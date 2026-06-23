Жаннат Дубирова освобождена от должности вице-министра промышленности и строительства

Этот пост она занимала с декабря 2023 года

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Дубирова Жаннат Балгабаевна освобождена от должности вице-министра промышленности и строительства Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина, передает Kazpravda.kz

В разные годы Жаннат Дубирова работала в коммерческих структурах администратором метаданных, руководителем, менеджером, главным менеджером IT-проектов, заместителем директора департамента информационных технологий.

В 2016-2017 годы – заместитель председателя правления АО «Астана Innovations».

В 2017-2022 годы – руководитель ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата столицы.

С 2022 года – заместитель руководителя бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

С декабря 2023 года – вице-министр промышленности и строительства РК.