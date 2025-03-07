Женщина как символ мироздания

Общество
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Елена Брусиловская
корреспондент Алматинского корпункта

Роль женщины в казахской степной культуре обсудили участники круглого стола в Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписи РК.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Круглый стол прошел в рамках реализации государственной программы «Архив-2025». На встречу были приглашены известные историки, этнографы, философы, литераторы, кинематографисты, художники, специалисты музеев, а также студенты исторического факультета Казахского нацио­нального технико-исследовательского университета
(КНТИУ), обучающиеся по специальности «архивоведение».

Участникам встречи был показан раритетный киножурнал «Советский Казахстан» выпуска 1927 года, черно-белые кадры которого рассказывали о положении казахских женщин и их адаптации к новой жизни в период социалистических преобразований казахского аула.

Кроме того, гости архива ознакомились с фотовыставкой «Возвращенная история о казахской женщине в фотодокументах XIX–XX веков в зарубежных коллекциях», на которой были представлены уникальные фотографии из архивов кинофотофонодокументов Москвы и Санкт-Петербурга, а также Музея этнографии города Гамбурга (ФРГ).

Как отметил директор архива Ильяс Искаков, это лишь небольшая часть работы архива по выявлению и приоб­ретению сотен копий фото-, фоно- и кинодокументов в зарубежных фондах.

– Стало уже очевидным фактом, что без архивных документов практически любое гуманитарное или естественно-научное знание не может быть объективно оценено в историческом аспекте, поэтому так важно для нас сохранить для потомков память о предках, их материальной и духовной культуре, – отметил он.

В своих выступлениях участники круглого стола – профессор КазНУ им. аль-Фараби Лайла Ахметова, художница, специалист по народно-прикладному искусству Гаухар Бисенгалиева, профессор КНТИУ Евгения Утешева, член Международной лиги родологов Назым Адамбай и другие – говорили об огромной роли женщины в жизни казахского народа. Женщина была не только хранительницей домашнего очага, но и объединяющим началом, на котором держался весь жизненный уклад казахов кочевого периода.

– Богатое наследие досталось нам от древних цивилизаций, существовавших в Великой степи, но в этой истории остается еще много белых пятен и искажений, поэтому мы и занимаемся изучением и популяризацией кочевой культуры казахского народа, – сказала заместитель директора архива кандидат исторических наук Сауле Сатаева. – Многочисленные зарубежные исследователи, побывавшие на казахской земле на рубеже XIX–XX веков, писали о значительной свободе казашек в обществе по сравнению с женщиной нормативной исламской культуры, где полностью господствовал шариат. Казахские женщины обладали значительной свободой, в повседневной жизни не закрывали лицо, не находились в затворничестве и юридически не были лишены права общения, связанного с их жизнедеятельностью. Эти положения были закреплены адатом.

Осмысление прошлого помогает понять характер современных процессов, поэтому долг архивистов – максимально вооружить исследователей, а также новые поколения реальным пониманием истории и подлинными документами.

#женщины #круглый стол #Архив-2025 #степная культура

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