"Жалоб не поступало" – Минобороны о видео, где шымкентца "силой забирают в армию"

В Министерстве обороны РК прокомментировали видео, где призывника из города Шымкента «силой забирают в армию прямо с улицы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

Напомним, видео, где люди в форме «грубо заталкивают парня в автомобиль и забирают в армию», было растиражировано многими пабликами в Сети. По словам автора видео – очевидца, «парней забирают служить прямо с улиц и даже не дают возможности позвонить родителям».

Как проинформировали в ведомстве, 22 апреля сотрудники полиции провели плановые рейдовые мероприятия в городе Шымкенте. В частности, осуществлялся розыск призывников, не прибывших по вызовам управлений по делам обороны и уклоняющихся от призыва. В результате на призывной участок были доставлены 6 призывников.

«По итогам проведенных рейдовых мероприятий жалоб со стороны родителей или призывников в управления по делам обороны не поступало», – заявили в Минобороны.

По данным ведомства, «проблемным остается вопрос вручения повесток призывникам, которые чаще всего не проживают по заявленному адресу, скрываются родителями. Кроме того, по городу Шымкент более 300 призывников, получившие повестки, не приходят на призывные участки для прохождения медицинской комиссии».

В министерстве напомнили, что уклонение от прохождения медицинской комиссии и воинской службы по призыву предусматривает административную и уголовную ответственность.