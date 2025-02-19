Зажечь свет надежды

Начав свою трудовую дея­тельность корреспондентом Казахского радио в конце 80-х годов, Махат Кабирулы­ скоро пришел к стойкому убеждению: журналист не должен безоговорочно следовать проторенными дорогами своих предшественников и ориентироваться на дешевый внешний успех, повторяя азбучные истины. Творческая безынициативность и судорожная погоня за хайпом, по его мнению, исключают главное – глубокий вдумчивый анализ происходящего, без которого журналистика фактически перестает быть собой.

Куда важнее для работника СМИ любовь к профессии и понимание налагаемой ею ответственности, острота взгляда и, конечно же, новаторский подход. Только так, уверен Махат Садык, журналист способен оставить поcле себя след и добрую память. Своим главным творчес­ким достижением он считает информационно-аналитическую программу «Жеті күн», вот уже тридцать лет идущую в эфире телеканала «Хабар».

– На телевидение я пришел после пяти лет работы радиожурналистом и был назначен руководителем казахской редакции канала «Хабар». Программу «Жеті күн» делал самостоятельно, помощников у меня не было. Сам предложил идею, сам дал программе название, сам, как говорится, пробивал этот проект в течение полугода, сам заказывал сюжеты, сам вел эту передачу. И говорю все это без ложной скромности. В те годы передачу «Жеті күн» смотрело все руководство страны, весь народ, ведь в ней мы не боялись поднимать самые проблемные вопросы и обсуждать самые актуальные темы. Я очень жду подобных проектов в современном медиа­пространстве. В них – основа свободной журналистики, – считает Махат Садык.

Смелой программе, появившейся на отечественном телевидении в переломное для него время, сопутствовал яркий успех, который сделал имя создателя «Жеті күн» широко известным среди зрителей и принес ему Государственную молодежную премию «Дарын» и Президентский грант.

В 2000 году Махат Кабирулы возглавил Телерадиокомплекс Президента. Перед новым руководителем стояла непростая задача: перезапустить сущест­вующую систему кинодокументалистики и привлечь к съемочному процессу молодых специалистов. За довольно короткий срок творческому коллективу удалось добиться впечатляющих результатов: в 2005 году ТРК выпустил 200 документальных фильмов, тогда как прежде за год выходило не более 15 картин. Впрочем, отмечает Махат Садык, цели «догнать и перегнать» предшественников в количественном плане у него не было, ведь центральный вопрос любого искусства – это прежде всего вопрос качества.

– Могу с уверенностью сказать, что воспитал поколение молодых телережиссеров, специализирующихся на документальном кино. Многие из них стали лауреатами престижных премий. Исторически, если обратиться к советской эпохе, документалистикой занимались преимущественно именитые мас­тера, мэтры, прошедшие большой творчес­кий путь. Мне же хотелось открыть этот путь для молодых. Я общался со специа­листами из России, Турции, США, наши совместные фильмы транслировались в эфире крупнейших телеканалов по всему миру, а одна из картин имела большой успех в Японии. Почему нужны такие телефильмы? Это наша история, это спрессованная в 20–30 минут жизнь страны. И такая форма подачи материала наиболее близка и понятна зрителю, – рассказывает Махат Садык.

Никогда не забывать о своих корнях, о людях, воспитавших тебя как профессионала, – такой совет Махат Кабирулы дает современным журналистам. С благодарностью вспоминает он уроки собственных учителей, среди которых – Узбекали

Жанибеков, Камал Смаилов, Шерхан Муртаза, Саин Муратбеков, Аким Тарази, Юрий Тараков и другие видные деятели отечест­венной культуры, чей богатый опыт когда-то помог молодому радиокорреспонденту найти себя и определить свою творческую философию.

Еще одним важным достижением Махат Садык считает выход возглавляемого им в 2011–2017 годах Казахского радио на самоокупаемость. По его словам, большую помощь в этом деле оказали спонсоры и рекламодатели, которых привлекали высокие позиции радиопередач в различных престижных рейтингах. Коллективу под руководством Махата Кабир­улы приходилось преодолевать многое, например, стойкую уверенность скептиков в том, что государственным СМИ никогда не стать самоокупаемыми. Но слаженная работа сотрудников радиостанции доказала несостоятельность таких безрадостных прогнозов. А вклад Махата Садыка в развитие отечественной радиоиндустрии был отмечен национальной премией «Толқын», присужденной ему в номинации «Легенда FM».

За долгие годы своей творчес­кой деятельности известный журналист никогда не порывал связей с телевидением. Сейчас Махат Садык ведет программу «Көзқарас» на телеканале «Хабар». В центре внимания ее гостей – насущные вопросы духовной жизни нашей страны, роль и значение искусства в нравственном воспитании, особенности межкультурного диалога. По мнению Махата Кабирулы, замыкаясь в себе, национальная культура становится невосприимчивой к мировым достижениям человечества и лишает себя той подпитки, которая делает ее подлинно великой. Именно поэтому особую актуальность сегодня приобретают вопросы духовной близости всех людей мира, которые наиболее ярко отражены в произведениях искусства.

– Мир глобален, и ни одно государство не может замкнуться в себе. Мне хочется, чтобы наша литература, наши фильмы и передачи намного чаще обращались к мировому наследию. Сближение народов, на мой взгляд, одна из самых почетных и в то же время самых ответственных задач искусства. И журналистика в этом смысле – тоже высокое искусство. Мне очень близок курс нашего Президента на построение Справедливого Казахстана, ведь цель журналиста заключается в том, чтобы нести людям правду, а правда и есть высшая справедливость. И на радио, и на телевидении я старался всегда следовать своему кредо – «зажечь людям свет надежды». И если я помог хотя бы одному человеку увидеть, как прекрасен и богат наш мир, как широки дороги, которые он перед нами открывает, то могу с уверенностью сказать, что жизнь свою я проживаю не зря, – резюмирует Махат Садык.