Житель Талдыкоргана Еркегали Имангали делает обычные пятиэтажки яркими и узнаваемыми, его муралы украшают здания по всему региону Жетысу и Алматинской области

Общество
1
Дина Боранбаева

Бумага, ручка, карандаши – вечные спутники 28-летнего художника. С самого детства, вспоминает Еркегали, ничто не увлекало его так, как рисование. После школы талантливый парень решил получить специальность графического дизайнера, поступив в Жетысуский университет им. И. Жансугурова. Учеба была в радость, и к работе тоже приступил с удовольствием и творческим подходом.

фото из личного архива Еркегали Имангали

Будучи дизайнером в Региональной службе коммуникаций, Еркегали Имангали принимал участие в различных социальных и культурных проектах. В начале 2020 года к 175-летию Абая и 1 150-летию аль-Фараби создал серию стикеров в карикатурном стиле с высказываниями великих мыслителей. Нестандартные и запоминающиеся работы понравились местному акимату. В том же году ставшие известными произведения молодого художника решили масштабировать – причем сразу в формат муралов, которые в то время только-только набирали популярность в регионе.

– В августе 2020 года нарисовал аль-Фараби в седьмом мик­рорайоне и Абая Кунанбайулы в микрорайоне «Каратал». Но самой первой работой, хотя не такой крупноформатной, стали «Супергерои», – вспоминает собеседник. – Так как опыта у меня не было, предложили сделать сначала маленький рисунок: он занимает примерно два этажа дома в микрорайоне «Жетысу». Тогда, во времена пандемии, я предложил эскиз мурала «Дәрігерлер – нағыз батырлар», где в ряду с Человеком-пауком, Бэтменом и Железным Человеком стоит врач в маске. После этой работы и начались крупные проекты.

Художник не скрывает, что не так сложно перенести на огромную стену свое детище, как соз­дать тот самый эскиз, где полет фантазии автора отвечает видению и техзаданию заказчика.

– Сначала вручную создаю эскиз мурала на бумаге, потом перевожу его в цифровой формат, – перечисляет этапы работы собеседник. – Рисуешь разные варианты изображения и отправляешь заказчику, который вносит свои предложения и исправления. Бывает, что сам процесс нанесения мурала на стены занимает от трех до пятнадцати дней, в зависимости от сложнос­ти рисунка, а вот разработка эскиза может затянуться на два месяца или даже на полгода – был и такой случай, когда количество предлагаемых мною эскизов превысило три десятка.

А вот когда заказчик дает возможность создавать мурал так, как «видит» художник, тогда и работа занимает считаные дни. На одном дыхании, вспоминает Еркегали, он нарисовал цветущие персиковые деревья и ласточек на стене детского реабилитационного центра в Каратальском райо­не и мурал на здании гуманитарного колледжа в Сарканском районе, где центром композиции в национальном стиле стала девушка с кобызом.

А при создании мурала, посвященного спасателям, использовали изображения наших местных пожарных, рассказывает Еркегали Имангали. Провели фотосессию, выбрали самое фактурное лицо, с максимальной точностью перенесли на стену изображения специальной техники… Эта работа, украшающая пятиэтажный дом в шестом микрорайоне Талдыкоргана, в целом заняла два месяца.

Отвечая же на вопрос об особенностях технической стороны работ с такими объемными «полотнами», художник-дизайнер неожиданно заявляет, что всегда начинает творить… под покровом ночи.

– Устанавливается проектор, воспроизводящий изображение на стену, и обводятся контуры эскиза, – раскрывает профессиональные секреты мастер. – Кто-то считает, что это неправильно и «слишком легко» – якобы таким образом просто копируется изображение. Некоторые художники говорят, что надо использовать традиционную технику переноса «по клеткам». По сути, это одно и то же, и в современное время нужно использовать новые подходы. А изображение в любом случае является копией моей бумажной работы.

С удовольствием нарисовал бы мурал и в девять, и в двенадцать этажей, продолжает художник. Но пока таких заказов не поступало: как оказалось, стрит-арт – удовольствие не из дешевых. Помимо услуг художника, в копеечку влетают почасовая аренда высотного крана и покупка специальной краски в баллончиках, которой уходит очень много.

Рисовать именно муралы Еркегали нигде не учился – опыт получал сразу на практике. Но талант парня оценили быстро. Его арт-объекты можно увидеть в разных населенных пунктах Алматинской области и Жетысу. «Баллончику» молодого автора принадлежат изображения Динмухамеда Кунаева в городе Уштобе, Ескельды-би в селе Карабулак и портрет скончавшегося от ковида экс-акима Талгарского района Жолана Умарова в городе Талгаре.

– Сейчас работаю художником-постановщиком в отделе специальных проектов телеканала «Жетысу», – делится Еркегали Имангали. – В дальнейших планах – рисовать, только рисовать.

С трудами художника, в чис­ле которых афиши, логотипы и интересные ролики с процессом создания работ, можно ознакомиться в социальных сетях, где он зарегистрирован под ником erkosh_art. Самое же интересное, что при таком количестве масштабных произведений, «громче» всего в плане просмотров и упоминаний у автора «выстрелил» рисунок… на ковре. Совсем недавно по заказу одного из местных предпринимателей, открывающего кафе в национальном стиле, Еркегали впервые нанес рисунок на тканое изделие. Об этой популяр­ной сейчас технике он был наслышан, но не пробовал – как говорится, не доходили руки.

– Заказчик выставил в Instagram рисунок девушки в стиле «Алтын Адам» в поисках того, кто сделает такой рисунок на ковре, – говорит художник. – Несколько человек мне скинули это предложение, и я решил попробовать. Он привез ковер, я повесил его, взял крас­ки… И уже через два часа работа была готова. Текстура ковра, как оказалось, очень хорошо подходит для рисования – на нем легко исправлять неточности. И смотрится очень красиво. Я выставил эту работу на своей странице в Instagram, и она вызвала огромный резонанс. Если будут подобные заказы – с удовольствием нарисую еще.

#Талдыкорган #хобби #творчество #муралы #Еркегали Имангали

Популярное

Все
В Валентинов день письма писать лень?
Не город – каток
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики
Скульптура как чувство
В команде только девушки
Дело каждого казахстанца
Приветствуем тебя, Сольналь!
Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг
На урок – без опозданий
Батальон, стройся!
Весело учиться, с пользой отдыхать
На грани
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Платежный переполох
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Welcome to Kazakhstan!
Асат Нурпеисов стал управделами президента
Мир, полный лжи
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Молочные реки – костанайские берега
Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея
Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций
Со школы – на больничную койку
Жить надо по средствам
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложен…
Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выд…
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю истори…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]