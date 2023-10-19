Жамаубаев провел заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности

Заместитель премьер-министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провел очередное заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: primeminister.kz

Ерулан Жамаубаев заслушал доклады представителей ряда заинтересованных государственных органов.

В ходе заседания одобрены результаты анализа регулятивного воздействия в части увеличения срока давности привлечения к административной ответственности за совершение правонарушения в сфере защиты персональных данных.

Также одобрены результаты анализа регулятивного воздействия в части исчисления в процентном соотношении от суммы таможенных платежей и налогов.

По итогам заседания Ерулан Жамаубаев поручил государственным органам провести разъяснительную работу для представителей бизнес-сообщества по вопросам введения новых инструментов регулирования.