Жители используют творческий подход

Более 600 одаренных учащихся таразских школ, посещающих центр технического творчества, решили внести вклад в общее дело по-своему. Ребята приступили к изготовлению поделок из мусора, показав взрослому населению, что даже, казалось бы, ненужная вещь может обрести вторую жизнь, и ее можно либо где-нибудь использовать, либо переработать, не нанося вреда окружающей среде. Воспитанники центра совместно с опытными руководителями изготовили более 200 творческих работ из собранных отходов – это картины, кук­лы и даже посуда.

В свою очередь ребятами, увлекающимися наукой, предложены идеи по улучшению экологии. В их числе – проекты по мусоропереработке, очистке города, созданию умной экотеплицы и другие.

А в селе Ерназар Жамбылского района среди невесток провели конкурс «Самый чистый двор». В конкурсе приняли участие девять девушек, которые активно поддерживают акцию в ауле. Целью состязания стали сохранение чистоты, формирование экологической культуры среди местных жителей, повышение единства и согласия граж­дан, а также обеспечение преемственности поколений. Победителям вручены ценные призы.

Похожие конкурсы прошли в областном центре и других сельских населенных пунк­тах региона. В частности, конкурс «Наш двор» организован в таразском микрорайо­не «Ұлы дала», в Байзакском районе выбрали лучшего волонтера, самые чистые дворы определили в Сарысуском и Кордайском районах, а в Таласском – лучшую улицу. Отмечены наиболее активный житель района Т. Рыскулова и лучший дворник Шуского района.

Кроме того, с участием волонтеров и активных граж­дан области проведены традиционные субботники. Так, в Таразе организованы покраска и мойка остановок по ул. Б. Момышулы, уборка улицы Айша-биби и микрорайона «Карасу», вдоль реки Талас и канала Аулие булак, а также санитарная очистка в парке «Мамыр», к которой было привлечено более 200 горожан.

– Мы принимаем участие в подобных экологических акциях постоянно. Хотелось бы выразить пожелание посетителям парка, чтобы проявляли заботу об экологии и внешнем облике города и элементарно соблюдали чистоту, ведь, как известно, чисто там, где не сорят, – сказала заведующая отделением городского отдела занятости и социальных программ Гульнар Дайрабаева.

Аналогичные акции проходят по всей области. В частности, приведены в порядок центральный парк Байзакского района, территория мавзолеев Айши-биби в Жамбылском районе, Сыпатай-батыра в Меркенском районе и Шокай Датка в Сарысуском районе, центр села Кордай и парк железнодорожников города Шу.

Как сообщили в акимате области, с начала акции в регионе проведено около 1 770 субботников с привлечением более чем 220 тыс. человек. От мусора очищено 60 историко-культурных памятников, 143 парка и сквера, 816,6 км каналов и арыков, 3,1 тыс. км улиц и 109,1 тыс. дворов, вывезено порядка 11,4 тыс. тонн мусора. Также высажено около 60 тыс. саженцев, запущено 49 фонтанов. Местные власти отметили, что в Таразе и районах области субботники будут организовываться на системной основе.

В рамках акции в области начат ремонт дорог. На эти цели из бюджета выделено 23,1 млрд тенге. Планируется провести ремонт 469,6 км дорог. Из них 155,3 км автодорог местного значения, 286,2 км улиц населенных пунктов и 28,1 км тротуаров.

Следует отметить, что на благоустройство, озеленение и санитарную очистку регио­на в этом году выделено 10,3 млрд тенге. Помимо ремонта дорог в планах местных властей привести в надлежащий вид ряд жилых домов и парков отдыха.