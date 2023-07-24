Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона Общество 24 июля 2023 г. 0:30 6 Юлия Пулина Две остановки за лето Жезказганcкой ТЭЦ, а также резонансное сообщение Антикоррупционной службы о систематических хищениях на городском предприятии тепловодоснабжения (АО «ПТВС») заставили население областного центра с тревогой ждать грядущего отопительного сезона. фото Натальи Ляликовой Текущий месяц для жителей Жезказгана отметился довольно неприятными событиями. Вечером 13 июля на время была полностью остановлена работа Жезказганской ТЭЦ ТОО «Казахмыс энерджи», об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики РК, отметив, что это уже вторая остановка теплоэнергоцентрали с начала лета. Стоит отметить, что в июне 2023 года неполадки в работе отмечались и на другом предприятии ТОО «Казахмыс энерджи» – Балхашской ТЭЦ. Компания пока никак не прокомментировала остановку ее работы. Известно, что по факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования. Еще более обсуждаемой новостью стала информация департамента Антикоррупционной службы области Улытау от 10 июля. В АО «Предприятие тепловодоснабжения Жезказгана» на основании жалоб по поводу некачественного оказания услуг были проведены соответствующие проверки. Результат оказался, мягко говоря, ошеломляющим – выявлено неэффективное использование свыше 4 млрд тенге, десятки других нарушений и злоупотреблений. В том числе – систематическое хищение денежных средств, направленных на содержание сетей, присвоение заработной платы, премий, фиктивное трудоустройство, включение в квитанции об оплате несуществующих услуг… В антикоррупционном ведомстве также отметили, что в настоящее время обеспечен возврат денежных средств на сумму свыше 3 млрд тенге, которые направлены на погашение кредиторской задолженности, в том числе перед представителями бизнеса. Новость вызвала немалый резонанс, но в большей части – недоумение. По данным вице-президента ОЮЛ и ИП «Казахстанская ассоциация предпринимателей и сервисных услуг» по области Улытау, бывшего члена республиканской специальной мониторинговой группы при Агентстве по противодействию коррупции РК Рината Бикаева, соответствующих уголовных дел зарегистрировано не было... Ну а компетентные органы, городской и областной акиматы, да и сами сотрудники АО «ПТВС» очень удивлены. Собственно, никакой дополнительной информации нет, общественность в ожидании реакции областной прокуратуры. Проблемы в АО «ПТВС» действительно имеются. В декабре прошлого года и марте текущего сотрудники предприятия жаловались на задержку зарплаты, невыплаты социальных отчислений. Но 4 млрд – сумма внушительная и вызывает много вопросов. Впрочем, департамент Антикоррупционной службы области Улытау обещает раскрыть детали на планируемом брифинге по итогам полугодия. АО «ПТВС» – предприятие-монополист, снабжающее горячей, холодной водой и теплом областной центр, и само известие о злоупотреблениях ставит под сомнение готовность города к отопительному сезону. Выяснить, как сегодня работает предприятие, удалось 14 июля. Повод к визиту – полугодовой отчет АО «ПТВС» перед потребителями о проделанной работе. И первая новость, довольно неожиданная, – АО «ПТВС», бывшее в доверительном управлении ТОО «Kazakhmys Energy» («Казахмыс энерджи»), с июня 2023 года стало предприятием со 100-процентным государственным пакетом акций. Назначен и новый директор – Биркен Кулманов. Что интересно, официально об этом нигде не сообщалось, а на сайте госзакупок в объявлениях до сих пор фигурирует имя предыдущего руководителя. Биркен Кулманов, кстати, и сам в замешательстве от сообщения Антикоррупционной службы. В наследство ему досталось проблемное предприятие, однако данными о хищениях он не располагает. Директор отметил, что АО уже запросило у Антикора документы по проверкам, в том числе материалы уголовных дел, если таковые существуют. Впрочем, руководство больше заботит ситуация с подготовкой к грядущему отопительному сезону, ведь по итогам полугодия у предприятия большой убыток. Сегодня услуги АО получают 28,5 тыс. населения Жезказгана и прилегающих поселков, а также 1 360 юридических лиц. Доход АО «ПТВС» за шесть месяцев года составил 1,8 млрд тенге, а расход – 3,058 млрд тенге. Чистый убыток – 1,258 млрд тенге. – Сегодня мы пересматривали все документы, – отметил Биркен Кулманов. – К концу 2023 года ожидаемый дефицит финансовых средств составит свыше 2,4 миллиарда тенге. А расходы только растут. АО закупает в среднем 17 млн кубометров воды у «Казахмыс дистрибьюшн». Вся вода для нужд города и предприятий поступает из одного источника – Кенгирского водохранилища, которое находится на балансе «Казахмыса». – До передачи предприятия государству один кубометр стоил 12,24 тенге, – сообщил директор АО «ПТВС». – Сегодня тариф вырос на 50%, до 18,98 тенге за куб, а это означает увеличение расходов в среднем на 115 миллионов тенге. Такая же ситуация с электроэнергией. Ее поставщик – ТОО «Казэнергоцентр» – уведомил, что 1 кВт·ч подорожает с 16,7 тенге до 20,1 тенге. Ежегодно АО потребляет 28,8 млн кВт·ч, чтобы обеспечить работу насосных станций, гидроцеха и других подразделений. Расходы на электроэнергию вырастут примерно на 198 млн тенге. Несмотря на финансовые проблемы, предприятие погасило большую часть задолженностей перед контрагентами, подчеркнул Биркен Кулманов. Предприятие стабильно функционирует и платит зарплату сотрудникам во многом благодаря поддержке областного и городского акиматов. Большая часть работ по ремонту и замене трубопроводов финансируется за счет бюджетных средств. Акимат Жезказгана в этом году на подготовку к отопительному сезону выделил 1,5 млрд тенге. На эту сумму проводится реконструкция хозпитьевых сооружений, ремонтируются 12,4 км тепловых сетей, работа в целом ведется на 21 объекте. Но справится ли полностью в такой ситуации предприятие со своими обязанностями по подготовке к отопительному сезону? Резонный вопрос. Весь минувший зимний период жезказганцы жаловались на нехватку в домах тепла, что особенно актуально для ряда городских районов и пригорода. – Предприятие уже выполнило 40–45% запланированных работ по подготовке к отопительному сезону, – сообщил Биркен Кулманов. – Помимо этого есть проекты, финансируемые из республиканского, областного бюджетов, инвестиционные, которые подрядчики исполнили на 35–40%. Все работы должны быть завершены до 15 сентября, чтобы провести осеннюю промывку и опрессовку сетей. В целом изношенность городских водопроводных и тепловых сетей сегодня составляет порядка 65–70%, отметил руководитель АО «ПТВС». За год-два эту проблему не исправить. Задача предприятия – сделать все возможное, чтобы не допустить потерь тепла и аварийных ситуаций зимой. Требует своего решения и ситуация с поливом приусадебных участков и городских зеленых насаждений. В этом году поливную воду дали с опозданием, к тому же жезказганцы жалуются на то, что ее объемов недостаточно. Ключевая проблема заключается в том, что в городе нет четко разделенных водоводов по назначению – это для парков и цветников кольцевых и объездных дорог, а это для приусадебных участков, все смешано. Получается, в одном месте воды достаточно, в другом – не хватает. В качестве временной меры обсуждается предложение поливать зеленые насаждения исключительно по ночам... Биркен Кулманов также затронул вопрос оплаты услуг, отметив, что новая тарифная сетка не ударит по карману потребителя. В среднем услуги для физических лиц подорожают на 5–8%. Бесспорно, тарифы на воду и тепло в Казахстане одни из самых низких в мире, однако в ряде регионов страны качество услуг оставляет желать лучшего. К примеру, жезказганцы жалуются на некачественную питьевую воду. Директор АО «ПТВС» уточнил, что проекты по обеспечению города водой из подземных источников уже в работе. На строительство и реконструкцию Уйтас-Айдосского водовода запланировано 16,8 млрд тенге. В 2022 году из 58 км его было проложено… 480 м. В 2023 году из резерва Правительства уже выделено 4,2 млрд тенге. На эти деньги до августа текущего года подрядчик обязан проложить еще около 13 км труб. В случае исполнения работ в срок будет выделено еще 4,2 млрд тенге. Работы по графику означают, что к следующему году первый этап работы будет завершен, а значит, в 2024 году проведут реконструкцию подъемного насоса Уйтас-Айдоса и замену водовода на всем его протяжении. «Бородатый» проект Эскула, на который потрачено немало бюджетных миллиардов, также в работе. Если все пойдет по плану, уже скоро со стороны Сатпаева по Эскулинскому водоводу в сторону Жезказгана будут ежегодно поступать до 2,3 млн кубометров воды. Из них один миллион кубов предназначен для поселка Кенгир, остальную часть получат жители поселка Костанкелды и часть пригородных кварталов. Сколько времени понадобится на завершение работ по всем подземным месторождениям и водоводам, чтобы полностью обеспечить Жезказган качественной питьевой водой, пока неизвестно. Впрочем, параллельно ведутся работы по реконструкции очистных сооружений – гидроцеха, где будут установлены новые мощные фильтры для очистки воды из Кенгирского водохранилища. Проект осуществляется согласно инвестиционной программе, поэтому его финансирование не ляжет на плечи потребителей, заверил Биркен Кулманов. #ТЭЦ #Жезказган #отопление #теплоснабжение #отопительный сезон