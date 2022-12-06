Заслуженные мастера танца

Она была истинным бриллиантом – именно так называли эту талантливую артистку – музыкально-пластического искусства. Одаренная природой удивительной грацией, движениями рук, пальцев, головы, Шара создавала потрясающие образы и рисунки танцев. Оту­чившись на историческом факультете КазПИ, Гульшара (так звучит ее полное имя) пришла работать в казахский драматический театр.

Первая ее роль – Пулиш в пос­тановке по пьесе Б. Майлина «Майдан». С 1934 года Шара Жиенкулова служила в музыкально-драматическом театре (ныне Казахский национальный театр оперы и балета им. Абая). Здесь она запомнилась публике замечательным исполнением народных танцев в драме «Айман – Шолпан», в операх «Қыз Жібек», «Жалбыр» и других. Кроме того, она участвовала и в киносъемках: сыграла роль Балым в кинофильме «Амангельды». В разные годы работала в казахской филармонии, была руководителем ансамбля песни и танца КазССР, занимала должность директора Алматинского хореографичес­кого училища.

Сейчас в честь славного юбилея Шары Жиенкуловой состоялся I Республиканский конкурс хореографов «Камажай», давший возможность в течение года посещать регионы страны и знакомиться с работами талантливых хореографов, успехами местных танцевальных коллективов. «Выездное жюри» и стало особенностью конкурса: участники не были оторваны от привычных им условий, а значит, могли раскрыться полностью на родной сцене, оснащенной так, как того требует поставленный танец. При этом немаловажен и финансовый аспект: не было необходимости тратить деньги на сборы и проживание в другом городе.

В рамках конкурса в Актау прошла выставка, посвященная Шаре Жиенкуловой, куратором которой по просьбе деятелей хореографического искусства стал Серик Сариев – бессменный руководитель танцевального коллектива «Жорга».

Завершился конкурс в Астане практической конференцией «Симбиоз танцевальной культуры тюркских народов», открыл форум директор государственного театра танца «НАЗ» Еркебулан Агимбаев.

Победителей награждали в Государственной академичес­кой филармонии им. Е. Рахмадиева, там же прошел зак­лючительный гала-концерт. Обладателем Гран-при I Рес­публиканского конкурса хореографов «Камажай» стал балетмейстер из столицы Улан Изенаев. Первое место присудили Анель Ислямовой из Астаны, второе – Бегзату Агияру из Талдыкоргана, третье – Айнур Сариевой из Актау. Еще пять человек из разных городов республики стали дипломантами конкурса.