Жителям Атбасара вручили ключи от квартир

Квартиры сданы в чистовой отделке, в них установлены сантехническое оборудование и водонагреватели. На придомовой территории расположены детские игровые и спортивные площадки. Новые дома находятся в безопасной части города.

Напомним, весной в результате паводка в Атбасаре остались без крыши над головой 375 семей. Тогда руководством страны было принято решение обеспечить всех пострадавших жильем. На сегодняшний день завершено строительство двух стоквартирных домов.

В итоге 200 квартир получили 127 семей, чье жилье было признано непригодным для проживания в результате стихии, и 73 семьи переселены из паводкоопасных территорий. В текущем году за счет выкупа квартир также переселены 38 семей.

Решением комиссии жилье горожанки Луизы Канайкиной было признано непригодным для дальнейшего проживания. Сегодня она одна из тех, кто стал счастливым обладателем новой квартиры.

– Когда это случилось, мы не знали, что делать, думали, что остались один на один со ­своей бедой. Но нам пообещали, что переселят в новые дома до ­наступления зимы, – говорит Луи­за Канайкина. – Были, конечно, сомнения. Однако сейчас только лето закончилось, а мы уже с ключами на руках от новых квартир. Хочу выразить благодарность руководству страны, области и всем, кто принимал в этом участие.

Как отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, до конца года планируется ввод еще двух многоквартирных жилых домов. Таким образом, вопрос переселения жителей из зоны подтопления будет решен полностью. Они переедут в безо­пасные районы города.

– По Атбасару будут проведены масштабные работы по профилактике паводков, – уточнил аким. – С целью предотвращения подобной ситуации для очистки и дноуглубления реки Жабай мы приобрели многофункцио­нальный земснаряд. Пройдут берегоукрепительные работы, построены три водопропускных шлюза.

В рамках своего рабочего визита в Атбасар глава региона принял участие и в торжественной закладке капсулы в честь начала реализации инвестиционного проекта – строительства локомотивосборочного завода. Его строительство будет запущено в следующем году, а завершение планируется уже в 2026-м. На этот период будут трудоустроены 800 человек. Стоимость частного инвестиционного проекта составляет порядка 47 млрд тенге. Для его реализации уже выделен земельный участок, готовится проектно-сметная документация, назначен руководитель. Соглашение о сотрудничестве подписано между областным акиматом и товариществом с ограниченной ответственностью «Камкор локомотив».

Как проинформировал руководитель завода Жанатбек Адамбаев, данное предприятие будет возведено рядом с действующим заводом по ремонту электровозов. Строительство нового объекта позволит увеличить производство и выпускать 100 секций электровозов, 200 секций магистральных и 60 секций маневренных тепловозов в год.

– Этот инвестиционный проект имеет большое значение не только для Атбасара, но и в целом для развития железнодорожной отрасли страны, – подчеркнул Марат Ахметжанов. – Завод будет выпускать современные экологически безопасные локомотивы, работающие на сжиженном газе. Место для строительства завода выбрано не случайно. Атбасар всегда славился железнодорожными традициями, здесь много трудовых династий железнодорожников. Уверен, что проблем с кадрами не будет.

В ходе визита он ознакомился также с развитием сельского предпринимательства в Атбасарском районе. Аким посетил ТОО «Шуйское ХХІ», которое является крупным сельскохозяйственным предприятием в регионе. В одноименном селе, где проживают более 800 человек, отремонтированы дороги, есть уличное освещение, проведен ремонт школы и сельского Дома культуры, построен новый спортивный комплекс, в котором проводятся турниры на республиканском уровне. Для молодых специалистов возведены жилые дома. За счет средств ТОО учащиеся школы полностью охвачены горячим питанием. За последние три года на социально-экономическое развитие села Шуйское предприятие вложило порядка 5 млрд тенге.

Директор товарищества Алтынбек Курманкулов рассказал о ходе уборочной кампании и презентовал построенное овощехранилище вместимостью более 10 тыс. тонн единовременного хранения.

– Данный проект для области имеет важное стратегическое значение, поскольку позволит хранить плодоовощную продукцию до нового урожая, – отметил он.

По словам Алтынбека Курманкулова, предприятие занимается растениеводством, животноводством и производством молока. Яровой сев этого года составил порядка 30 тыс. га. Имеется со­временная молочная ферма на 300 голов КРС. За первое полугодие 2024 года произведено 1 250 тонн молока. В хозяйстве насчитывается 946 голов крупного рогатого скота, 596 голов лошадей.