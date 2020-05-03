Запущен официальный чат-бот для информирования казахстанцев о коронавирусе

Офис цифровизации Министерства здравоохранения Казахстана запустил официальный чат-бот в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе (COVID-19). Это бесплатный сервис, в котором собрана точная, достоверная и актуальная информация о коронавирусе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.
Официальный канал Минздрава Казахстана в WhatsApp позволит жителям страны получать ответы на наиболее распространённые вопросы о коронавирусе 24 часа в сутки 7 дней в неделю.
Чтобы воспользоваться чат-ботом в WhatsApp:
1) В контактах своего смартфона сохраните номер +7 705 812 69 67 или перейдите по ссылке https://wa.me/77058126967;
2) Отправьте любое текстовое сообщение на этот номер в WhatsApp для получения дальнейшей информации.
Номер также будет опубликован на сайте Минздрава Казахстана www.dsm.gov.kz
Чат-бот в WhatsApp был запущен в сотрудничестве с компанией Infobip, которая является официальным сервис-провайдером WhatsApp Business API. Infobip предоставил коммуникационную платформу, а специалисты компании помогли в короткий срок настроить и запустить чат-бот.
Ряд министерств здравоохранения по всему миру уже используют канал в WhatsApp для информирования населения о коронавирусе. В их числе Всемирная организация здравоохранения, правительство Сингапура, Минздрав Израиля, Минздрав Южной Африки и Министерство коммуникаций и информации Индонезии.
