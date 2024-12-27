Замглавы филиала «КазАвтоЖола» осудили в Жамбылской области

Вынесен приговор заместителю руководителя Жамбылского областного филиала «КазАвтоЖол» по делу о растрате бюджетных денег на сумму более 296 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным Антикора, 26 декабря Кордайским районным судом были осуждены заместитель руководителя Жамбылского областного филиала «Казавтожол» Тультаев, руководитель проекта подрядной организации ТОО «ДорСтрой» Курбанов и эксперт технического надзора ТОО «Алматы Сапа Инжиниринг» Мұсақұл.

Они признаны виновными в растрате бюджетных средств в размере свыше 296 млн тенге при строительстве, расширении и реконструкции пункта пропуска «Кордай» на казахстанско-кыргызской границе.

«Хищение совершено путем подписания актов невыполненных работ, двойной оплаты одних и тех же видов работ, завышения стоимости и недопоставки оборудования. Тультаеву и Курбанову назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы каждому, с лишением права заниматься дорожно-строительными работами и предпринимательской деятельностью в сфере строительных работ сроком на 10 лет соответственно», – говорится в официальном сообщении.

Этим же приговором Мұсақұл осужден к 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься оказанием инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности сроком на 10 лет.

Судебный акт не вступил в законную силу.