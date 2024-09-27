Жительницу Костаная осудили за организацию притона

Суд
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Венера Баталова
корреспондент

Заказы клиентов она принимала в Telegram

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В суде №2 Костаная рассмотрели уголовное дело по факту содержания притонов и вовлечения в проституцию, передает Kazpravda.kz на городской суд

По информации пресс-службы суда, с октября 2021 года по май 2023 года подсудимая размещала в Instagram объявления о трудоустройстве в качестве массажисток.

«Встречалась с откликнувшимися на ее объявление девушками и предлагала им заняться проституцией. Для этого К. арендовала квартиры в Костанае и в Telegram принимала заказы клиентов. Сумма «сделки» составляла от 10 000 до 25 000 тенге», – рассказали в суде.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимой К., суд признал ее чистосердечное раскаяние и полное признание вины. 

«Судом К. признана виновной в сводничестве с корыстной целью, и с учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также пределов размера наказаний, предусмотренных ст. 55 УК, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с применением ст. 63 УК условно с установлением пробационного контроля на весь срок наказания», - говорится в сообщении суда.

 Приговор в законную силу не вступил.

#суд #притон #сводница

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