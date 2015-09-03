"Зеленый ящик" для села Статьи

Такие возможности особенно высоки со стороны продовольственного рынка Китая – нашего соседа и географически, и в рамках ВТО, и где юань давно отпустили в свободное плавание. Казахстан может поставлять в КНР особо востребованные там масличные культуры и пшеницу. Емкость по этим товарам составляет соответственно до 4 млн тонн и 9 млн тонн в год. Кроме этого, Китай нуждается в большом количестве кормового зерна, что необходимо учесть в ближайших планах. Таким образом членство в ВТО станет отправной точкой для открытия дополнительных возможностей экспортоориентированных отраслей сельского хозяйства нашей страны, прежде всего для зерновой.



В ходе переговоров со странами ВТО Казахстан смог обеспечить себе необходимые условия конкуренции. Ключевое значение приобретают изменения в таможенном регулировании торговли и обеспечении внутренней поддержки сельхозпроизводства. Так, по предварительной информации Министерства национальной экономики РК, конечная средняя тарифная ставка по сельхозтоварам составляет 10,2% против 11,2% в России. Важно, что такой уровень тарифной защиты, согласованный с ВТО, не находится в противоречии с экономическими интересами отечественного аграрного сектора. В условиях современной торговли просматривается снижение роли жесткого таможенного тарифа как инструмента защиты национальных производителей. В рамках ЕАЭС это связано с работой по созданию зон свободной торговли с рядом государств: ЕАСТ, Новой Зеландией, Вьетнамом, Индией и другими. Все это свидетельствует о дальнейшей либерализации торговли.



Казахстан, приняв новую денежно-кредитную политику и став членом ВТО, намерен применять определенные пошлины для защиты своих товаропроизводителей. Так, ожидается рост ставок на сливочное масло с 15 до 20%, некоторые виды фруктов, в том числе персики с 0 до 5%, абрикосы – с 5 до 8%. Следует отметить, что запланированный рост ставки на тростниковый сахар-сырец с 0 до 5% окажет положительное влияние на производителей белого сахара из сахарной свеклы. Усиление конкуренции может стать продуктивным для структурных преобразований в сельском хозяйстве, толчком для более глубокой кооперации в рамках выхода на согласованную сельскохозяйственную политику внутри ЕАЭС. Кроме того, насыщение внутреннего рынка высококачественным импортом будет способствовать диверсификации отечественных производств, снижению цен на продукцию и улучшению ее качества. К слову, тарифные уступки, сделанные Казахстаном в отношении некоторых импортных товарных групп, учитывая наше глубоко континентальное положение, не обеспечат больших выгод для зарубежного производителя.



Усиленную поддержку сельского хозяйства надо продолжать. При этом отмечу, что одной из причин сложности осуществления господдержки является сосредоточение основного сельхозпроизводства, кроме зерна, в мелких натуральных хозяйствах. Следовательно, господдержку необходимо ориентировать на создание крупных товарных хозяйств. Решение такой важной задачи уже заложено в ГПИИР. В ней предусмотрены четыре прорывных проекта – это создание кластера в мясном скотоводстве с участием австрийских и немецких компаний; строительство мясоперерабатывающего комплекса мощностью 17 тыс. тонн переработки мяса в год, включая линию по переработке отходов производства. А также трех птицефабрик общей мощностью 90 тыс. тонн. Все это позволит сократить объем импорта птицеводческой продукции более чем на 50%. Прорабатываются проекты по производству молочной продукции и растительных масел. Общая ориентировочная стоимость проектов составляет около 200 млрд тенге.



Поэтому для Казахстана было так важно на переговорах по ВТО отстоять надежный объем государственной поддержки для АПК. И мы смогли "отвоевать" поддержку государства в виде прямых субсидий отечественным товаропроизводителям на уровне 8,5% от валовой продукции сельского хозяйства. Такую поддержку осуществляет только Китай. Для сравнения: Россия, Украина, Кыргызстан, Молдова, Хорватия, Грузия по итогам переговоров получили право на оказание господдержки, равной лишь 5%. "Зеленый ящик" мер поддержки открывает для Казахстана значительные возможности. Инструменты такой поддержки можно активно использовать для субсидий на обработку земли, покупку семян, строительство новых объектов, установку энергоэффективного оборудования, развитие логистики, а также на производственную и социальную инфраструктуру на селе.



Мировая практика агропроизводства свидетельствует, что правила ВТО могут приводить как к конкурентному развитию экономики страны, так и ее деградации. Каким будет результат, во многом зависит от политической воли государства. Примером успешной политики, ориентированной на развитие, является Китай, чья экономика достигла прорыва. Иждивенческая политика, в результате которой некоторые постсоветские страны даже свернули свои агропроизводства, привела к тому, что на их внутреннем рынке образовался дефицит сельхозпродукции.



Очевидно, что участие во Всемирной торговой организации не может решить всех экономических вопросов. Вместе с тем следует сказать, что для внешнеторговой сферы Казахстана новая денежно-кредитная политика и ВТО являются инструментами, без которых обойтись будет сложно.



Адеми ЕРАСЫЛОВА, КазНИИ экономики АПК и развития сельских территорий, к. э. н.