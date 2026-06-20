Бектенов провел совещание о ситуации на рынке нефтепродуктов и дал ряд поручений

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Глава Кабмина отметил, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение. 

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание с участием руководства ответственных министерств и правоохранительных органов по вопросу текущей ситуации на рынке нефтепродуктов с учетом влияния внешних факторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Заслушан доклад министра энергетики Ерлана Аккенженова. На данный момент казахстанские нефтеперерабатывающие заводы работают в штатном режиме, обеспечивая потребности внутреннего рынка. Запасы бензина, дизельного и авиационного топлива в стране превышают 1 млн тонн, что позволяет полностью покрывать текущий спрос потребителей.

В приоритетном порядке нефтепродуктами обеспечиваются автозаправочные станции, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также отечественные авиаперевозчики. Дефицита горюче-смазочных материалов не наблюдается.

На постоянной основе проводится мониторинг производства, отгрузки и запасов ГСМ.

Внимание уделено мерам по недопущению незаконного вывоза нефтепродуктов. В настоящее время действует приказ Министерства энергетики на запрет вывоза автотранспортом за пределы Казахстана отдельных видов нефтепродуктов и легких дистиллятов железнодорожным транспортом, введено ограничение на пересечение автотранспортом государственной границы не более 1 раза в сутки.

Заслушаны доклады министра внутренних дел Ержана Саденова, заместителя председателя КНБ – директора Пограничной службы Ерлана Алдажуманова, заместителя председателя Агентства РК по финансовому мониторингу Кайрата Бижанова.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул, что обеспечение стабильности внутреннего рынка нефтепродуктов имеет стратегическое значение. 

По итогам совещания дан ряд поручений:

  • усилить контроль на границах и принять все меры для недопущения дефицита топлива и безусловного обеспечения потребностей страны;
  • Пограничной службе КНБ совместно с Министерством финансов и Агентством по финансовому мониторингу – усилить контроль на государственной границе, обеспечить выявление и пресечение всех схем незаконного перемещения нефтепродуктов;
  • Министерству энергетики – обеспечить постоянный мониторинг баланса производства, запасов и потребления нефтепродуктов и при необходимости незамедлительно вносить предложения по принятию дополнительных мер.
#Правительство #Бектенов #поручения #нефтепродукты #совещание

Популярное

Все
Более 32 тыс. казахстанцев получат газ в этом году
Агросектор наращивает объемы производства
Инфляция идет на спад
С учетом реальных потребностей граждан
Профессионализм, преданность делу и милосердие
Показатель зрелости общества
Формируется новая модель поведения госслужащих
Первые выпускники классов «Жас сақшы» получили сертификаты
Кому отдать свои сердца?
Когда доктор становится блогером
Равное участие – сильная семья
В Астане состоялась презентация книг «Елшіл жол» и «Байып»
Бибигуль Жексенбай приняла участие в обсуждении вопросов поддержки пострадавших от ядерных испытаний
Самый действенный метод воспитания
Он хирург и даже нейро...
«Папье» царство
Капли под контролем
Должников пора призвать к ответу
Чужой беды не бывает
Повышая доступность и качество медицинской помощи
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Гвардейцы оригинально поздравили Геннадия Головкина с включением в Международный зал славы бокса
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Вместо пастбищ – орошаемая пашня
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Казахмыс реализует масштабную программу модернизации Жезказганской площадки
Новый мясокомбинат возродит легендарную семейскую тушенку
В село Ключи пришла вода
Новый центр для китайского бизнеса открылся в Астане
ШОС: эволюция и трансформация за 25 лет
Синоптики предупредили о сильной жаре в ряде регионов Казахстана
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана
Великий писатель земли кыргызской

Читайте также

Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
Нурлыбек Налибаев посетил акмолинские энергообъекты
Число субъектов МСБ значительно увеличилось в Казахстане
Глава Минфина доложил мажилисменам о развитии экономики в 2…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]