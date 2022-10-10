Зашифровано послание в кольце

В Государственном археологическом музее-заповеднике «Отырар» бережно хранят обнаруженные при раскопках уникальные образцы казахского ювелирного искусства.

– Найдены серебряные лунообразные серьги с растительными орнаментами, шестиугольные и семи­угольные кольца, бусы из сердолика, агата, яшмы, множество других уникальных изделий ювелиров, – говорит и. о. директора заповедника «Отырар» Жангельди Махашов.

По его словам, средневековый персидский историк Фазлаллах Рузбихан сообщал, что казахские ювелирные изделия выставлялись на ярмарках в Западной Европе в ХV–ХVІ веках, а центрами этого ремесла были присырдарьинские города. Русские историки ХІХ века Евреинов, Русанов, Словцов писали, что казахские ювелирные изделия должным образом не оценены специалистами, но пользуются спросом у народа. Выставки казахских ювелирных изделий, к примеру, проходили в 1876 году в Петербурге, в 1896 году в Новгороде.

Представление о том, какие изделия выставлялись и продавались на европейских и русских ярмарках, как раз и дают экспонаты Отрарского государственного археологического музея-заповедника.

Казахские ювелиры изготавливали высокохудожественные изделия из меди, серебра и золота, украшали их драгоценными камнями, разноцветными стеклами. Применяли гравировку и чеканку – это сложное искусство, требующее большого мас­терства и терпения. С особым старанием изготавливались женские украшения: серьги, кольца, цепочки, пуговицы, браслеты, амулетницы. Зергеры плавили металл и разливали его в формы, покрывали жидким золотом железную поверхность, инкрустировали изделия драгоценными камнями.

Они владели также искусством обработки кости и рога животных, нанесения на них различных орнаментов, узоров. Сваренная кость лучше подвергалась обработке, поэтому крупные кости животных после зимних пиршеств хранились отдельно и постепенно обрабатывались. Особенного мастерства требовали инкрустация кости серебром, вырезание различных узоров. Умельцы использовали для изготовления красивых вещей и копыта архаров, крупного рогатого скота, сайгаков, горных козлов.

Ювелиры ХІХ–ХХ веков в основном изготавливали свои изделия из серебра. Например, в Отрарском музее хранятся шолпы, сделанные из серебряных копеек и из самого серебра.

– Одними из самых красивых украшений, хранящихся у нас, являются амулетницы ХІХ–ХХ веков, – говорит Жангельди Махашов. – У казахов была вера, что амулеты со специальными надписями охранят от беды, болезней, сглаза. Также ювелиры изготавливали не менее изящные украшения, такие как сакина, алка, билезик, белдик.

Браслеты женщин были разными. Например, браслет с головой змеи и змеиным орнаментом. «Топсалы билезик» отличался тем, что у него была застежка. Браслеты наравне с амулетами считались священными, люди верили, что они сумеют охранять их от бед.

В Отрарском музее также хранятся диковинные женские серьги в виде луны, треугольные, ромбические, с геометрическими узорами, изготовленные методом гравировки.

– Серьги в казахском обществе были связаны со множеством традиций и поверий, – поясняет Жангельди Махашов. – Например, если у женщины долго не было детей, то родившемуся долгожданному сыну одевали серьги. Чтобы ребенок не подвергся беде, он эти серьги носил до взросления.

Не менее интересны кольца «құс тұмсық», верх которых похож на клюв птицы. Родители заказывали их специально для своих дочерей. По сложившимся традициям уехавшие после свадьбы в аул мужа дочери должны были передать послание родителям. Если те получали от дочери «құс тұмсық», то понимали, что у нее все хорошо, живет она в достатке и ни в чем не нуждается.

Среди экспонатов притягивает взор посетителей и серебряный пояс XIX века. Его края украшены орнаментом, похожим на раскрывающийся бутон цветка.

Специалисты подчеркивают, что ювелирные изделия ХVІІІ–ХХ веков являются прямым продолжением традиций мастерства древнего и средневекового периода.