Запрет на алкоголь во время массовых праздников ввели из-за аномальной жары во Франции

По данным метеорологов, в ближайшие дни температура в регионе от юго-запада до Бургундии может подняться до 40 градусов. В некоторых районах до 41 градуса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Korrespondent.net

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство Франции ввело запрет на употребление алкоголя во время проведения мероприятий национального музыкального фестиваля и на других публичных мероприятиях. Страну накрыл аномальная жара, которая бьет температурные рекорды. Об этом сообщает BBC.

Как уточняется, канцлерия премьер-министра Себастьяна Лекорню издала специальное распоряжение, касающееся всех официальных публичных уличных событий. Употребление спиртного в общественных местах оказалось под запретом.

«Для всех мероприятий, организованных государством и его учреждениями, были даны указания не предлагать алкоголь», – отметили в правительстве.

Под «сухой закон» попал ежегодный праздник Fête de la Musique, который обычно привлекает на улицы миллионы людей. В прошлом году только в Париже на празднование вышли около двух миллионов человек. Однако в этом году планы организаторов изменила жаркая погода, и правительство объявило красный уровень опасности в 35 департаментах страны.

По данным метеорологов, в ближайшие дни температура в регионе от юго-запада до Бургундии может подняться до 40 градусов. В некоторых районах до 41 градуса.

Чиновники хотят разгрузить больницы и службы спасения. Ограничение алкоголя поможет медикам сосредоточиться на помощи уязвимым слоям населения.

Жара уже парализовала часть страны: отменено десятки поездов из-за угрозы деформации рельсов; приостановлены занятия во многих учебных заведениях; введен особый режим работы для коммунальных служб.

Самая сложная ситуация ожидается в понедельник, мэрия Парижа ввела экстренные меры. Парки и сады столицы останутся открытыми круглосуточно, что позволит туристам и горожанам найти прохладу ночью.