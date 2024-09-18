Столичный застройщик продает несуществующие квартиры - полиция

С заявлением в полицию обратилось 110 потерпевших
Столичная полиция расследует уголовное дело в отношении руководителей ТОО «Kaztelematica», ТОО «Kaztelematica group» и ТОО «Building company» по факту мошенничества, заключающегося в обманном завладении денежными средствами дольщиков, предназначенными для строительства жилого комплекса «Ayana Plaza», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Но несмотря на приостановление строительства жилого комплекса «Ayana Plaza» в Астане, застройщик продолжает незаконно привлекать средства граждан под предлогом продажи квартир
«С целью недопущения возникновения новой волны обманутых дольщиков, настоятельно рекомендуем не вкладывать деньги в строительство вышеуказанного жилого комплекса. Граждан, пострадавших от действий руководителей указанных компаний, просим обратиться в ДП города Астаны по адресу: ул. Сейфуллина, 37», - сообщили в полиции.