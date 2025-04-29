Расследованием установлено, что руководители ТОО «Торедо» в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство четырех жилых комплексов в Каскелене Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.

При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.

С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.