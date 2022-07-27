Защита прав – интеллектуальных и гражданских

В июне принят закон, совершенствующий законодательство в сферах интеллектуальной собственности и оказания гарантированной государством юридической помощи, разработанный в рамках депутатской инициативы. О том, какие изменения он несет, рассказала депутат Мажилиса Парламента Гульнара Бижанова.

– Гульнара Кадиржановна, начнем с вопросов об интеллектуальной собственности. В чем суть законодательных изменений в этой деликатной сфере?

– Закон принимается в целях гармонизации национального законодательства с международными договорами и предусматривает усиление прозрачнос­ти деятельности коллективных организаций, усиление защиты прав на товарные знаки, географические указания и наименования мест происхождения товаров, а также уточнение квалификационных требований, предъявляемых к патентному поверенному.

Так, например, по проекту закона было проведено широкое обсуждение с привлечением авторов, правообладателей, ученых, представителей коллективных организаций, заинтересованных государственных органов и НПП «Атамекен».

На основании анализа прак­тики, а также изучения жалоб авторов и правообладателей были выявлены проблемы коллективного управления правами.

К примеру, в Министерство юстиции поступили жалобы о неполучении вознаграждения в течение 2–3-летнего периода. Также авторы в своих обращениях указывали на то, что не получали отчеты о собранных, удержанных суммах.

Для обеспечения их прав в закон внесены следующие поправки. В частности, предусматривается передача прав авторов или правообладателей только одному обществу по коллективному управлению имущественными правами (ОКУП), или нескольким таким ОКУП, но с разграничением по объему, территории и сферам управления.

Дополняются основания для отзыва аккредитации организации, в случае применения ставок вознаграждения авторам ниже минимальных ставок вознаграж­дения, установленных Правительством.

Кроме того, устанавливается ограничение для получения свидетельства об аккредитации сроком на два года, в случае принятия уполномоченным органом решения об отказе в аккредитации в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ОКУП обязанностей.

Также предусматривается введение обязанности ОКУП по информированию о дате проведения общего собрания и предос­тавление доступа к нему представителя уполномоченного органа, а именно из Министерства юстиции. На общем собрании принимаются решения по принципиальным вопросам дея­тельности коллективных организаций.

Здесь необходимо понимать, что уполномоченный орган не участвует в качестве члена общего собрания и не принимает решений на нем. Его участие носит наблюдательный характер.

Вводится обязанность ОКУП по направлению отчетов о соб­ранном вознаграждении, удержанных суммах авторам и правообладателям через личные кабинеты на интернет-ресурсах организации.

Кроме того, OKУП будут обязаны детализировать на своих интернет-ресурсах информацию о договорах с пользователями, где будут указываться сведения касательно наименования пользователя, его места нахождения и даты заключения договора, также о договорах с другими коллективными организациями о взаимном представительстве интересов, в том числе и по аудиторским заключениям.

Все эти и другие поправки отражают ожидания около 9 тысяч казахстанских авторов и правообладателей на получение причитающегося вознаграждения.

Добавлю, что в ходе изучения отчетов аккредитованных организаций касательно нарушений авторских прав выявлены невыплаты и растраты коллективными организациями собранного вознаграждения, а также нецелевое расходование средств правообладателей.

– Прозрачность – это хорошо. Но что помешает коллективным управляющим завышать расходы на свою деятельность?

– В закон внесены поправки в части уточнения суммы на покрытие фактических расходов и направляемые в специальные фонды. То есть эти суммы не должны превышать 30% от общего сбора вознаграждения. Таким образом, чем меньше организация удержит у авторов, тем больше вознаграждения получит автор или правообладатель.

Кроме того, в соответствии с ратифицированным 7 мая 2019 года Соглашением о порядке управления авторскими и смежными правами на коллективной основе устанавливается обязанность организаций по размещению аудиторских заключений на своих интернет-ресурсах с обеспечением доступа к информации в течение пяти лет.

Аудит же должен проводиться один раз в два года.

В целом закладываются принципы справедливости и равноправия в части распределения и выплаты вознаграждения вне зависимости от гражданства, страны проживания, категории правообладателя и иным основаниям.

– Чем обусловлена необходимость законодательного закрепления в качестве самостоятельного объекта права интеллектуальной собственности «географического указания»?

– Это соответствует международной практике, а также действующей практике ведения Государственного реестра наименований мест происхождения товаров РК.

В соответствии с действующей системой иностранные заявители могут внести в Государственный реестр наименований мест происхождения товаров как наименование мест происхождения товаров, так и географические указания, тогда как отечественные предприниматели могут зарегистрировать только наименования мест происхождения товаров.

Данное нововведение позволит создать равные условия для иностранных и отечественных владельцев и расширит возможности отечественных товаропроиз­водителей для продвижения своих брендов на территории Казахстана и за рубежом.

Необходимо отметить, что за незаконное использование геогра­фического указания будет предусмотрена такая же ответственность, как и за незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара и фирменного наименования. Это гражданско-правовая ответственность согласно статьям 9, 1032 и 1037 Гражданского кодекса РК и уголовная – по статье 222 Уголовного кодекса РК.

– В чем же различие между «географическим указанием» и «наименованием места происхождения товара»?

– Различие состоит в том, что для регистрации наименования места происхождения товара все стадии производства товара должны проходить в заявленной местности.

Для географического указания достаточно, чтобы хотя бы только одна стадия производства товара осуществлялась в той местности, которая заявляется на регистрацию. То есть для изготовления продукта сырье завозится из-за границы, а сам товар производится в Казахстане.

– Какие поправки предусматриваются по институту патентных поверенных?

– В части патентных поверенных поправки направлены на уточнение предъявляемых квалификационных требований, прав патентного поверенного и процедуры его исключения из реестра.

Необходимо понимать, что патентные поверенные – это граждане Республики Казах­стан, которым в соответствии с законодательством предоставлено право на представительство физических и юридических лиц перед уполномоченным органом и экспертной организацией по вопросам правовой охраны объектов интеллектуальной собственности.

Согласно статистике, в Казах­стане 170 патентных поверенных.

Также в стране действуют три палаты патентных поверенных: Ассоциация патентных поверенных РК, Палата патентных поверенных Казахстана и Союз патентных поверенных.

Законопроектом предусматриваются следующие требования к кандидатам в патент­ные поверенные: опыт работы в сфере охраны и защиты прав интеллектуальной собственности, составляющий не менее четырех лет либо прохождение стажировки в палате патентных поверенных, составляющей не менее одного года.

Поправки позволят повысить качество услуг, оказываемых патентными поверенными.

– Теперь коснемся вопросов, связанных с гарантированной государством юридической помощью (ГГЮП). На какие категории граждан она распространяется?

– В соответствии с Законом «Об адвокатской деятельности и юридической помощи» (далее – Закон) на получение ГГЮП имеют право все лица, привлекаемые к административной ответственности, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные либо оправданные.

Граждане могут получить правовую помощь по вопросам оформления пособий (например, адресная социальная помощь), инвалидности.

Согласно предлагаемым поправкам, члены малообеспеченных или многодетных семей могут рассчитывать на ГГЮП по всем вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью.

– Есть информация, что инвалиды третьей группы почему-то не включены в перечень лиц, имеющих право на бесплатную государственную юридическую помощь...

– В настоящее время Министерством юстиции совместно с заинтересованными государственными органами дополнительно изучается вопрос касательно включения инвалидов третьей группы, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов, как отдельной категории лиц, имеющих право на получение гарантированной государством юридической помощи.

Согласно данным Бюро национальной статистики, количество инвалидов третьей группы (от 18 лет) превышает 260 тысяч, детей-инвалидов – около 95 тысяч.

– Почему не включены в перечень лиц, имеющих право на ГГЮП, свидетели, имеющие право на защиту?

– Данное предложение было предметом обсуждения в рамках рассмотрения проекта закона в Мажилисе.

Также поправки по внесению соответствующих изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, регулирующие вопросы оплаты труда адвокатов по учас­тию в интересах свидетелей, имеющих право на защиту, были рассмотрены на заседании межведомственной рабочей группы при Генеральной прокуратуре. Однако данные поправки не поддержали.

Вместе с тем 17 марта этого года на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью эта позиция поддержана.

В настоящее время Министерство юстиции совместно с КПСиСУ проводит работу по изучению данного вопроса. По итогам представленных сведений будет проведен анализ финансовых расходов и проработана возможность внесения поправок с заинтересованными государственными органами и организациями с учетом возможности выделения дополнительных бюджетных средств.

– Какие группы населения имеют льготы при получении юридической помощи в рамках гражданского судопроиз­водства?

– Это многодетные семьи, малообеспеченные семьи, участники Великой Отечественной войны, лица, приравненные по льготам к участникам ВОВ, ветераны боевых действий на территории других государств, военнослужащие срочной службы, инвалиды первой и второй групп, физические лица, подвергшиеся бытовому, сексуальному насилию, торговле людьми, акту терроризма либо пыткам. Кроме того, бесплатная помощь оказывается физическим лицам по вопросам возмещения вреда, причиненного смертью кормильца, по вопросам возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, связанным с работой, либо причиненного уголовным правонарушением.

– Поправки предусматривают оказание гарантированной государством юридической помощи юридическими консультантами. Имеют ли они достаточную квалификацию для этого?

– Юридическим консультантом является физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж работы по юридической специальности не менее двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся членом палаты юридических консультантов и оказывающее юридическую помощь.

Необходимо отметить, что юридические консультанты имеют постоянную практику по гражданским делам. Их качество юридической помощи не уступает качеству услуг адвокатов. В целом по стране сегодня насчитывается около 12 тысяч юридических консультантов.

В соответствии с новыми изменениями в ГПК РК определение суда об освобождении лица от оплаты юридической помощи и возмещении расходов, связанных с представительством, будет направляться одновременно и в коллегию адвокатов, и в палаты юридических консультантов по месту нахождения суда.

Порядок оказания ГГЮП юридическими консультантами утверждается Министерством юстиции.

Палата юридических консультантов на основе списка участвующих в системе оказания гарантированной государством юридической помощи формирует график дежурств в единой информационной системе юридической помощи, в областях, городах республиканского значения, столице, где осуществляют свою деятельность более одной палаты юридических консультантов. Обязанность по формированию графика возлагается на территориальные департаменты юстиции.