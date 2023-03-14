Завершена аккредитация наблюдателей

На заседании были рассмотрены вопросы, касающиеся аккредитации международных и национальных наблюдателей, итоги аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций, а также различные аспекты обеспечения санитарно-профилактических мер в день голосования на внеочередных выборах депутатов Мажилиса и маслихатов.

В заседании в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители территориальных избирательных комиссий областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента, а также член ЦИК Шавхат Утемисов, который с инспекционной проверкой находился в Атырауской области.

Кроме того, были приглашены представители политических партий, средств массовой информации, ответственные должностные лица Генеральной прокуратуры, министерств иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, информации и общественного развития, здравоохранения, а также члены Миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами и Миссии наблюдателей из Содружества Независимых Государств.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что с 21 февраля члены Центральной избирательной комиссии совершили инспекционные поездки в регионы для оказания методической и практической помощи избирательным комиссиям. На сегодня эта работа подходит к завершению.

В ходе инспекционных поездок в регионы члены Центризбиркома ознакомились с работой территориальных и окружных избирательных комиссий, убедились в готовности избирательных участков и провели совещания с участием руководителей региональных структур государственных органов по подготовке к предстоящим выборам.

Особое внимание уделялось подготовке участков ко дню голосования и созданию необходимых условий для граждан, в том числе лиц с особыми потребностями. С членами территориальных, окружных и участковых избирательных комиссий проведен обучающий тренинг с использованием деловой игры «День голосования». По итогам проведенных встреч председателям территориальных и окружных избирательных комиссий даны конкретные поручения по оснащению участков и обеспечению условий эффективного наблюдения в день голосования.

Переходя к первому вопросу повестки дня, председатель ЦИК отметил, что в соответствии с нормами Конституционного закона «О выборах» аккредитация наблюдателей иностранных государств и международных организаций заканчивается за пять дней до дня голосования по местному времени.

С докладом по данному вопросу выступил секретарь Центральной избирательной комиссии Мухтар Ерман, который сообщил, что с момен­та открытия института международного наблюдения были аккредитованы 322 наблюдателя от 34 иностранных государств и девяти международных организаций.

В рамках состоявшегося заседания на аккредитацию окончательно были представлены кандидатуры 473 наблюдателей от 17 иностранных государств и девяти международных организаций: по одной кандидатуре от Австрии, Монголии, России, Северной Македонии и Южно-Африканской Республики, по два – от Азербайджана, Индонезии, Венгрии, Румынии и Франции.

По три кандидатуры представлены от Филиппин, Финляндии и Японии, по четыре – от Германии и Турции, пять – от Узбекистана, 19 – от США, 284 – от Миссии БДИПЧ ОБСЕ, 79 – от Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, восемь – от Миссии наблюдателей от Содружества Независимых Государств, 22 – от Межпарламентской ассамблеи СНГ, один – от Парламентской ассамблеи ОДКБ, 16 – от Шанхайской организации сотрудничества, три – от Организации исламского сотрудничества, по две кандидатуры – от Организации тюркских государств и Средиземноморской парламентской ассамблеи.

Мухтар Ерман сообщил, что в ЦИК поступило представление МИД о получении ноты об отзыве аккредитации двух представителей Канады, аккредитованных ранее в качестве краткосрочных наблюдателей в составе Миссии БДИПЧ ОБСЕ, и ноты о невозможности участия в наблюдении двух членов Миссии Организации тюркских государств и необходимости внести изменения в состав данной Миссии.

В этой связи Центризбиркомом принято соответствующее постановление.

По второму вопросу заседания выступила член ЦИК Анастасия Щегорцова, которая проинформировала, что одним из новшеств текущей избирательной кампании является аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций для наблюдения за выборами.

Как сообщалось ранее, аккредитации подлежат общественные объединения и некоммерческие организации, в уставах которых предусмотрена деятельность по наблюдению за выборами. Политическим партиям для осуществления наблюдения аккредитация не требуется.

Аккредитация не привязана к какой-то конкретной выборной кампании. Для ее получения нужно предоставить в соответствующую избирательную комиссию заявление по форме и выписку из устава, подтверждающую право осуществления наблюдения за выборами.

Свидетельство об аккредитации выдается на один год и дает респуб­ликанским ОО и НКО право участия на всех выборах на территории респуб­лики, региональным – на выборах в пределах тех областей, где имеются их структурные подразделения, а местным – в пределах одной области.

Анастасия Щегорцова также отметила, что на сегодня ЦИК аккредитованы 10 общественных объединений и некоммерческих организаций. Они могут осуществлять наблюдение во всех 20 регионах страны. Территориальные избирательные комиссии выдали свидетельство об аккредитации 201 организации. Они будут осуществлять наблюдение на всех выборах в пределах тех областей, где аккредитованы и где имеются их филиалы.

Реестр аккредитованных для наб­людения организаций размещен на сайте Центризбиркома и постоянно актуализируется.

Третьим вопросом повестки дня стало подведение итогов аккредитации наблюдателей от иностранных государств и международных организаций на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента. С докладом выступил секретарь ЦИК Мухтар Ерман.

Как подчеркнул Нурлан Абдиров, присутствие международных наб­людателей на выборах способствует открытости и гласности кампании, соблюдению международных обязательств и является подтверждением нашей приверженности международным обязательствам и продолжением тесного сотрудничества с международными организациями, иностранными государствами в электоральной сфере.

В ходе заседания он также отметил, что на сегодня 11 юридических лиц в соответствии с Конституционным законом уведомили ЦИК о проведении опросов общественного мнения. Информация о них размещена на официальном интернет-ресурсе.

Также Нурлан Абдиров обратил внимание на то, что в соответствии с нормами Конституционного закона о выборах не допускается опубликование результатов опроса общественного мнения, прогнозов результатов, иных исследований, связанных с выборами, голосование за или против кандидатов в сети Интернет в течение пяти дней до дня голосования и в день голосования.

По четвертому вопросу повестки дня об эпидемиологической ситуации в республике и мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в день голосования с докладом выступила вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова.

Она сообщила, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в республике стабильная. В сутки регистрируется до 100 случаев COVID-19, все регионы находятся в «зеленой» зоне.

Вместе с тем продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. С начала эпидсезона (1 октября 2022 года) зарегистрированы 3,8 млн случаев ОРВИ и 3 234 случая гриппа. Еженедельно регистрируется в среднем 160 тыс. случаев ОРВИ.

В настоящее время помимо гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции отмечается осложнение эпидемиологической ситуации по кори. В Казахстане зарегистрировано 56 случаев подозрения на корь, 20 из них подтверждено лабораторно.

Айжан Есмагамбетова подчерк­нула, что формат выборов предполагает одновременное нахождение на избирательном участке членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц. В этой связи, учитывая текущую ситуацию в рес­публике по кори, коронавирусной инфекции, а также течение эпидемио­логического сезона по заболеваемости ОРВИ и гриппом, при проведении внеочередных выборов Минздравом рекомендовано регулирование потока участников избирательного процесса без допущения скопления людей, обеспечение в помещениях бесперебойного функционирования системы вентиляции воздуха, проветривание и регулярное проведение влажной уборки с применением средств дезинфекции перед началом голосования и в течение дня.