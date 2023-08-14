Жертвы телефонных мошенников уже не просят – они кричат о помощи

«Добрые люди, помогите! – читаем в Instagram. – На моего супруга мошенники оформили два кредита в разных банках… Сотрудники полиции сначала не хотели брать заявление, ссылаясь на то, что деньги ушли либо в Украину, либо Финляндию. Вы не первые, сказали они нам. Но потом заявление все же приняли. В одном банке мошенники оформили кредит на 1,8 млн тенге, в другом – на 3 млн. Мы дали сотрудникам полиции номер телефона, с которого звонили супругу. В ответ тишина. Большой вопрос к банкам и службам безопасности: на основании чего вы пропускаете такие большие суммы кредитования? У супруга зарплата – 150 тысяч, с этой суммы взыскиваются алимен­ты и два кредита. Как можно было пропустить такую сумму кредита?»

На совещании в областной прокуратуре указывалось, что за последние пять лет произошел значительный рост интернет-мошенничества. Если в 2018-м было зафиксировано 423 факта, то в 2022-м – 991. За шесть месяцев 2023 года – 458 фактов. Среди обманутых в этому году 25 работников сферы образования, 17 – здравоохранения, 50 пенсионеров, 37 индивидуальных предпринимателей, 77 безработных и студентов.

Заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Сакен Жорабеков сообщил, что в 2022-м мошенники обманули жителей СКО на 2 млрд тенге, в этом году ущерб составил уже порядка 400 млн тенге.

Большая часть мошеннических действий начинается со звонка по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». С начала года таким образом были обмануты 47 жителей области на сумму более 95 млн тенге.

– Сегодня киберпреступления занимают лидирующие позиции в общеуголовной статистике, – отметил заместитель прокурора и обратил внимание на то, что «закредитованность населения создает напряжение в обществе и может спровоцировать дестабилизацию общественно-политической ситуации».

Чаще других на уловки обманщиков попадается образованная, трудоустроенная, замужняя русская женщина 32–40 лет. Вместо фоторобота мошенника следователи прокуратуры нарисовали его типичный портрет: как правило, это безработный холостой или разведенный мужчина в возрасте 21–39 лет со средним либо средним специальным образованием.

– В начале 2023 года в СКО был разработан комплексный план по борьбе с интернет-мошенничеством, однако ситуация не меняется, мероприятия комплексного плана не приносят желаемого результата, – подчеркнул Сакен Жорабеков.

Больше других в теме интернет-мошенничества разобралась адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Елена Игнатенко. Она даже составила список неотложных действий по предотвращению мошенничества в сфере электронного кредитования. Свои предложения направила в департамент экономических расследований по СКО.

Например, адвокат считает, что одной из причин роста числа мошенничества на рынке финансовых услуг является отсутствие должной реакции Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на известные ему факты нарушений со стороны микрофинансовых организаций (МФО), банков и других финансовых организаций.

Незаконное оформление интернет-кредитов, по мнению Елены Игнатенко, является следствием отсутствия жесткой регламентации процедуры регистрации абонентских номеров сотовой связи, а также внедрения механизма дистанционной регистрации сим-карт с использованием автоматических систем обслуживания.

– Для исключения недобросовестного оформления дополнительных абонентских номеров на действующих абонентов необходимо усилить ответственность мобильных операторов за использование имеющихся у них персональных данных, а также предусмотреть обязанность сотового оператора в автоматическом режиме направлять уведомление о регистрации дополнительных сим-карт на уже зарегистрированный за абонентом номер и производить регистрацию дополнительных сим-карт только при подтверждении абонентом своего согласия. Это позволит пресечь регистрацию дополнительных сим-карт без ведома абонента для совершения мошеннических операций, – считает адвокат.

– Немалая часть мошенничества, – объясняет далее Елена Игнатенко, – совершается путем убеждения жертвы скачать приложения удаленного доступа. В результате мошенник получает возможность выполнять за «условного заемщика» все операции. Это доказывает халатное отношение финансовых организаций к безопасности своих информационных ресурсов. Требование о блокировке доступа в систему через программы удаленного доступа должно быть закреплено в нормативных документах.

Финансовые организации, предоставляющие онлайн-кредиты, обязаны иметь центры контроля доступа к персональным данным клиентов, чтобы последние были уведомлены о том, что их персональные данные запрошены для предоставления кредита. Если владелец персональных данных не подтвердит свое согласие, то мошенническая схема будет приостановлена. Это условие должно быть предусмотрено в законе «О персональных данных и их защите».

На практике финансовые организации предусматривают в своих внутренних документах алгоритмы так называемого «бесшовного взаимодействия», в результате чего фотоизображение жертвы мошенничества, полученное обманным путем, становится достаточным для того, чтобы по одному и тому же ОТР-паролю оформить кредитный договор, договор покупки товаров в кредит, страховые полисы, открыть счет в банке и совершить по нему платежные операции.

Это лишь малая часть предложений адвоката Елены Игнатенко, нацеленных на победу в борьбе с интернет-мошенниками. Она обращалась с ними в разные государственные органы, но пока лишь в областной прокуратуре отнеслись к ним со всей серьезностью.

– После приема Елены Александровны Игнатенко, – признался заместитель прокурора Северо-Казахстанской области Сакен Жорабеков, – я позвонил своим родственникам и предупредил об опасности. Это большой минус всем нам, что Елена Александровна вместо следователей раскрыла схему мошеннических действий. Это ж преступный Клондайк, это целая организованная преступная группа!

– Практически каждый день мне звонят люди по мошенничес­кому кредитованию, – говорит Елена Игнатенко. – Я считаю, что если банки не способны защитить своих клиентов, то пусть принимают все риски на себя. Я также считаю, что в ходе расследования уголовных дел должна даваться правовая оценка действиям сотрудников банков и МФО, должны проводиться проверки на соответствие требованиям информационной безопасности. Если банк не просчитывает коэффициент долговой нагрузки клиента, если он позволяет перебрасывать деньги со счета на счет в течение 10 минут после кредитования, да еще в ночное время, то он не может не понимать, что это мошеннические действия.

Интернет-мошенники угрожают национальной безопасности страны, и причинами тому, по мнению адвоката, становятся системные нарушения со стороны финансовых организаций, которых не замечает финансовый регулятор.

Принимаются ли какие-то меры противодействия? Да, но их мало, считает Елена Игнатенко:

– Так, с 1 января будущего года МФО должны будут обеспечить отключение удаленного доступа, с помощью которого мошенники управляют чужими счетами. Это значит, что до конца года разрешено грабить людей?