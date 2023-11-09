Законопроект по обеспечению безопасности детей будет обсуждаться с общественностью

Вице-премьер Дуйсенова призвала все заинтересованные стороны присоединиться к этой работе. Региональным омбудсменам необходимо провести разъяснительную работу, собрав мнения и предложения на местах

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Заместитель премьер-министра РК Тамара Дуйсенова встретилась с уполномоченными по правам ребенка, представителями НПО в области защиты прав несовершеннолетних, руководителями госорганов, экспертным сообществом и депутатами Мажилиса Парламента РК. В рамках мероприятия был обсужден законопроект по вопросам обеспечения безопасности детей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что правительство принимает комплекс мер по повышению качества медицинской помощи, образования, соцзащиты и обеспечению казахстанских детей соответствующей инфраструктурой. На сегодня подрастающее поколение составляет практически треть часть населения страны (6,8 млн детей и подростков в РК).

«Для решения вопросов дефицита мест в детских садах в стране ежегодно расширяется сеть дошкольных организаций. В рамках охвата качественным средним образованием ведется активное строительство школ. Уделяется особое внимание социальной поддержке детей. В то же время вопрос их безопасности до сих пор актуален. Поэтому данный законопроект очень важен для общества. Качество документа будет зависеть от предложений экспертов и их накопленного практического опыта», — отметила Дуйсенова.

Законопроект презентован уполномоченным по правам ребенка в РК Динарой Закиевой. По ее словам, в рамках документа предусматривается создание в Казахстане инфраструктуры для оказания помощи семьям и детям. Будут построены центры поддержки в каждом районе и центры психологической поддержки в каждой области.

В проекте также изложены механизмы профилактики и меры по ужесточению наказания за все формы насилия с исключением возможности примирения по преступлениям, связанным с физическим насилием в отношении несовершеннолетних.

Предусмотрена разработка программ помощи жертвам насилия, буллинга и др. Особую поддержку участников встречи вызвал пункт, связанный с закреплением статуса регионального уполномоченного по правам ребенка.

«Если у регионального уполномоченного будет конкретный статус, закрепленный законом, это даст возможность решать возникающие вопросы на местах. В то же время речь идет о большой ответственности. Проблемы в данном направлении необходимо предупреждать, мы не должны бороться с последствиями», — подчеркнула вице-премьер.

На данном этапе законопроект предусматривает более 50 позиций, изложенные в нем нормы будут широко обсуждаться с общественностью. Заместитель премьер-министра призвала все заинтересованные стороны присоединиться к этой работе. Региональным уполномоченным по правам ребенка необходимо провести разъяснительную работу, собрав мнения и предложения на местах, подытожила Тамара Дуйсенова.