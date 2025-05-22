По итогам января–апреля текущего года рост составил 15,8%, превысив среднереспубликанский показатель, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Агадил Рысмахан

Положительная динамика обеспечена за счет увеличения цифр в ключевых секторах: промышленность – 23,6%, сельское хозяйство - 0,7%, строительство – 22,1%, транспорт – 11,2%, связь – 7,7% и торговля – 2,5%.

Как сообщает пресс-служба акима области, важным условием резкого развития является привлечение инвестиций, которые стабильно поступают в экономику региона.

По данным Бюро национальной статистики, среди регионов, где отмечено значительное увеличение индекса физического объема инвестиций в основной капитал, лидирует Жамбылская область. Объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,7 раза (190,8 млрд тенге) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это подтверждает высокое доверие бизнес-сообщества к экономическому потенциалу региона.

Наиболее капиталоемкими остаются промышленные и инфраструктурные отрасли, что отражает текущие приоритеты в экономической политике и развитие производственного потенциала региона.

Рост показателей зафиксирован и в жилищной сфере: за 4 месяца введено 173,2 тыс. квадратных метров жилья, что на 8,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.