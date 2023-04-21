Жезказганские хулиганы добрались до малых архитектурных форм

Очередной акт вандализма в Жезказгане. Хулиганы добрались до малых архитектурных форм, установленных в марте к празднику Наурыз. Согласно найденным на сайте госзакупок данным, городской отдел ЖКХ закупил три такие МАФы, стоимость каждой – более 20 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: Юлия Пулина

Жезказганцам понадобился всего месяц, чтобы «проверить» их качество – в одной из декоративных конструкций все нижние декоративные стойки и перегородки были разбиты. Стоит отметить, что поврежденная МАФ установлена в центре города – на бульваре Гарышкерлер – самое популярное место отдыха горожан. Весь бульвар, его парковая зона по периметру, буквально напичканы камерами видеонаблюдения. Только у разбитой МАФы установлено 4 или 5 камер на одной опоре освещения.

По факту содеянного аким Жезказгана Кайрат Шайжанов в очередной раз воззвал к совести горожан и поручил полиции найти виновных. Однако у общественников есть вопросы и к самому главе города.

Зачем приобретать три конструкции из хрупкого пластика за более чем 66 млн тенге? Почему хулиганы безнаказанно орудуют в центре города, если вокруг установлены камеры видеонаблюдения? Работают ли эти камеры вообще или это пустышка?

Судя по фактам вандализма, которые периодически случаются в Жезказгане, пластик и стекло не подходят нашему городу. Дешевых детских площадок из пластика хватает на год. Хулиганы бьют стеклянные теплые остановки, сжигают инновационные мусорные баки.

Сам бульвар Гарышкерлер с его парковой зоной был полностью реконструирован в 2019 году. Помимо новых велосипедных и пешеходных дорожек, в нем были установлены и декоративные инсталляции, панно. В первое же лето детишки под присмотром мам растащили все мозаичные камушки с панно. Сегодня от красоты, созданной для людей, осталось не так много. И это возмущает большинство налогоплательщиков, которые относятся к городу как родному дому. Люди требуют установить видеонаблюдение во дворах и на улицах Жезказгана, чтобы все, чем его пытаются украсить или установить для комфорта горожан, было под пристальным видеонаблюдением. Взывать к порядочности и любви к родному городу, как показывает опыт, бесполезно. 19 апреля безответственное отношение к месту рождения и проживания отдельных граждан отметил и глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на совещании по социально-экономическому развитию страны: «Мы все сталкиваемся с проблемой, как горожане небрежно относятся к своим улицам и домам. И это работает на ухудшение имиджа, репутации нашей страны».

В пресс-службе Департамента полиции области Улытау на запрос о разбитом МАФе сообщили, что факт правонарушения зарегистрирован в КУИ. В данный момент устанавливается размер ущерба.

Пока нет данных, по какой статье будет классифицировано правонарушение, однако, скорее всего, по статье 202 Уголовного Кодекса РК – «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

В начале апреля текущего года акимат области сообщил, что в этом году на улицах Жезказгана будут установлены 219 видеокамер наблюдения. Надо надеяться, это долгожданное дополнение к мерам безопасности в городе защитит от вандалов 73 новые детские площадки, стоимостью более 1,7 млрд тенге (их обещают установить до осени), а также 39 современных остановок общественного транспорта, судя по проекту, выполненных из стекла и пластика.