Заводы расширяют производство Асет КАЛЫМОВ

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Представители Министерства по инвестициям и развитию и АО «Kaznex Invest» организовали для журналистов пресс-тур на производственные площадки нескольких компаний, в ходе которого состоялся запуск новых технологических линий.

Так, на заводе компании BTM Group, расположенном в поселке Отеген-батыра, открылось производство кровельных гидро­изоляционных мембран, широко применяемых в строительной индустрии. Предприятие с участием зарубежного капитала открылось 8 лет назад, и за эти годы бизнесмены инвестировали в экономику нашей страны около 30 млн долларов, трудоустроили 65 местных жителей. К 2017 году планируется вдвое увеличить число рабочих мест.

Поздравив коллектив завода со знаменательным событием, председатель Комитета по инвестициям МИР РК Ерлан Хаиров особо подчеркнул, что, несмотря на кризисные явления, в стране полным ходом реализуется Госпрограмма индустриализации, продолжается работа по привлечению инвесторов и технологий. Важно, чтобы предприниматели по примеру BTM Group вкладывали ранее полученную прибыль в развитие промышленных объектов, наращивание производственных темпов, расширение линейки выпускаемой продукции. Министерством подписано свыше 20 соглашений с инвесторами из-за рубежа по реинвестициям в новые проекты, и это результат высокого доверия иностранцев к инвестиционному климату Казахстана, к мерам поддержки, принимаемым государством в отношении малого и среднего бизнеса.

В свою очередь председатель совета директоров BTM Group Левент Уркмез выразил благодарность Главе государства Нурсултану Назарбаеву за внимание и заботу, проявляемые к промышленному сектору страны, за хорошие условия для ведения бизнеса и отсутствие бюрократических препон. По его словам, Казахстан станет региональным хабом холдинга BTM Group в Центральной Азии. На базе предприятия мощностью около 95 млн долларов уже действуют линии по выпуску теплоизоляционных плит из пенополистирола, запланирован запуск производства гофрированных кровельных листов и битумных эмульсий. Примерно половина произведенной продукции идет на покрытие местного спроса, остальная часть будет экспортироваться в соседние страны.

Следующим объектом пресс-тура стал молочный завод Danone Berkut в поселке Байсерке, введенный в рамках Госпрограммы ФИИР в 2010 году. С тех пор предприятие значительно нарастило производственную мощность (с 2 400 тонн до 11 000 тонн молочных изделий в год). Количество рабочих мест увеличилось со 100 до 345.

Гости совершили экскурсию по заводским цехам, осмотрели оборудование, побеседовали с персоналом. Затем состоялся запуск новой линии по выпуску кисло-молочных продуктов «Био Баланс Тан» и «Био Баланс Сладкий».

Как сообщил генеральный директор Danone Berkut Рено Шамональ, данный проект реализован при поддержке инвестиционного омбудсмена РК – министра по инвестициям и развитию Асета Исекешева. Компанией инвестировано в производство около 24 млн евро. Проведена модернизация технологических линий, расширен товарный ассортимент, используется натуральное сырье, которое поставляют 11 фермерских хозяйств Илийского района.

– Мы верим в высокий экономический потенциал Казахстана, – отметил Рено Шамональ. – Нам нравится качество диалога, выстроенного между госструктурами и бизнес-сообществом. Осуществленный на днях переход к свободно плавающему курсу тенге повысит конкурентоспособность производственных отраслей, в том числе молочных заводов. А выпуск новой продукции позволит нам увеличить количество закупаемого сырья у местных ферм и нарастить экспорт в страны Центральной Азии.

В этот же день в поселке Ынтымак на базе ТОО «Алматинский вентиляторный завод» запустили производство центральных кондиционеров, используемых при жилищном и промышленном строительстве. Проект реализуется совместно с АО «LG Electronics Almaty Kazakhstan».

По информации руководителя завода Марата Баккулова, в прошлом году были получены современные южнокорейские технологии, проведены соответствующие испытания. Новая продукция предназначена для систем воздушного отопления, кондиционирования воздуха и вентиляции зданий. Общий объем инвестиций составил 3,7 млн долларов, центральные кондиционеры будут соответствовать стандартам качества LG.

К слову, вентиляторный завод, построенный в рамках Карты индустриализации, оснащен современными станками с программным управлением и комплексом лазерной резки металла. Компания получила существенную поддержку государства по программам ФИИР, «Производительность-2020», «Дорожная карта бизнеса». Теперь отечественные предприниматели вместе с южнокорейскими партнерами намерены построить еще один завод и наладить экспорт продукции в страны ЕАЭС, Ближнего Востока, Индию и Иран. Кроме того, разрабатывается еще одна система кондиционирования, которую планируется представить на международной выставке «ЭКСПО-2017» в Астане.

Пресс-тур завершился на заводе Galaksi Group, рабочие которого приступили к производству пластиковых подоконников и штапиков под брендом Rossi. Как сообщалось, в ходе первой пятилетки ГП ФИИР ежегодная производственная мощность предприятия достигла 20 500 тонн продукции. До конца следующего года планируется увеличить этот показатель до 28 000 тонн. На объекте получили работу 658 человек.

Здесь выпускают алюминиевый и деревянный оконный профиль, пластиковые трубы, фурнитуру для окон и дверей. По словам генерального директора Galaksi Group Фатиха Узуноглы, главная задача – импортозамещение. С этой целью на объекте проведена модернизация оборудования. Инвестиции компании превысили 50 млн долларов, предприниматели активно участвуют в заграничных торговых миссиях, организуемых АО «Kaznex Invest». Налажен экспорт в Кыргызстан и Таджикистан, в ближайших планах – освоение рынков Афганистана и Монголии.

Подводя итоги пресс-тура, председатель Комитета по инвестициям МИР РК Ерлан Хаиров сообщил, что в обрабатывающей промышленности страны работают 126 компаний с участием иностранного капитала. В общей сложности инвесторы реализовали 150 проектов на сумму около 6 млрд долларов. Создано свыше 20 тыс. рабочих мест, зарубежные бизнесмены готовы реинвестировать средства в реализацию новых производственных проектов.

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