Жансая Абдумалик победила на международном турнире по быстрым шахматам

Спорт
Казахстанка Жансая Абдумалик одержала победу на международном турнире "Кубок президента Союза шахматистов Алматы", сообщает vesti.kz.
В состав участников вошли 54 шахматиста из девяти стран. При этом стоит отметить, что в списке значились мужские гроссмейстеры (девять человек) и международные мастера (также девять участников). Кроме того, за призовые места бился победитель завершившегося на днях Almaty Open гроссмейстер из Беларуси Кирилл Ступак.
В течение трех дней спортсмены выявляли сильнейшего в категории "быстрые шахматы". В общем было проведено девять туров, по результатам которых первое место завоевала Абдумалик (на турнире она была посеяна под 15-м номером).
"О результате изначально я не думала. Просто старалась показать стабильную и качественную игру. Перед последними двумя турами, когда я догнала по очкам Сергея Юдина, задумалась о первом месте. Концовку турнира удалось завершить хорошо, что и обеспечило мне первую строчку. Я очень рада тому, что сила моей игры увеличивается", – отметила после победы Абдумалик.
Финальный перфоманс Абдумалик составил 2 679 очков. В итоге международный рейтинг шахматистки вырос на 80 пунктов.
Напомним, что на прошедших Азиатских играх в помещении Абдумалик отметилась двумя наградами. Вместе с еще одной казахстанкой Динарой Садуакассовой она завоевала "золото" в командных "рапиде" и "блице".
В состав участников вошли 54 шахматиста из девяти стран. При этом стоит отметить, что в списке значились мужские гроссмейстеры (девять человек) и международные мастера (также девять участников). Кроме того, за призовые места бился победитель завершившегося на днях Almaty Open гроссмейстер из Беларуси Кирилл Ступак.
В течение трех дней спортсмены выявляли сильнейшего в категории "быстрые шахматы". В общем было проведено девять туров, по результатам которых первое место завоевала Абдумалик (на турнире она была посеяна под 15-м номером).
"О результате изначально я не думала. Просто старалась показать стабильную и качественную игру. Перед последними двумя турами, когда я догнала по очкам Сергея Юдина, задумалась о первом месте. Концовку турнира удалось завершить хорошо, что и обеспечило мне первую строчку. Я очень рада тому, что сила моей игры увеличивается", – отметила после победы Абдумалик.
Финальный перфоманс Абдумалик составил 2 679 очков. В итоге международный рейтинг шахматистки вырос на 80 пунктов.
Напомним, что на прошедших Азиатских играх в помещении Абдумалик отметилась двумя наградами. Вместе с еще одной казахстанкой Динарой Садуакассовой она завоевала "золото" в командных "рапиде" и "блице".