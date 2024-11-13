Жителя Акмолинской области осудили за неуплату алиментов

Должник более года уклонялся от уплаты алиментов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В этом году по инициативе прокуратуры начато досудебное расследование в отношении злостного должника, который более года уклонялся от уплаты алиментов своим трем детям. У мужчины образовался долг в размере более 1,7 млн тенге.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем вина должника полностью доказана.

5 ноября суд приговорил его к ограничению свободы сроком на один год с установлением пробационного контроля.

Также прокуратурой инициировано досудебное расследование в отношении другого должника по алиментам с задолженностью в размере 4,2 млн тенге.

В текущем году мерами прокуратуры Ерейментауского района в пользу детей взыскано алиментов на сумму более 1,5 млн тенге.