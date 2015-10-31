​Женщины и глобальная экономика

Итогам I Международного форума деловых женщин «Энергия будущего: женщины, бизнес и глобальная экономика», проходившего с 19 по 26 октября текущего года в Италии в рамках международной выставки «Милан ЭКСПО-2015», была посвящена прошедшая вчера пресс-конференция в Службе центральных коммуникаций.

Первый деловой форум был организован казахстанской международной женской организацией EXPО WОMEN при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. В мероприятии приняли участие порядка 300 человек, в том числе более 200 представителей Италии, Турции, Великобритании, Китая. Казахстанскую делегацию, состоявшую из 85 бизнес-леди из аграрного, туристического и других секторов, возглавила член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике Сауле Айтпаева.

Как рассказала председатель президиума EXPО WОMEN Салтанат Рахимбекова, глобальной целью форума является организация диалога с целью достижения партнерства с женскими организациями мира по совместному участию в выставках ЭКСПО и поддержки принятых на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обновленных Целей развития тысячелетия для всех стран.

В этой связи на итоговом пленарном заседании в Милане Салтанат Рахимбекова предложила принять обращение «EXPО WОMEN – глобальная интеграция женских инициатив за ЭКСПО, экологию и инновации» и поддержать создание Международного совета EXPO-WOMEN с участием женщин – лауреатов Нобелевской премии, послов доброй воли ООН и руководителей международных организаций, лидеров «зеленого» движения. По ее мнению, члены международного совета – выдающиеся личности современности – смогут внести интеллектуальный, финансовый и иной вклад в формирование и продвижение проектов для «Повестки дня после 2015 года», поддержки движения за ЭКСПО, тем самым обратив внимание на актуальные проблемы человечества.

– Итогом плодотворной работы на форуме стало подписание меморандумов о сотрудничестве, заключение соглашений о проведении аналогичных форумов в других городах и регионах Италии с целью интеграции и налаживания торговых и деловых отношений, – проинформировала председатель правления EXPО WОMEN Гаухар Женисбек.

В частности, была достигнута договоренность об организации постоянно действующей виртуальной выставки Online-Expo-Women на английском и русском языках, на которой будут демонстрироваться лучшие инновации и практики женщин всего мира по ключевым тематикам выставок. Планируется учредить ежегодный рейтинговый реестр «Женщины для планеты» с номинациями «Женщины за экологию», «Женщины – социальные предприниматели», «Женщины-инноваторы» и другие. На форуме также обсуждались вопросы развития туризма и было решено реализовать два проекта. Первый – «Гостевые дома: Green family village» по разработке стандартов для экодомов с изучением зарубежного опыта, а также по созданию демо-участка в Акмолинской области, что будет способствовать развитию агротуризма в стране. Второй проект связан с проведением в 2017 году фестиваля моды, в рамках которого на площадках ЭКСПО-2017 соберутся дизайнеры и модельеры из разных стран, что в свою очередь, возможно, положит начало формированию одного из направлений событийного туризма в Казахстане.