Жителей Актау приглашают на общегородской субботник

Так акимат приглашает всех неравнодушных присоединиться к республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». На призыв сразу откликнулись общественники и ряд коммерческих организаций. В Актау 10 августа сотни горожан с раннего утра приступили к очистке излюб­ленного места для прогулок – набережной. Акция проходит под девизом «Внесите свой вклад в чистоту нашего города».

«Набережная – это визитная карточка Актау, место, где мы встречаем рассветы, проводим вечера, гуляем с детьми. Но, к сожалению, не все относятся к этому пространству с долж­ным уважением. Вандализм, порча скамеек, урн, детских площадок – все это отражает не только небрежное отношение к общественному имуществу, но и отсутствие гражданской ответственности», – констатировали печальный факт активисты.

Действительно, набережная часто становится «жертвой» безалаберного отношения людей к общему имуществу, а то и намеренного вандализма.

– Вдоль набережной установлена красивая белая балюстрада. Мне кажется, коммунальные службы уже устали ее восстанавливать. Случайно ее элементы невозможно сломать, они просто выбиты. Я не совсем понимаю, почему ремонт должен идти за счет госбюджета или средств подрядчиков, которые это строили. Нужно искать вандалов, штрафовать, заставлять ремонтировать за свой счет, – делится наболевшим жительница Актау Алия Шарипова. – Еще один пример. Была у нас скульптура осетра на набережной. Немало людей ежедневно приходили, фотографировались с ней. Но находились и те, кто ковырял постамент, залезал на скульп­туру, ломая ее. Несколько раз ее восстанавливали, но в итоге вообще убрали.

Проблема вандализма, к сожалению, актуальна не только в Актау или в Мангистауской области. Небрежное отношение к природе, намеренная порча общественного имущества встречаются нередко. И пока одни собираются группами и делают мир чище, другие собираются «шайками» и демонст­рируют свою «власть», ломая качели и разрушая балюстраду на набережной. Республиканская экоакция «Таза Қазақстан» направлена в том числе и на то, чтобы первых стало больше.