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Земля должна работать
Вологодская Галина
собкор по Восточно-Казахстанской области

В Восточном Казахстане животноводам возвращают неиспользуе­мые пастбища.

В 2021 году дефицит пастбищ на востоке республики достиг почти 1,5 млн га. Как сообщили в областном управлении земельных отношений, в результате масштабной работы по изъятию пустующих и нерационально используемых земель к 2022 году эту цифру удалось сократить на 500 тыс. га.

На сегодня для выпаса скота, содержащегося в личных хозяйствах, не хватает 146 тыс. га. Больше всего с этой проблемой сталкиваются животноводы Бескарагайского, Бородулихинского, Уланского районов, а также Усть-Каменогорска.

«Для возврата земель сельскохозяйственного назначения проводится космический мониторинг, – рассказали в управлении. – Кроме того, усилен контроль с помощью цифровых платформ Qoldau.kz и компании «Қазақстан ғарыш сапары». На основании получаемых данных акиматы городов и районов составляют акты и направляют их в областной департамент управления земельными ресурсами. Там осуществляют свои проверки, и если земля не используется, обращаются в суд. Процедура изъятия земель достаточно длительная, порой требуется около года».

Всего на востоке страны около 20 млн га пастбищ. Половина из них закреплена за аграрными формированиями, в госсобственности находятся 6,5 млн га, еще примерно 2,5 млн га – это угодья, имеющиеся в распоряжении жителей населенных пунктов.­

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