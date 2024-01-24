Жизнь дала трещину

Как сообщала «Казахстанская правда», в ночь на 11 января 2024 года в доме по адресу: ул. Гурбы, 80, стена одной из квартир «разъехалась» настолько, что в ней образовался широкий зазор. Несмотря на опасность проживания в доме, первое время несколько семей отказывались съезжать из квартир по разным причинам.

Сегодня, как сообщил аким Сатпаева Шапагат Аубакир, все жители переселены.

«Мы всем предлагали временное жилье из государственного жилого фонда, – отметил глава города. – В городских общежи­тиях, гостинице. Там нормальные комнаты, живут и другие люди, найти свободную комнату очень сложно. Однако не всех устраи­вают общий санузел, кухня».

Учитывая угрозу жизни жильцам, которые не хотели покидать свои квартиры, акимат пошел им навстречу и обратился за помощью к спонсорам. Благодаря их поддержке две семьи переехали в арендное жилье, еще одна готовится из общежития переехать в отдельную съемную квартиру, две семьи временно проживают у родственников.

Как отметил Шапагат Аубакир, техническое обследование дома также проводится на деньги неравнодушных людей. «Решать проблему надо было оперативно, – сообщил он. – Начало года, пока в бюджете нет средств, поэтому расходы по экспертизе взяли на себя тоже спонсоры».

Основная задача, которая стоит перед властями сегодня, – определить судьбу дома. Экспертиза покажет, подлежит ли он ремонту или будет признан аварийным.

Отчет будет готов к началу следующего месяца. В случае если дом признают аварийным, пре­дусмотрено два варианта решения жилищного вопроса. Те, у кого квартира была единственным жильем, смогут встать в очередь на жилую площадь из государственного фонда. Второй вариант – компенсация. В данном случае оценку стоимости квадратных метров дадут эксперты сферы недвижимости, именно они определят суммы компенсации взамен утраченной собственности.