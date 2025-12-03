Директор специализированной казахской школы-гимназии имени Абая в Петропавловске лишился должности, а договор с предпринимателем-поставщиком расторгают

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Северо-Казахстанской области начались масштабные проверки школьных столовых. Ситуация находится на личном контроле акима области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Скандал разгорелся после публикации видео в социальных сетях: на кадрах видно, что в тарелке у школьников — макароны с насекомыми. Другие снимки показывают сырую, непропеченную выпечку, которую выдавали детям на завтрак.

Родители пожаловались, что подобные ситуации происходят не впервые, но впервые попали в объектив камеры и вызвали широкий общественный резонанс.

По итогам служебной проверки директор школы-гимназии освобожден от занимаемой должности. Параллельно начата процедура расторжения договора с индивидуальным предпринимателем, который оказывал услуги школьного питания. Власти сообщили, что в ближайшее время будет объявлен новый конкурс на оказание услуг школьного питания.

Работает межведомственная комиссия, которая инспектирует качество продуктов, условия хранения, санитарное состояние столовых и соблюдение технологии приготовления пищи. В каждой школе области созданы бракеражные комиссии, в которые вошли представители администрации школы и родители.