Женщина пропала в буран в степи в Павлодарской области

Полицейские Павлодарской области ведут поиски без вести пропавшей 34-летней жительницы города Экибастуза, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Фото: пресс-служба ДП Павлодарской области

16 апреля около 18:00 жители села Бескауга выехали на своей автомашине в степной массив на поиски пропавшего скота.

Примерно в 25 км от села Бескауга в направлении села Жанажол, оставив машину, супруги пошли в разные стороны, предварительно договорившись встретиться около авто. Примерно в 19:00 муж вернулся к машине, но жену так и не дождался. Мужчина обратился в полицию.

В ДП отметили, что накануне в селе были сильная метель и практически нулевая видимость. А у женщины с собой не было телефона, его она оставила в машине.

Сейчас 4 поисковые группы, в числе которых личный состав управления полиции Экибастуза, спасатели и местные жители, ищут пропавшую павлодарку в степном массиве близлежащих населенных пунктов. Задействованы 3 единицы техники. Ориентировки разосланы во все городские и районные отделы полиции.