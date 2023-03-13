Житель Уганды построил из мусора плот, на котором открыл плавучий ресторан. Как передает NTD, на его создание ушло порядка десяти тонн пластиковых бутылок

На судне с комфортом разместятся от 100 до 120 человек. По мнению туристов и местных жителей, создание объекта принесло большую пользу, поскольку владелец не только очис­тил окружающую среду, но и создал нечто совершенно уникальное.

Фото: obzor.lt

Джеймс – бывший экскурсовод. Строить лодку начал в 2017 году. Сначала просто хотел показать, куда девать тонны мусора из озера Виктория, в которое во время сильных дождей смываются горы пластиковых отходов.

Угандиец начал с того, что стал за небольшую плату скупать у рыбаков пластмассовые бутылки. За полгода накопил десять тонн. Потом начал строить плот. Причем бутылки заполнил землей и посадил в них рас­тения. Верхняя их часть дает тень, а нижняя уходит в воду и создает благоприятную среду для рыб.