Жамбылские полицейские нашли плантацию дикорастущей конопли
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Свыше 50 кг наркотиков изъяли у жителя Жамбылской области в рамках ОПМ «Карасора», передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
В местах произрастания дикорастущей конопли в Шуском районе в момент заготовки наркотических средств с поличным был задержан ранее судимый 39-летний местный житель.
При осмотре местности изъяты высушенная марихуана и каннабис общим весом 50,3 кг.
Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками УПН ДП области, ДПН МВД РК, ПСН «Беркут» с применением служебно-розыскной собаки по кличке Теа.
Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.