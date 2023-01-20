Женис Осербай освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК

Эту должность он занимал с сентября 2021 года.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Постановлением Правительства РК Осербай Женис Алибекович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщила пресс-служба премьер-министра РК, передает Kazpravda.kz.

Женис Осербай родился в 1981 году в Алматы.

Окончил Казахский экономический университет им. Рыскулова, Акмолинский университет технологии и бизнеса, Московский государственный институт международных отношений РФ, Евразийский Национальный университет им. Л. Н. Гумилева.

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности экономиста в частной компании.

2001-2002 гг. — финансовый аналитик в частной организации.

2004-2006 гг. — главный менеджер Департамента кредитования проектов АО «Банк развития Казахстана».

В 2006-2019 гг. занимал руководящие должности в частных компаниях.

С сентября 2021 года и по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.