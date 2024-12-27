Замглавы филиала «КазАвтоЖола» осудили в Жамбылской области

Вынесен приговор заместителю руководителя Жамбылского областного филиала «КазАвтоЖол» по делу о растрате бюджетных денег на сумму более 296 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz
По данным Антикора, 26 декабря Кордайским районным судом были осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала «Казавтожол» Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО «ДорСтрой» Курбанов и эксперт технического надзора ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг» Мұсақұл.
Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска «Кордай» на казахстанско-кыргызской границе.
«Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования. Тультаеву и Курбанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно», – говорится в официальном сообщении.
Этим же приговором Мұсақұл осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.
Судебный акт не вступил в законную силу.