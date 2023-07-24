Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона

Текущий месяц для жителей Жезказгана отметился довольно неприятными событиями. Вечером 13 июля на время была полностью остановлена работа Жезказганской ТЭЦ ТОО «Казах­мыс энерджи», об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, отметив, что это уже вторая остановка теплоэнерго­централи с начала лета.

Стоит отметить, что в июне 2023 года неполадки в работе отмечались и на другом предприя­тии ТОО «Казахмыс энерджи» – Балхашской ТЭЦ. Компания пока никак не прокомментировала остановку ее работы. Известно, что по факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования.

Еще более обсуждаемой новостью стала информация департамента Антикоррупционной службы области Улытау от 10 июля. В АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана» на основании жалоб по поводу некачественного оказания услуг были проведены соответствующие проверки.

Результат оказался, мягко говоря, ошеломляющим – выявлено неэффективное использование свыше 4 млрд тенге, десятки других нарушений и злоупотреблений. В том числе – систематичес­кое хищение денежных средств, направленных на содержание сетей, присвоение заработной платы, премий, фиктивное трудоустройство, включение в квитанции об оплате несуществующих услуг…

В антикоррупционном ведомстве также отметили, что в настоящее время обеспечен возврат денежных средств на сумму свыше 3 млрд тенге, которые направлены на погашение кредиторской задолженности, в том числе перед представителями бизнеса.

Новость вызвала немалый резонанс, но в большей части – недоумение. По данным вице-президента ОЮЛ и ИП «Казах­станская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг» по области Улытау, бывшего члена республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции РК Рината Бикаева, соответствующих уголовных дел зарегист­рировано не было... Ну а компетентные органы, городской и областной акиматы, да и сами сотрудники АО «ПТВС» очень удивлены. Собственно, никакой дополнительной информации нет, общественность в ожидании реак­ции областной прокуратуры.

Проблемы в АО «ПТВС» действительно имеются. В декабре прошлого года и марте текущего сотрудники предприятия жаловались на задержку зарплаты, невыплаты социальных отчис­лений. Но 4 млрд – сумма внушительная и вызывает много вопросов. Впрочем, департамент Антикоррупционной службы области Улытау обещает раскрыть детали на планируемом брифинге по итогам полугодия.

АО «ПТВС» – предприятие-монополист, снабжающее горячей, холодной водой и теплом областной центр, и само известие о злоупотреблениях ставит под сомнение готовность города к отопительному сезону. Выяснить, как сегодня работает предприя­тие, удалось 14 июля. Повод к визиту – полугодовой отчет АО «ПТВС» перед потребителями о проделанной работе.

И первая новость, довольно нео­жиданная, – АО «ПТВС», бывшее в доверительном управлении ТОО «Kazakhmys Energy» («Казах­мыс энерджи»), с июня 2023 года стало предприятием со 100-процентным государственным пакетом акций. Назначен и новый директор – Биркен Кулманов. Что интересно, официально об этом нигде не сообщалось, а на сайте госзакупок в объявлениях до сих пор фигурирует имя преды­дущего руководителя.

Биркен Кулманов, кстати, и сам в замешательстве от сообщения Антикоррупционной службы. В наследство ему досталось проб­лемное предприятие, однако данными о хищениях он не располагает.

Директор отметил, что АО уже запросило у Антикора документы по проверкам, в том числе материалы уголовных дел, если таковые существуют. Впрочем, руководство больше заботит ситуация с подготовкой к грядущему отопительному сезону, ведь по итогам полугодия у предприятия большой убыток.

Сегодня услуги АО получают 28,5 тыс. населения Жезказгана и прилегающих поселков, а также 1 360 юридических лиц. Доход АО «ПТВС» за шесть месяцев года составил 1,8 млрд тенге, а расход – 3,058 млрд тенге. Чистый убыток – 1,258 млрд тенге.

– Сегодня мы пересматривали все документы, – отметил Биркен Кулманов. – К концу 2023 года ожидаемый дефицит финансовых средств составит свыше 2,4 миллиарда тенге. А расходы только растут.

АО закупает в среднем 17 млн кубометров воды у «Казахмыс дистрибьюшн». Вся вода для нужд города и предприятий поступает из одного источника – Кенгирского водохранилища, которое находится на балансе «Казахмыса».

– До передачи предприятия государству один кубометр стоил 12,24 тенге, – сообщил директор АО «ПТВС». – Сегодня тариф вырос на 50%, до 18,98 тенге за куб, а это означает увеличение расходов в среднем на 115 миллионов тенге.

Такая же ситуация с электроэнергией. Ее поставщик – ТОО «Казэнергоцентр» – уведомил, что 1 кВт·ч подорожает с 16,7 тенге до 20,1 тенге. Ежегодно АО потребляет 28,8 млн кВт·ч, чтобы обеспечить работу насосных станций, гидроцеха и других подразделений. Расходы на электроэнергию вырастут примерно на 198 млн тенге.

Несмотря на финансовые проб­лемы, предприятие погасило большую часть задолженностей перед контрагентами, подчерк­нул Биркен Кулманов.

Предприятие стабильно функ­ционирует и платит зарплату сотрудникам во многом благодаря поддержке областного и городского акиматов. Большая часть работ по ремонту и замене трубопроводов финансируется за счет бюджетных средств.

Акимат Жезказгана в этом году на подготовку к отопительному сезону выделил 1,5 млрд тенге. На эту сумму проводится реконструкция хозпитьевых сооружений, ремонтируются 12,4 км тепловых сетей, работа в целом ведется на 21 объекте.

Но справится ли полностью в такой ситуации предприятие со своими обязанностями по подготовке к отопительному сезону? Резонный вопрос. Весь минувший зимний период жезказганцы жаловались на нехватку в домах тепла, что особенно актуально для ряда городских районов и пригорода.

– Предприятие уже выполнило 40–45% запланированных работ по подготовке к отопительному сезону, – сообщил Биркен Кулманов. – Помимо этого есть проекты, финансируемые из республиканского, областного бюджетов, инвестиционные, которые подрядчики исполнили на 35–40%. Все работы должны быть завершены до 15 сентября, чтобы провести осеннюю промывку и опрессовку сетей.

В целом изношенность городских водопроводных и тепловых сетей сегодня составляет порядка 65–70%, отметил руководитель АО «ПТВС». За год-два эту проблему не исправить. Задача предприятия – сделать все возможное, чтобы не допустить потерь тепла и аварийных ситуаций зимой.

Требует своего решения и ситуация с поливом приусадебных участков и городских зеленых насаждений. В этом году поливную воду дали с опозданием, к тому же жезказганцы жалуются на то, что ее объемов недостаточно. Ключевая проблема заключается в том, что в городе нет четко разделенных водоводов по назначению – это для парков и цветников кольцевых и объездных дорог, а это для приусадебных участков, все смешано. Получается, в одном месте воды достаточно, в другом – не хватает. В качестве временной меры обсуждается предложение поливать зеленые насаждения исключительно по ночам...

Биркен Кулманов также затронул вопрос оплаты услуг, отметив, что новая тарифная сетка не ударит по карману потребителя. В среднем услуги для физических лиц подорожают на 5–8%. Бесспорно, тарифы на воду и тепло в Казахстане одни из самых низких в мире, однако в ряде регионов страны качество услуг оставляет желать лучшего.

К примеру, жезказганцы жалуются на некачественную питьевую воду. Директор АО «ПТВС» уточнил, что проекты по обеспечению города водой из подземных источников уже в работе. На строительство и реконструкцию Уйтас-Айдосского водовода запланировано 16,8 млрд тенге. В 2022 году из 58 км его было проложено… 480 м.

В 2023 году из резерва Правительства уже выделено 4,2 млрд тенге. На эти деньги до августа текущего года подрядчик обязан проложить еще около 13 км труб. В случае исполнения работ в срок будет выделено еще 4,2 млрд тенге. Работы по графику означают, что к следующему году первый этап работы будет завершен, а значит, в 2024 году проведут реконструкцию подъемного насоса Уйтас-Айдоса и замену водовода на всем его протяжении.

«Бородатый» проект Эскула, на который потрачено немало бюджетных миллиардов, также в работе. Если все пойдет по плану, уже скоро со стороны Сатпаева по Эскулинскому водоводу в сторону Жезказгана будут ежегодно поступать до 2,3 млн кубометров воды. Из них один миллион кубов предназначен для поселка Кенгир, остальную часть получат жители поселка Костанкелды и часть пригородных кварталов.

Сколько времени понадобится на завершение работ по всем подземным месторождениям и водоводам, чтобы полностью обеспечить Жезказган качественной питьевой водой, пока неизвестно. Впрочем, параллельно ведутся работы по реконструкции очистных сооружений – гидроцеха, где будут установлены новые мощные фильтры для очистки воды из Кенгирского водохранилища. Проект осуществляется согласно инвестиционной программе, поэтому его финансирование не ляжет на плечи потребителей, заверил Биркен Кулманов.