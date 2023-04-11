Жители Кокшетау несколько месяцев переплачивали за вывоз мусора

Жители города Кокшетау переплачивали за услуги по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов (ТБО), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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В Кокшетау утвержденный тариф по сбору, транспортировке, сортировке и захоронению ТБО для жителей благоустроенного дома составляет 500 тенге в месяц, неблагоустроенного – 580 тенге.

Однако с декабря прошлого года жители благоустроенных и неблагоустроенных домов должны были платить 377 и 438 тенге соответственно только за сбор и транспортировку мусора, поскольку мусоровывозящие компании не имели возможность сортировать и захоранивать ТБО.

Однако прокуроры установили, что жители благоустроенных домов по этой комуслуге вместо положенных 377 тенге платили 438.

По акту прокурорского надзора акимат Кокшетау перепроверил платежи кокшетаусцев, и 6 350 горожанам возвратили переплаченные деньги. Сейчас им за услуги по сбору и транспортировке ТБО производят начисления по верному тарифу.