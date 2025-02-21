Заседание совета директоров холдинга

Руководитель Правительства был проинформирован о результатах инвестиционной и финансовой деятельности НУХ и его дочерних организаций за 2024 год в части поддержки отечественных товаропроизводителей.

Как доложил председатель правления НУХ «Байтерек» Рустам Карагойшин, финансирование несырьевого сектора экономики в минувшем году составило 4,09 трлн тенге. По сравнению с предыдущим годом объем поддержки увеличился на 52%. Всего было охвачено порядка 58 тыс. частных компаний и организаций, не относящихся к субъектам квазигосударственного сектора.

В результате увеличения мер господдержки в регионах создано более 6 тыс. новых рабочих мест. Производителями выпущено продукции и оказано услуг на сумму 7,3 трлн тенге. При этом объем экс­порта вырос более чем на треть и превысил 1 трлн 046,1 млрд тенге.

Особое внимание было уделено развитию агропромышленного комплекса страны. Так, благодаря инструментам господдержки холдинга и его структур агрария­ми приобретено свыше 10,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. Кроме того, запущена программа финансирования весенне-полевых и уборочных работ за счет привлечения облигационных займов на рыночных условиях. В целях развития «зеленой» экономики поддержано три проекта в области энергетики на сумму 14,5 млрд тенге.

Руководителю Правительства доложено о принятых мерах по увеличению доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг группы компаний АО «НУХ «Байтерек».

В работах эта доля выросла с 97,9 в 2023 году до 99,9% в 2024-м, в услугах – с 94 до 96%, в товарах – с 3 до 48%. Общая сумма закупок по группе компаний АО «НУХ «Байтерек» в прошлом году составила 54 млрд тенге. При этом у отечественных произ­водителей товаров, работ и услуг приобретено на 46 млрд тенге, или 85% от всего объе­ма закупа, сообщила пресс-служба Премьер-министра.