. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года «О защите прав потребителей»:

подпункт 15) пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:

«15) указание на использование голосовых (вокальных) фонограмм, аудиовизуальной записи при оказании развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;».

11. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога»:

1) часть первую статьи 3 дополнить словом «(центрах)»;

2) пункт 5 статьи 8 после слова «кабинете» дополнить словом «(центре)»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 9 после слова «предметам» дополнить словами «, победителя международных конкурсов научных проектов».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) подпункта 2) пункта 3 статьи 1, который вводится в действие с 1 января 2026 года;

2) подпункта 1) пункта 3, пункта 4, подпунктов 1), 4), 5) и 6) пункта 7, абзаца третьего подпункта 1), подпунктов 14), 16), 17) и 18) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 февраля 2026 года;

3) абзацев одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого подпункта 4), абзацев третьего, четвертого, пятого, шестого и десятого подпункта 5) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 сентября 2026 года;

4) подпункта 8), абзацев четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого подпункта 11), абзацев третьего и восьмого подпункта 19) пункта 9 статьи 1, которые вводятся в действие с 1 января 2027 года.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 4 декабря 2025 года

№ 236-VІIІ ЗРК