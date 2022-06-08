Фото: Kazpravda.kz
Общество
Запретить рекламу, связанную с привлечением денег, собираются в Казахстане
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании одобрил в первом чтении поправки в законодательство и КоАП по вопросам усиления государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и финансовых организаций, и противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Как отметил депутат Юрий Ли, предлагаемые поправки стали оперативным ответом депутатов на широкое распространение мошеннических финансовых пирамид. Они призваны устранить правовые пробелы, имеющиеся в действующем законодательстве, а также ужесточить ответственность за создание и рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

Законопроектами предполагается повысить верхний порог санкций за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами, установить уголовную ответственность за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид, определить подследственность по уголовным делам о рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или службой экономических расследований, начавшими досудебное расследование.

Кроме того, поправками предлагается разграничить уголовные деяния и административные правонарушения, а также ввести запрет на рекламу деятельности, связанной с привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в пользу лиц, не обладающих правом  на осуществление такой деятельности.

"Инициированные поправки компактные, точечные, позволяющие существенно повысить уровень защиты имущественных и неимущественных прав и активов граждан, предупреждать деятельность финансовых (инвестиционных) пирамид, более четко квалифицировать деяния правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе", – отметил Юрий Ли.

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