Земля неприкосновенная

Вместе с тем депутаты выступают за ужесточение законодательной нормы, так как опасаются, что эти столь соблазнительные кусочки земли могут сподвигнуть некоторых особо предприимчивых людей искать бреши в законе. Новелла на запрет отчуждения земли детских садов в частную собственность внесена в проект­ поправок по вопросам культуры и образования, одобренный Мажилисом в первом чтении. Законопроект разработан депутатами.

Депутат Асхат Аймагамбетов отметил, что введение запрета на передачу земельных участков, выделенных для строительства детских садов, в частную собственность позволит сохранить земли, предназначенные для дошкольных учреждений, и обеспечить доступность дошкольного образования.

Его коллега Бакытжан Базарбек предлагает до второго чтения усилить данную норму, так как нередко земли образовательных учреждений незаконно отчуждаются, меняются их целевые назначения.

– Мы должны в законопроекте установить недопустимость изменения корректировки проектов детальной планировки в населенных пунктах, позволяющей менять функционал участков под жилую зону, зарезервированных под детские сады и школы. Нужно ввести функцию согласования градостроительных проектов в части застройки образовательных учреждений, – сказал депутат.

Кроме того, Базарбек считает необходимым запретить отчуждение земель образовательных учреждений, которые уже были приватизированы с участием доли государства более 15%.

– У нас мода появилась: хочешь приоб­рести землю – легче приватизировать образовательное учреждение. Фактически само учреждение ценности не имеет. Мы должны четко и ясно установить грани и ограничения, – сказал депутат.

Нормами законопроекта также предлагается предоставление единовременного денежного поощрения одаренным детям, а также педагогам, подготовившим их.

Одним из важных направлений законопроекта является введение порядка согласования с ономастической комиссией процесса присвоения имен знаменитых личностей частным образовательным организациям и их переименование. Если законопроект будет принят, то частные образовательные организации будут обязаны получить официальное одобрение региональной ономастической комиссии, перед тем как присвоить имя выдающегося деятеля. То есть они будут проходить тот же ономастический процесс, что и государственные образовательные учреждения.

Вводится карта «Ақылман», которая даст возможность школьникам посещать культурные организации, тем самым повышая их вовлеченность в культурную жизнь страны. Законопроектом также предусмотрены меры по сохранению и расширению фондов государственных библиотек.

Предлагается ранжирование вузов. Как известно, в своем Послании Глава государства поручил ввести новую модель финансирования для университетов посредством внедрения дифференцированных размеров гособразовательных грантов в зависимости от качества образования. В связи с этим внесены нормы, направленные на реа­лизацию этой инициативы. Данная система позволит мотивировать казахстанские вузы повышать качество образовательных программ, развивать научные исследования, усилить конкуренцию между университетами и повысить уровень подготовки кадров.

Законопроектом вводится обязательство для образовательных организаций публиковать информацию о штатных единицах и должностях на своих интернет-ресурсах и на единой платформе.

– Эта мера обеспечит прозрачность в сфере образования и повысит открытость кадровой политики для общества и педагогов, – считает Асхат Аймагамбетов.

Согласно повестке, Мажилис ратифицировал соглашение о свободной торговле услугами и инвестициях в рамках СНГ.

Основная цель документа, отметил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев, – формирование зоны свободной торговли услугами стран – участниц СНГ. Соглашение позволит закрепить обязательства по предоставлению наиболее выгодных условий на рынке партнеров для поставщиков услуг из государств – членов СНГ. Вместе с тем создает более благоприятный инвестиционный климат на пространстве СНГ. Торговля услугами Казахстана со странами СНГ за девять месяцев 2024 года составила 3,2 млрд долларов.

– Ратификация соглашения позволит казахстанским предприятиям открывать филиалы в странах СНГ, что будет стимулировать и расширять торгово-экономическое сотрудничество между странами СНГ, привлекать взаимные инвестиции, – пояснил Шаккалиев.

В ходе разработки документа Казахстан внес предложение, которое расширит полномочия суда МФЦА. В частности, если против Казахстана подадут иск инвесторы из какой-то страны СНГ, то рассматривать тяжбу будут не в третейском суде, а в судебном органе международного финансового центра «Астана» (МФЦА).

Депутат Ерлан Стамбеков поинтересовался, с какой целью данная оговорка была внесена Казахстаном в соглашение.

Как уточнил Арман Шаккалиев, это предложение действует на территории Казахстана.

– Если спор возникает по поводу механизмов и процедур, предусмот­ренных соглашением, то для нас на территории Республики Казахстан таким третейским судом выступает суд МФЦА. Все споры, которые возникают на нашей территории, будут рассматриваться в этой юрисдикции, и наши партнеры такую оговорку принимают, – пояснил министр.

К слову, соглашение не затрагивает взаимоотношения государств – членов ЕАЭС, между которыми действуют более либеральные условия торговли. Однако документ устанавливает предсказуемый режим торговли и инвестиций между участниками ЕАЭС, Таджикистаном и Узбекистаном. Кроме того, соглашение вводит единый стандарт защиты инвесторов и их вложений на рынках государств СНГ.

В ходе заседания было рассмотрено досрочное прекращение полномочий мажилисмена Руслана Берденова. Новым депутатом от партии «Respublica» стала Екатерина Смолякова. Новоявленный депутат приняла присягу и была избрана в состав Комитета по социально-культурному развитию.