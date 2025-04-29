Расследованием установлено, что руководители ТОО «Торедо» в период 2021-2023 годы, не имея лицензии на строительство, разрешения и проектно-сметной документации, активно рекламировали в социальных сетях строительство четырех жилых комплексов в Каскелене Алматинской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на АФМ
Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.
При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.
С санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью свыше 240 млн тенге, в том числе 12 земельных участков, 9 автотранспортных средств, недостроенное трехэтажное здание и частный дом.
В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Дело направлено в суд.