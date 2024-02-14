Житель Талдыкоргана Еркегали Имангали делает обычные пятиэтажки яркими и узнаваемыми, его муралы украшают здания по всему региону Жетысу и Алматинской области

Будучи дизайнером в Региональной службе коммуникаций, Еркегали Имангали принимал участие в различных социальных и культурных проектах. В начале 2020 года к 175-летию Абая и 1 150-летию аль-Фараби создал серию стикеров в карикатурном стиле с высказываниями великих мыслителей. Нестандартные и запоминающиеся работы понравились местному акимату. В том же году ставшие известными произведения молодого художника решили масштабировать – причем сразу в формат муралов, которые в то время только-только набирали популярность в регионе.

– В августе 2020 года нарисовал аль-Фараби в седьмом мик­рорайоне и Абая Кунанбайулы в микрорайоне «Каратал». Но самой первой работой, хотя не такой крупноформатной, стали «Супергерои», – вспоминает собеседник. – Так как опыта у меня не было, предложили сделать сначала маленький рисунок: он занимает примерно два этажа дома в микрорайоне «Жетысу». Тогда, во времена пандемии, я предложил эскиз мурала «Дәрігерлер – нағыз батырлар», где в ряду с Человеком-пауком, Бэтменом и Железным Человеком стоит врач в маске. После этой работы и начались крупные проекты.

Художник не скрывает, что не так сложно перенести на огромную стену свое детище, как соз­дать тот самый эскиз, где полет фантазии автора отвечает видению и техзаданию заказчика.

– Сначала вручную создаю эскиз мурала на бумаге, потом перевожу его в цифровой формат, – перечисляет этапы работы собеседник. – Рисуешь разные варианты изображения и отправляешь заказчику, который вносит свои предложения и исправления. Бывает, что сам процесс нанесения мурала на стены занимает от трех до пятнадцати дней, в зависимости от сложнос­ти рисунка, а вот разработка эскиза может затянуться на два месяца или даже на полгода – был и такой случай, когда количество предлагаемых мною эскизов превысило три десятка.

А вот когда заказчик дает возможность создавать мурал так, как «видит» художник, тогда и работа занимает считаные дни. На одном дыхании, вспоминает Еркегали, он нарисовал цветущие персиковые деревья и ласточек на стене детского реабилитационного центра в Каратальском райо­не и мурал на здании гуманитарного колледжа в Сарканском районе, где центром композиции в национальном стиле стала девушка с кобызом.

А при создании мурала, посвященного спасателям, использовали изображения наших местных пожарных, рассказывает Еркегали Имангали. Провели фотосессию, выбрали самое фактурное лицо, с максимальной точностью перенесли на стену изображения специальной техники… Эта работа, украшающая пятиэтажный дом в шестом микрорайоне Талдыкоргана, в целом заняла два месяца.

Отвечая же на вопрос об особенностях технической стороны работ с такими объемными «полотнами», художник-дизайнер неожиданно заявляет, что всегда начинает творить… под покровом ночи.

– Устанавливается проектор, воспроизводящий изображение на стену, и обводятся контуры эскиза, – раскрывает профессиональные секреты мастер. – Кто-то считает, что это неправильно и «слишком легко» – якобы таким образом просто копируется изображение. Некоторые художники говорят, что надо использовать традиционную технику переноса «по клеткам». По сути, это одно и то же, и в современное время нужно использовать новые подходы. А изображение в любом случае является копией моей бумажной работы.

С удовольствием нарисовал бы мурал и в девять, и в двенадцать этажей, продолжает художник. Но пока таких заказов не поступало: как оказалось, стрит-арт – удовольствие не из дешевых. Помимо услуг художника, в копеечку влетают почасовая аренда высотного крана и покупка специальной краски в баллончиках, которой уходит очень много.

Рисовать именно муралы Еркегали нигде не учился – опыт получал сразу на практике. Но талант парня оценили быстро. Его арт-объекты можно увидеть в разных населенных пунктах Алматинской области и Жетысу. «Баллончику» молодого автора принадлежат изображения Динмухамеда Кунаева в городе Уштобе, Ескельды-би в селе Карабулак и портрет скончавшегося от ковида экс-акима Талгарского района Жолана Умарова в городе Талгаре.

– Сейчас работаю художником-постановщиком в отделе специальных проектов телеканала «Жетысу», – делится Еркегали Имангали. – В дальнейших планах – рисовать, только рисовать.

С трудами художника, в чис­ле которых афиши, логотипы и интересные ролики с процессом создания работ, можно ознакомиться в социальных сетях, где он зарегистрирован под ником erkosh_art. Самое же интересное, что при таком количестве масштабных произведений, «громче» всего в плане просмотров и упоминаний у автора «выстрелил» рисунок… на ковре. Совсем недавно по заказу одного из местных предпринимателей, открывающего кафе в национальном стиле, Еркегали впервые нанес рисунок на тканое изделие. Об этой популяр­ной сейчас технике он был наслышан, но не пробовал – как говорится, не доходили руки.

– Заказчик выставил в Instagram рисунок девушки в стиле «Алтын Адам» в поисках того, кто сделает такой рисунок на ковре, – говорит художник. – Несколько человек мне скинули это предложение, и я решил попробовать. Он привез ковер, я повесил его, взял крас­ки… И уже через два часа работа была готова. Текстура ковра, как оказалось, очень хорошо подходит для рисования – на нем легко исправлять неточности. И смотрится очень красиво. Я выставил эту работу на своей странице в Instagram, и она вызвала огромный резонанс. Если будут подобные заказы – с удовольствием нарисую еще.