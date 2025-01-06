Запускавшего фейерверки из авто мужчину наказали в Жамбылской области

В ходе мониторинга камер видеонаблюдения зафиксировано грубое нарушение на одной из центральных улиц Меркенского района, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Водитель в 03:00 закрепил пиротехнику на багажнике авто и запускал ее, находясь на полном ходу. 28-летний мужчина привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 436 КоАП РК.

Ранее мы писали, что в новогодние праздники от пиротехники пострадало 63 человека, в том числе 20 детей. У всех пострадавших диагностированы травмы глаз, ожоги роговицы глаза, ожоги и травмы кистей рук.